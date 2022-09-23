Депутат Виталий Милонов отправился служить на Донбасс

«Про мое заявление о добровольной мобилизации. В моем избирательном округе находится несколько военных частей. Многие офицеры, которых знаю не один год, добровольно ушли на украинский фронт, верно служат стране, выковывают нашу общую победу. Знаю многих запасников, которые отложили свои домашние дела и записались добровольцами. Знаю простых людей, которые откликнулись на зов Донбасса и своей Родины — сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами, артиллеристами

Никто не может, не имеет права сегодня вычеркнуть себя из народа. Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках. Поэтому и принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт. С нами Господь, мы победим!»

Милонову 48 лет, у него жена и шестеро детей. Так что одиозный политик за свои слова «ответил». Вот это поворот.

Кроме него на Донбасс планируют отправиться ещё трое депутатов, об этом рассказал Андрей Турчак: