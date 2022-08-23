Депутат "заминировал" самолёт в Пулково ради справедливости

Как позже рассказал Баев журналистам КП, утро 21 августа начиналось для него, в общем-то, спокойно. Он и его 16-летний сын прибыли в аэропорт в восемь часов утра. Сразу встали в очередь на регистрацию на рейс до Самары. И застряли.

"Отправление рейса было в 9:20. Оставалось 40 минут на регистрацию. И все это время мы простояли в очереди из 40 человек. Люди летели не только в Самару, но и в Сочи, в Архангельск. Мы 40 минут отстояли добросовестно. Никто даже не объявил, что регистрация закрывается. Когда мы подошли к стойке, нас просто «отфутболили», сказав, что мы опоздали", - возмущается депутат.

Повозмущавшись, Баев понял, что вернуть деньги он не сможет. Поэтому пошёл и купил новые билеты на всю ту же «Смартавиа» на 15:25, зарегистрировался и сел ждать второй рейс.