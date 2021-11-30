Посчитали – прослезились: понты дороже бензина

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Цена на электроэнергию в Швеции побила новые рекорды, что сделало зарядку электромобилей экономически весьма затратной
В воскресенье вечером киловатт-час для стокгольмского региона на скандинавской бирже электроэнергии Nordpool поднялся до рекордных 4.34 кроны. К этому добавляются надбавки, налоги и НДС, в результате чего цена за киловатт-час для жителей составляет около шести крон.
Владельцам электромобилей, которые привыкли к дешёвой зарядке дома, теперь придется переосмыслить свои приоритеты. Несмотря на высокие цены на бензин, зарядка электромобиля обходится теперь дороже. Полностью заряженная батарея теперь может стоить более 500 крон, а лишь недавно это было около 100 крон. Кроме того, при зимних отрицательных температурах, электромобили потребляют значительно больше энергии.
Владельцам электромобилей теперь приходится платить 20 крон за 10 километров пробега, в то время как соответствующая стоимость для бензинового автомобиля составляет почти наполовину меньше.
Владельцам электромобилей, которые привыкли к дешёвой зарядке дома, теперь придется переосмыслить свои приоритеты. Несмотря на высокие цены на бензин, зарядка электромобиля обходится теперь дороже. Полностью заряженная батарея теперь может стоить более 500 крон, а лишь недавно это было около 100 крон. Кроме того, при зимних отрицательных температурах, электромобили потребляют значительно больше энергии.
Владельцам электромобилей теперь приходится платить 20 крон за 10 километров пробега, в то время как соответствующая стоимость для бензинового автомобиля составляет почти наполовину меньше.
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2) Курс шведской кроны (SEK) - 81 рубль за крону. Грубо говоря, равно одному евро.
Если один кВч в Швеции стоит 4 евро (в остальной Европе - 20 центов), то его добывают девственницы, спускаясь в шелковых трусах по эбонитовой палочке.
3) Согласно сайту Nordpool цена 1 кВч в Стокгольме равна 12 евроцентам.
0.098 Euro
Но все равно, получается в 5 раз больше, чем у автора. Да и не так то плохо в Стокгольме - в Лондоне электричество в два раза дороже.
Sweden Gasoline prices Litre
SEK 17.665
USD 1.963
EUR 1.747
Цена на электричество для населения
The average household electricity prices (2.500-5.000kWh) in Sweden were 17.91 euro cents per kilowatt-hour (kWh)
Возьмем тачку с расходом 10 л/100 км и электротачку с расходом 200 Вт*ч/км.
17,47 евро на 100 км и ........ 0,2*0,1791*100 = 3,5 евро на 100 км.
Читай по буквам:
Sweden.
Switzerland.
давай, напрягись.
Дальше сложнее:
В Швейцарии валюта франк CHF
Всё это напоминает мне старый анекдот:
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Умирает мужик. Приходит к вратам, к святому Петру. Тот ему и говорит: "Слушай, мужик... Тут такое дело... У тебя грехов и хороших дел совершенно одинаково... Даже не знаю куда тебя. То ли в рай, то ли в ад... Давай так! Ты зайдёшь к нам, посмотришь как у нас. Потом в ад. Приглядишься и сам выберешь куда тебе хочется. Такая вот у тебя уникальная возможность нарисовалась..."
Мужик согласился. Зашёл конечно первым делом в рай. А там скукота смертная! Ангелы что-то гнусят под арфы. Анемичные монашки в молитвы погружены... Думает: "Давай-ка в ад схожу. Погляжу, что там и как." Заглядывает, а там!... Кабаки, музон, бухло без ограничений, весёлые девки скачут, на коленки к мужикам прыгают, целоваться лезут... Мужик пошёл к Петру и сказал, что хочет в ад. Пётр пожал плечами и махнул рукой. Тут же черти мужику руки заломили. Посадили его на сковородку. И давай кнутами хлестать. Мужик орёт, извивается и кричит: "Вы чего делаете! Чего же вы мне показывали кабаки, девок, бухло!!!" А черти ему: "Ты что, мужик, дурак совсем?! Ты рекламную компанию от реальности не отличаешь?"