Депутат Виталий Милонов отправился служить на Донбасс

Кроме него, в зону СВО поедут ещё трое депутатов Госдумы.
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Тогда он рекомендовал всем ехать на Донбасс и многим не понравился его спич про «айфоны и куколдов». И возник справедливый вопрос: а почему сам не едет?
А сегодня стало известно, что он уже в зоне СВО. Записался добровольцем.
«Про мое заявление о добровольной мобилизации. В моем избирательном округе находится несколько военных частей. Многие офицеры, которых знаю не один год, добровольно ушли на украинский фронт, верно служат стране, выковывают нашу общую победу. Знаю многих запасников, которые отложили свои домашние дела и записались добровольцами. Знаю простых людей, которые откликнулись на зов Донбасса и своей Родины — сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами, артиллеристами
Никто не может, не имеет права сегодня вычеркнуть себя из народа. Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках. Поэтому и принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт. С нами Господь, мы победим!»
Милонову 48 лет, у него жена и шестеро детей. Так что одиозный политик за свои слова «ответил». Вот это поворот.
Кроме него на Донбасс планируют отправиться ещё трое депутатов, об этом рассказал Андрей Турчак:
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ. Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.
Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, что такое борьба за право быть русским».
Дмитрий Хубезов записал видео и попросил отправить его на самый опасный участок фронта:
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Отношение к депутатам у многих далеко не однозначное. Тем не менее, эти слова вызывают невольное уважение.
Хотя прикалываться над Милоновым, наверное, не перестанут и после успешного окончания СВО. Уж очень он импозантный человек.
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АНТИФИШКИ
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ПС. И да, чтоб два раза не вставать, знаю что счас налетят орлики с воплями " а ты уже там ?" - нет, не там, вероятно - пока не там, т.к. ВУС имею, повестку жду, уклонятся не буду (радоваться тоже - ну не повод это для радости, уж простите)
командиром он быть без военного образования или боевого опыта - не может
рядовым в пехоту ? ну надо хоть какие то курсы молодого бойца пройти пару месяцев . а он уже приехал
шишка важная , значит надо охранять чтоб не убили или в плен не попал (вообще писец )
Ну вот куда его ? писарем в штаб ?
л уже.
и больше на одну головную боль для нашего командования в днр.
.
Я спросил у местного пиз@абола опиума, на каком основании он осуждает людей.
Ты влез в разговор и начал быковать и оскорблять меня.
А теперь тут мне втираешь какую то хе.рь?
Петушок, ты в адеквате вообще?
То, что мое мнение не совпадает с твоим, мне глубоко накласть.
Я уже не в том возрасте, чтобы от этого страдать.
Так, что смазывай больное место кремиком и накати успокающего.
А то уже всю клаву забрызгал.
Воен диванный
Недооценил я чувака. Если он и правда на передовой, то честь ему и хвала.
А мне минус, закостенел я и озлобился, перестал людям верить, особенно политикам.
Удачи ему в боях и приношу свои извинения.
Но нет, идут только клоуны и козлы отпущения