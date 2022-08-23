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Депутат "заминировал" самолёт в Пулково ради справедливости

Депутат "заминировал" самолёт в Пулково ради справедливости

Автор:
23 августа 2022 13:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Баев   авиакомпания   депутат   лжеминирование   опоздание   пулково   рейс   
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Депутат Куркиёкского сельского поселения Карелии Михаил Баев и его 16-летний сын опоздали на самолёт в Самару из Санкт-Петербурга. Учитывая, что за сутки это было уже второе опоздание на рейс, нервный срыв был в шаге от 72-летнего депутата. И тогда ему в голову пришло решение из разряда гениальных: позвонить в полицию и сообщить, что на борту находится взрывное устройство. Так он и сделал.

Как позже рассказал Баев журналистам КП, утро 21 августа начиналось для него, в общем-то, спокойно. Он и его 16-летний сын прибыли в аэропорт в восемь часов утра. Сразу встали в очередь на регистрацию на рейс до Самары. И застряли.

"Отправление рейса было в 9:20. Оставалось 40 минут на регистрацию. И все это время мы простояли в очереди из 40 человек. Люди летели не только в Самару, но и в Сочи, в Архангельск. Мы 40 минут отстояли добросовестно. Никто даже не объявил, что регистрация закрывается. Когда мы подошли к стойке, нас просто «отфутболили», сказав, что мы опоздали", - возмущается депутат.

Повозмущавшись, Баев понял, что вернуть деньги он не сможет. Поэтому пошёл и купил новые билеты на всю ту же «Смартавиа» на 15:25, зарегистрировался и сел ждать второй рейс.

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"Мы прошли все проверки, пришли в зону посадки", - пожаловался депутат "Комсомолке", - "Правда, сели спиной к стойке с сыном, не видели табло. Он играл в телефон. Я в планшете читал новости. И вдруг, вновь без объявлений, громко произнесли, что посадка на рейс в Самару заканчивается! Сразу все, кто в зале сидел, подскочили и подошли к стойке в течение 30 секунд. Это около 10 человек. Представитель авиакомпании развел руки и сказал: «Извините, посадка закончена». Развернулся и пошел на самолет. А нас не мог взять с собой, - недоумевает Михаил Баев.

Вот тогда-то Баев и позвонил в полицию, чтобы сообщить о том, что борт до Самары заминирован. И спокойно стал дожидаться полиции.

"Ну а что? Я не прятался, сам вышел к полиции. Это явный беспредел авиакомпании. Пошли в офис представительства авиакомпании. Я хотел доказать свою правоту! Рассчитывал, что все-таки рейс остановят и разберутся, в чем причина того, что нас туда не пустили. И мы бы улетели. Но меня повели в дежурную часть, провели проверку. Возбудили уголовное дело, но опустили. Сказали, ждать новостей", - вздыхает Баев.

Из-за сообщения о лжеминировании самолет задержали на 1,5 часа. Депутат с сыном так на рейс и не попали. Пришлось Баеву после разбирательств покупать третий билет.

"Я не жалею", - говорит народный избранник, - "Потому что моей целью было восстановить справедливость. Хотя ее я не восстановил. Но пытался".

За такие фокусы депутату может грозить до пяти лет лишения свободы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Баев   авиакомпания   депутат   лжеминирование   опоздание   пулково   рейс   
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21  комментарий
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2k
Yus Час назад
"Ну, браток, каков итог?
Обмишурился чуток?
Только сей чуток потянет
Лет примерно на пяток!"
(с) Леонид Филатов "Про Федота-стрельца, удалого молодца"
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13k
Бляяяястяще! 2 минуты назад
Да сто пудов пробухал в бизнес-зале и пробеал и регистрацию и посадку.
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−9
udoresad 8 минут назад
А ВИ НЕ ЗНЕАЛИ ЧТО В УКРАИНЕ СОЗДАЛИ АНАЛОГ МОССАД.
ЩА ВСЕХ ФАШИСТОВ В ПУТ/ ЛЕРОВСКОЙ РАШКЕ ЭТО ЖДЁТ.
СОСТАВЛЕННЫ СПИСКИ СЕМЕЙ ЗАЛУПУТИНСКИХ ФЮРА ГЕСТАПО CC ...


БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ СЕМЬИ КОМАНДОВАНИЯ , ЛЁТЧИКОВ И ПРОЧЕЙ ПУТ/ ЛЕРОВСКОЙ МРАЗИ , ПРИЧЁМ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ !
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−9
udoresad 8 минут назад
РАШКА ...
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38k
Example 6.2.6 8 минут назад
Страшно подумать, куда катиться (хотя в целом итак всё видно) наша страна, если у депутатов развитие и восприятие окружающего мира осталось на уровне ученика 6-ого класса. Так у него ещё и сын подрастает, что явно при воспитании таким папашкой, не будет отличаться остротой и прозорливостью ума.
И да, я согласен с ним, что авиакомпании ведут себя по скотски иногда с пассажирами. Если я встал на регистрацию за 40 минут - это уже проблема авиакомпании, что они в момент повышенной нагрузки не увеличивают персонал. Я не должен ждать 40 минут, а потом не лететь, просто потому что какая-то тётя долго что-то ищет в компьютере или читает документы. Но и бороться с этим надо иначе - записями в книгу жалоб и предложений, жалобами в контролирующие органы и выбором других компаний для перевозки пассажиров.
А этот человек один раз праведно разозлился, а второй раз тупо проморгал время, и вместо адекватного поведения - повёл себя как истеричка, которой родители в магазине не купили конфету.
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34k
turyst 13 минут назад
Хм... А к жене он не опоздал? 72 - 16... ;)
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16k
Vital Idol Полчаса назад
чё та пи*здит депутат! всегда объявляют зарегистрированных задержавшихся пассажиров!
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
Выпишут,билет в Магадан,года на 2,!
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8k
goshan_hmc Полчаса назад
Вот запретить тем, кто за него голосовал участвовать в следующих выборах!
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28k
Григорий 46 минут назад
Видел такое. Капиталисты экономят и стойка регистрации не для конкретного рейса, а сразу на 3-4 одновременно. В каждый самолет считай 200 человек. На каждого 1-2 минуты. Взвесить багаж, нацепить бирку. Вот и выходит, что стоишь в очереди 40 минут и регистрация заканчивается. Мне везло, но бывало минут за 5 до конца успевал. И вот ведь фокус, если приехать раньше, то все равно нельзя - регистрация еще не началась.
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10k
Hunson Abadeer 50 минут назад
чушь какая то, два раза проипать самолёт, не по своей вине??? Да ну нах, я помню из Ростова в Москву вылет задерживался по всему аэропорту 2-х алконавтов бегали искали, минуть 40-50 задержка была, но ни кто не улетел без них.
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424
Nik Nik 55 минут назад
Ну, пусть теперь, лет пять, поработает на зоне стюардессой......
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424
Nik Nik 8 минут назад
Опаньки, депутила, оказывается комменты читает. Минус поставил. Обиделся на пять лет. Ну так пусть тебя закроют на десять, петушок.....))
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1k
Руслан 57 минут назад
И снова депутат с личинкой депутата.
б@лять, вырожденцы в управленческих кадрах.
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10k
Алексей Час назад
Вот таких по ходу в думе много
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5k
Станислав Час назад
"Возбудили уголовное дело, но опустили." =))) Опустили мужика, негодяи. И да, опАздали это шыдэвр!
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24
HalloFreeSpace Час назад
Что там в голове ???
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27k
Levyathan Час назад
Стареющий мудак дважды за день не смог попасть на собственный рейс и усложнил жизнь пассажирам целого самолета. Депутат на букву Д
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6k
Кружок Час назад
"опАздали" (с)
когда уже закончатся каникулы?
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