Депутат "заминировал" самолёт в Пулково ради справедливости

Депутат Куркиёкского сельского поселения Карелии Михаил Баев и его 16-летний сын опоздали на самолёт в Самару из Санкт-Петербурга. Учитывая, что за сутки это было уже второе опоздание на рейс, нервный срыв был в шаге от 72-летнего депутата. И тогда ему в голову пришло решение из разряда гениальных: позвонить в полицию и сообщить, что на борту находится взрывное устройство. Так он и сделал.
Как позже рассказал Баев журналистам КП, утро 21 августа начиналось для него, в общем-то, спокойно. Он и его 16-летний сын прибыли в аэропорт в восемь часов утра. Сразу встали в очередь на регистрацию на рейс до Самары. И застряли.
"Отправление рейса было в 9:20. Оставалось 40 минут на регистрацию. И все это время мы простояли в очереди из 40 человек. Люди летели не только в Самару, но и в Сочи, в Архангельск. Мы 40 минут отстояли добросовестно. Никто даже не объявил, что регистрация закрывается. Когда мы подошли к стойке, нас просто «отфутболили», сказав, что мы опоздали", - возмущается депутат.
Повозмущавшись, Баев понял, что вернуть деньги он не сможет. Поэтому пошёл и купил новые билеты на всю ту же «Смартавиа» на 15:25, зарегистрировался и сел ждать второй рейс.
"Мы прошли все проверки, пришли в зону посадки", - пожаловался депутат "Комсомолке", - "Правда, сели спиной к стойке с сыном, не видели табло. Он играл в телефон. Я в планшете читал новости. И вдруг, вновь без объявлений, громко произнесли, что посадка на рейс в Самару заканчивается! Сразу все, кто в зале сидел, подскочили и подошли к стойке в течение 30 секунд. Это около 10 человек. Представитель авиакомпании развел руки и сказал: «Извините, посадка закончена». Развернулся и пошел на самолет. А нас не мог взять с собой, - недоумевает Михаил Баев.
Вот тогда-то Баев и позвонил в полицию, чтобы сообщить о том, что борт до Самары заминирован. И спокойно стал дожидаться полиции.
"Ну а что? Я не прятался, сам вышел к полиции. Это явный беспредел авиакомпании. Пошли в офис представительства авиакомпании. Я хотел доказать свою правоту! Рассчитывал, что все-таки рейс остановят и разберутся, в чем причина того, что нас туда не пустили. И мы бы улетели. Но меня повели в дежурную часть, провели проверку. Возбудили уголовное дело, но опустили. Сказали, ждать новостей", - вздыхает Баев.
Из-за сообщения о лжеминировании самолет задержали на 1,5 часа. Депутат с сыном так на рейс и не попали. Пришлось Баеву после разбирательств покупать третий билет.
"Я не жалею", - говорит народный избранник, - "Потому что моей целью было восстановить справедливость. Хотя ее я не восстановил. Но пытался".
За такие фокусы депутату может грозить до пяти лет лишения свободы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Обмишурился чуток?
Только сей чуток потянет
Лет примерно на пяток!"
(с) Леонид Филатов "Про Федота-стрельца, удалого молодца"
ЩА ВСЕХ ФАШИСТОВ В ПУТ/ ЛЕРОВСКОЙ РАШКЕ ЭТО ЖДЁТ.
СОСТАВЛЕННЫ СПИСКИ СЕМЕЙ ЗАЛУПУТИНСКИХ ФЮРА ГЕСТАПО CC ...
БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ СЕМЬИ КОМАНДОВАНИЯ , ЛЁТЧИКОВ И ПРОЧЕЙ ПУТ/ ЛЕРОВСКОЙ МРАЗИ , ПРИЧЁМ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ !
И да, я согласен с ним, что авиакомпании ведут себя по скотски иногда с пассажирами. Если я встал на регистрацию за 40 минут - это уже проблема авиакомпании, что они в момент повышенной нагрузки не увеличивают персонал. Я не должен ждать 40 минут, а потом не лететь, просто потому что какая-то тётя долго что-то ищет в компьютере или читает документы. Но и бороться с этим надо иначе - записями в книгу жалоб и предложений, жалобами в контролирующие органы и выбором других компаний для перевозки пассажиров.
А этот человек один раз праведно разозлился, а второй раз тупо проморгал время, и вместо адекватного поведения - повёл себя как истеричка, которой родители в магазине не купили конфету.
когда уже закончатся каникулы?