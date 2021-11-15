"Чиновники - это элита": новая концепция деления общества на классы из российского учебника

В соцсетях появился занимательный ролик, в котором мужчина цитирует параграф из учебника обществознания. Тема касается социальной структуры общества. Интересно увидеть, к какому классу отнесли рабочих, служащих и пенсионеров.
С раннего детства все мы знаем, что, в принципе, мир неоднозначен, и люди в нем хотя и на первый взгляд равны, но некоторые - равнее. В каких-то странах эта иерархия устанавливается по праву принадлежности к определенной касте, и те, кому не повезло родиться в "правильной" семье, никогда не будут допущены в высшее общество, несмотря на ум и таланты. В большинстве стран, несмотря на отсутствие явной кастовости, социальная структура общества все равно неравнозначна.
А в России, если судить по современному учебнику обществознания, пропуск в мир элиты прост: достаточно стать чиновником. Именно эту категорию граждан отнесли к высшему классу. Конечно, в списке присутствуют и видные деятели науки, культуры, но как туда попали чиновники? Вот в чем вопрос.
Интересно сравнить с представлением о делении на классы в начале прошлого века. Как считаете, что-то изменилось?
Источник:
- Чиновники из Ленобласти похвастались дорогой, которую отремонтировали местные жители
- Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии
- Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием и отчитал чиновников
- В учебнике по украинскому языку школьники нашли ссылку на порносайт
- "Вы чем круче меня?": в Курганской области женщина поругалась с мэром
Понравилось36
К минусу учебника нудно отнести что дали просто определение чиновник -формально это любой госслужащий и губернатор и специалист 2 категории в региональном минсельхозе с окладом в 10 тыр - среди них такая же стратификация
Обычный феодальный строй.
При капитализм, мальчик который изобретет какую нибудь супер батарейку, станет миллиардером, у нас такое невозможно.
А судьбы Такера и Делориан говорят что не всем и там везет .