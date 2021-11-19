Архитекторы представили небоскрёб, который поглощает CO2

Полученный углерод может быть использован для производства биоматериалов, дорожного покрытия, труб и других предметов для развития городской инфраструктуры. "Мы разработали идею таким образом, чтобы ее можно было применить и адаптировать для удовлетворения потребностей любого города в мире. Она может быть применима к зданиям всех типов и размеров. Это путь к более устойчивому будущему, доступному сегодня. Представьте себе мир, в котором здание помогает исцелять планету," - сказал партнер бюро SOM.