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Архитекторы представили небоскрёб, который поглощает CO2

Архитекторы представили небоскрёб, который поглощает CO2 (5 фото + 1 тянучка)

Автор:
19 ноября 2021 08:30
Сообщество : Строитель
Метки: Ynews   архитекторы   архитектура   дизайн   новости   проекты   фото   экология   
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Идея небоскребов, которые могут поглощать CO2 из атмосферы, может показаться чем-то из области научной фантастики - но скоро они могут стать реальностью. На конференции ООН по изменению климата архитекторы представили проект Urban Sequoia – небоскреба будущего. Эти небоскребы могут удалять из атмосферы до 1000 тонн углерода в год.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   архитекторы   архитектура   дизайн   новости   проекты   фото   экология   
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