Посчитали – прослезились: понты дороже бензина

В воскресенье вечером киловатт-час для стокгольмского региона на скандинавской бирже электроэнергии Nordpool поднялся до рекордных 4.34 кроны. К этому добавляются надбавки, налоги и НДС, в результате чего цена за киловатт-час для жителей составляет около шести крон.

Владельцам электромобилей, которые привыкли к дешёвой зарядке дома, теперь придется переосмыслить свои приоритеты. Несмотря на высокие цены на бензин, зарядка электромобиля обходится теперь дороже. Полностью заряженная батарея теперь может стоить более 500 крон, а лишь недавно это было около 100 крон. Кроме того, при зимних отрицательных температурах, электромобили потребляют значительно больше энергии.

Владельцам электромобилей теперь приходится платить 20 крон за 10 километров пробега, в то время как соответствующая стоимость для бензинового автомобиля составляет почти наполовину меньше.