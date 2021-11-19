Архитекторы представили небоскрёб, который поглощает CO2

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Идея небоскребов, которые могут поглощать CO2 из атмосферы, может показаться чем-то из области научной фантастики - но скоро они могут стать реальностью. На конференции ООН по изменению климата архитекторы представили проект Urban Sequoia – небоскреба будущего. Эти небоскребы могут удалять из атмосферы до 1000 тонн углерода в год.
На Конференции ООН по изменению климата в Глазго, Шотландия, архитекторы американского бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) представили проект Urban Sequoia – небоскреба, поглощающего CO2 из атмосферы. По задумке создателей, эти небоскребы могут удалять из атмосферы до 1000 тонн углерода ежегодно, что эквивалентно примерно 48 500 деревьям.
В каждом небоскребе будет использоваться несколько способов "поглощения" углерода: углеродопоглощающие материалы, выращивание растений и водорослей на фасадах, системы прямого улавливания углерода из воздуха. Конструкции построят из биологических материалов и утеплят изоляцией из конопляного волокна. По словам архитекторов, срок службы такого небоскреба составит не менее 60 лет.
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Полученный углерод может быть использован для производства биоматериалов, дорожного покрытия, труб и других предметов для развития городской инфраструктуры. "Мы разработали идею таким образом, чтобы ее можно было применить и адаптировать для удовлетворения потребностей любого города в мире. Она может быть применима к зданиям всех типов и размеров. Это путь к более устойчивому будущему, доступному сегодня. Представьте себе мир, в котором здание помогает исцелять планету," - сказал партнер бюро SOM.
По словам архитекторов, этот подход может сократить выбросы в строительстве на 95 процентов по сравнению с использованием бетона и стали. В настоящее время на строительство в мире приходится почти 40 процентов всех глобальных выбросов углерода. "Если бы в каждом городе по всему миру построили такие небоскребы, они могли бы ежегодно удалять из атмосферы до 1,6 миллиарда тонн углерода," - продолжили представители архитектурного бюро.
До и после застраивания эко-небоскребами
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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