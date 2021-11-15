"Чиновники - это элита": новая концепция деления общества на классы из российского учебника

С раннего детства все мы знаем, что, в принципе, мир неоднозначен, и люди в нем хотя и на первый взгляд равны, но некоторые - равнее. В каких-то странах эта иерархия устанавливается по праву принадлежности к определенной касте, и те, кому не повезло родиться в "правильной" семье, никогда не будут допущены в высшее общество, несмотря на ум и таланты. В большинстве стран, несмотря на отсутствие явной кастовости, социальная структура общества все равно неравнозначна.

А в России, если судить по современному учебнику обществознания, пропуск в мир элиты прост: достаточно стать чиновником. Именно эту категорию граждан отнесли к высшему классу. Конечно, в списке присутствуют и видные деятели науки, культуры, но как туда попали чиновники? Вот в чем вопрос.