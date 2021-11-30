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Посчитали – прослезились: понты дороже бензина

Посчитали – прослезились: понты дороже бензина (1 фото)

Автор:
30 ноября 2021 17:46
Метки: общество   финансы   экномика   экология   
2134
1
Цена на электроэнергию в Швеции побила новые рекорды, что сделало зарядку электромобилей экономически весьма затратной

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Метки: общество   финансы   экномика   экология   
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42  комментария
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11k
Александр 13 часов назад
Электричество не бензин, впрок не накопишь.
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2k
Андрей 2 часа назад
Ну кособокий отзыв. Они там же про чистую энергию, купленную скажем в России. Не атомную и не нефтяную. Поэтому и платят. Что не так?
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11k
gnyS i 6 часов назад
Заряжаю свой электровел по ночному тарифу за ~3 рубля запас хода примерно 200км (43Аh)
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4k
Aleksandr Kovaljov 8 часов назад
Не ведитесь на каждую туфту! Да, подорожало! Но не так, как пишет автор и цена была пиковой. Помимо прямых затрат на топливо в Швеции ещё налоги на топливные авто.
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12k
Bill 10 часов назад
1) Если 1 кВч стоит 6 крон, то полная зарядка Теслы (500 кВч) должна стоить 3000 крон, а не 500. У автора проблемы с математикой.
2) Курс шведской кроны (SEK) - 81 рубль за крону. Грубо говоря, равно одному евро.
Если один кВч в Швеции стоит 4 евро (в остальной Европе - 20 центов), то его добывают девственницы, спускаясь в шелковых трусах по эбонитовой палочке.
3) Согласно сайту Nordpool цена 1 кВч в Стокгольме равна 12 евроцентам.
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697
vijilante 10 часов назад
Это у нас электрокар - понты, причём корявые,а в Швеции это норма.
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7k
TheDimking 10 часов назад
Я, конечно, понимаю, для какой аудитории предназначена новость, но тем не менее:
Sweden Gasoline prices Litre
SEK 17.665
USD 1.963
EUR 1.747
Цена на электричество для населения
The average household electricity prices (2.500-5.000kWh) in Sweden were 17.91 euro cents per kilowatt-hour (kWh)

Возьмем тачку с расходом 10 л/100 км и электротачку с расходом 200 Вт*ч/км.
17,47 евро на 100 км и ........ 0,2*0,1791*100 = 3,5 евро на 100 км.
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447
Pterocactus TheDimking 6 часов назад
Сегодня в Эстонии 98-й бензин-1,578. На 95- не смотрю-свою машину заправляю 98-м. Он лучше. Пару дней назад 98-й стоил 1,63.
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23k
Юрьевич 11 часов назад
Это при том, что они пользуются ещё атомными электростанциями, от которых хватило ума не отказаться, в отличии от немцев.
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12k
ss 11 часов назад
Надо же! Как неожиданно!...
Всё это напоминает мне старый анекдот:
---
Умирает мужик. Приходит к вратам, к святому Петру. Тот ему и говорит: "Слушай, мужик... Тут такое дело... У тебя грехов и хороших дел совершенно одинаково... Даже не знаю куда тебя. То ли в рай, то ли в ад... Давай так! Ты зайдёшь к нам, посмотришь как у нас. Потом в ад. Приглядишься и сам выберешь куда тебе хочется. Такая вот у тебя уникальная возможность нарисовалась..."
Мужик согласился. Зашёл конечно первым делом в рай. А там скукота смертная! Ангелы что-то гнусят под арфы. Анемичные монашки в молитвы погружены... Думает: "Давай-ка в ад схожу. Погляжу, что там и как." Заглядывает, а там!... Кабаки, музон, бухло без ограничений, весёлые девки скачут, на коленки к мужикам прыгают, целоваться лезут... Мужик пошёл к Петру и сказал, что хочет в ад. Пётр пожал плечами и махнул рукой. Тут же черти мужику руки заломили. Посадили его на сковородку. И давай кнутами хлестать. Мужик орёт, извивается и кричит: "Вы чего делаете! Чего же вы мне показывали кабаки, девок, бухло!!!" А черти ему: "Ты что, мужик, дурак совсем?! Ты рекламную компанию от реальности не отличаешь?"
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3k
Dmitry_61rus 11 часов назад
А у них дубак начался, я Яндекс погоду смотрю и офигеваю, у них уже -10С в среднем. Да и Европа потихоньку мерзнет. Там около нуля. Зато Таганрог, вчера +12С, сегодня +10С.

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447
Pterocactus Dmitry_61rus 6 часов назад
Сегодня, 30 ноября в Таллине мороз -8 градусов. Поморозело резко.
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8k
Barachek_Obachek 11 часов назад
не расстраивайте Грету!
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9k
Alex Djeff 12 часов назад
Что за проблемы?
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−2
Андрей 12 часов назад
Ибо нечего нам палки в колёса пихать.
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8k
Ivan 12 часов назад
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5k
Echo 13 часов назад
У них дизельные генераторы не продают что ли
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