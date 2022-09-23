FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6756 постов • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Депутат Виталий Милонов отправился служить на Донбасс

Депутат Виталий Милонов отправился служить на Донбасс

Автор:
23 сентября 2022 17:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Милонов   депутат   доброволец   донбасс   мобилизация   сво   
1375
3
2

Кроме него, в зону СВО поедут ещё трое депутатов Госдумы.

Недавно Виталий Милонов выступал на ТВ и рассказывал о мобилизации.

Тогда он рекомендовал всем ехать на Донбасс и многим не понравился его спич про «айфоны и куколдов». И возник справедливый вопрос: а почему сам не едет?

А сегодня стало известно, что он уже в зоне СВО. Записался добровольцем.

«Про мое заявление о добровольной мобилизации. В моем избирательном округе находится несколько военных частей. Многие офицеры, которых знаю не один год, добровольно ушли на украинский фронт, верно служат стране, выковывают нашу общую победу. Знаю многих запасников, которые отложили свои домашние дела и записались добровольцами. Знаю простых людей, которые откликнулись на зов Донбасса и своей Родины — сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами, артиллеристами

Никто не может, не имеет права сегодня вычеркнуть себя из народа. Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках. Поэтому и принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт. С нами Господь, мы победим!»

Милонову 48 лет, у него жена и шестеро детей. Так что одиозный политик за свои слова «ответил». Вот это поворот.

Кроме него на Донбасс планируют отправиться ещё трое депутатов, об этом рассказал Андрей Турчак:

«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ. Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, что такое борьба за право быть русским».

Дмитрий Хубезов записал видео и попросил отправить его на самый опасный участок фронта:

Отношение к депутатам у многих далеко не однозначное. Тем не менее, эти слова вызывают невольное уважение.

Хотя прикалываться над Милоновым, наверное, не перестанут и после успешного окончания СВО. Уж очень он импозантный человек.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Милонов   депутат   доброволец   донбасс   мобилизация   сво   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
69  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Matrosskin 4 часа назад
Вы меня конечно простите - но мы ( ну как минимум - лично я) не это имели ввиду. Там нах не нужны товарищи , которых самих будут охранять. Уверен - командиров и так хватает. И я с удовольствием возьму свои слова обратно, когда увижу Милонова и компанию не в чистеньком джипе, а на общем мобпункте, потом на учебке, а потом в общем строю, выполняющего общие задачи - у него же нет ни звания, ни военной специальности ? Какая сейчас помощь от него окромя фоточек ? Хубезов хотя бы имеет требуемую ВУС, если он будет служить по ней - ок, честь и хвала, тут вопросов нет.
ПС. И да, чтоб два раза не вставать, знаю что счас налетят орлики с воплями " а ты уже там ?" - нет, не там, вероятно - пока не там, т.к. ВУС имею, повестку жду, уклонятся не буду (радоваться тоже - ну не повод это для радости, уж простите)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
74
ololo 3 минуты назад
к сожалению, он скорее там лицом торговать будет, а не службу нести
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
speaktr-st 14 минут назад
А у него есть ипотека, кредит и маленькие дети?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий 16 минут назад
самая простая логика
командиром он быть без военного образования или боевого опыта - не может
рядовым в пехоту ? ну надо хоть какие то курсы молодого бойца пройти пару месяцев . а он уже приехал
шишка важная , значит надо охранять чтоб не убили или в плен не попал (вообще писец )
Ну вот куда его ? писарем в штаб ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
alblack 17 минут назад
Сколько убил нацистов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serega Red 20 минут назад
Я выпью целый стакан за их "здоровье". Скорее бы уж. Весь этот цирк насто....
л уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
Нууу.... не ожидал от него...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
547
kolobok263 44 минуты назад
ребят, сейчас все проще, как только въехал на территорию СВО, автоматом становишься ветераном. заранее все раздул и пересек территорию. вы не увидите его с криками ура! в буденовке с саблей и винтовкой наперевес, в героической атаке на окопы. вероятно будут видео на фоне стрельбы или разрывов и не более. потом вернется, и никто, заметьте, никто уже не скажет, что он не ветеран
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий Час назад
одним блогером тик-токером на донбасе стало больше. (
и больше на одну головную боль для нашего командования в днр.
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
Fisher1979 2 часа назад
А где Каска? или Бог спасёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
babuby 3 часа назад
А я вот про что хотел спросить! Блогеров вроде как почти признали СМИ, а в "разъяснялках" говорится что люди из СМИ пока не подлежат мобилизации. Итого получается что блогеров освободили от призыва, как особо ценных кадров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 3 часа назад
Ща фоток наделает в безопасном месте и поедет в турцию отдыхать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
topersk 3 часа назад
быть в Донецке - это не то же самое что быть на передовой. Это раз. Второе - сколько он там пробудет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес 3 часа назад
А почему не всем составом? поехали какие то шуты. Что то я не уверен, что они будут на передке в окопах сидеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 3 часа назад
Такой же "участник боевых действий"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
6k
tamin 4 часа назад
4 мужика на толпу депутатов. Молодцы. Даже если это пиар, все равно молодцы. Вот вернется и раздаст люлей этим зажравшимся идиотам. Половина даже не ходит на заседания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Трактор Митя tamin 3 часа назад
Не половину, а всех. Как говорил в анекдоте Иван Сусанин: "Да-да, собирайте всех и пойдем"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Доктор Джонс 4 часа назад
Просто интересно, а какая у него военно-учетная специальность (ВУС)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
*Сергей* 4 часа назад
Хм...
Недооценил я чувака. Если он и правда на передовой, то честь ему и хвала.
А мне минус, закостенел я и озлобился, перестал людям верить, особенно политикам.
Удачи ему в боях и приношу свои извинения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
872
Просто прохожий 4 часа назад
Подонки с дивана, хватит 3,14з...ть, сами поезжайте, бросьте Москву, семью и будут вам ордена и медали, хватит всех поливать грязью и судить всех по себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
boom 4 часа назад
Да этих едорасов столько, что 20% от них любую потребность в мобилизации покроет.
Но нет, идут только клоуны и козлы отпущения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 4 часа назад
в понедельник с похмелья приедет обратно

Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 20 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

169584



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные и познавательные картинки
Смешные и познавательные картинки
В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали выдавать повестки
В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали выдавать повестки
Набирающие популярность в сообществах
20 изобретений, о которых мечтает человечество
20 изобретений, о которых мечтает человечество
Ани Лорак опубликовала открытое письмо, в котором обозначила свою позицию, признав ошибку
Ани Лорак опубликовала открытое письмо, в котором обозначила свою позицию, признав ошибку
Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный бонус в конце
Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#в мире#автомир#мобилизация#аварии#кино#Ynews#дети#фотографии
#фото#прикол#позитив#автомобили#интересное#дтп#факты#Разное#знаменитости#Жизнь
#интересно#подборка#Приколы#люди#картинки#улыбнуло#авто аварии#история#новости#Россия
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» "Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился "Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших... Депутат Милонов заявил, что Зеленский сделал из украинцев армию «боевых геев» Депутат Милонов заявил, что Зеленский сделал из украинцев армию «боевых геев» В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса Депутат Милонов приехал на белорусско-польскую границу и напугал военных Депутат Милонов приехал на белорусско-польскую границу и напугал военных

На что жалуетесь?

Вернуться