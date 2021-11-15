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"Чиновники - это элита": новая концепция деления общества на классы из российского учебника

"Чиновники - это элита": новая концепция деления общества на классы из российского учебника (3 фото)

Автор:
15 ноября 2021 07:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   деление на классы   общество   обществознание   социальная структура общества   учебник   чиновники   элита   
1507
3

В соцсетях появился занимательный ролик, в котором мужчина цитирует параграф из учебника обществознания. Тема касается социальной структуры общества. Интересно увидеть, к какому классу отнесли рабочих, служащих и пенсионеров.

С раннего детства все мы знаем, что, в принципе, мир неоднозначен, и люди в нем хотя и на первый взгляд равны, но некоторые - равнее. В каких-то странах эта иерархия устанавливается по праву принадлежности к определенной касте, и те, кому не повезло родиться в "правильной" семье, никогда не будут допущены в высшее общество, несмотря на ум и таланты. В большинстве стран, несмотря на отсутствие явной кастовости, социальная структура общества все равно неравнозначна.


А в России, если судить по современному учебнику обществознания, пропуск в мир элиты прост: достаточно стать чиновником. Именно эту категорию граждан отнесли к высшему классу. Конечно, в списке присутствуют и видные деятели науки, культуры, но как туда попали чиновники? Вот в чем вопрос.


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Интересно сравнить с представлением о делении на классы в начале прошлого века. Как считаете, что-то изменилось?

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Метки: видео   деление на классы   общество   обществознание   социальная структура общества   учебник   чиновники   элита   
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891
Ksenia2 58 минут назад
Ха! А кто-то удивился? Все это и так знают. Не случайно, предел мечтания многих - занять теплое местечко, а после можно изрекать сентенции про "макарошки" и "государство не просило вас рожать".
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Денис Владимирович Полчаса назад
А чего переживать, получат и уже получают вполне настоящую классовую ненависть. Как общество поделите - то и получите. На самом деле, все хорошо делают...ждем когда начнут младенцами питаться...а в общем уже и питаются. Разводим пары в котлах бронепоезда.
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4k
Fishki_surfer Полчаса назад
ГАИ-шников забыли в элиту добавить.
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1k
Шпиц 43 минуты назад
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72
VanDeath иванов дмитрий Полчаса назад
В эпоху высокоскоростного доступного интернета, такой вопрос, мягко говоря, не разумен.
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3k
Виталий Касандров 53 минуты назад
Немного не понятно а что товарища так удивило то ? Как бы уже 30 лет капитализм и соответствующая социальная стратификация. Справедливости ради если исключить предпринимателей похожая пирамида была и при СССР . Естественно рабочие официально считались гегемоном но если начинали качать права то заканчивалось как в Новочеркасске .
К минусу учебника нудно отнести что дали просто определение чиновник -формально это любой госслужащий и губернатор и специалист 2 категории в региональном минсельхозе с окладом в 10 тыр - среди них такая же стратификация
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12k
Erorist 54 минуты назад
Ничего нового. Периодически пар в этом котле сбрасывается (революции разного рода и перевороты - и не только в России - 1640 Англия, Франция взятие Бастилии, Нидерланды - 80-летняя война и так далее). Так что пока они наверху. Но наступит время, когда снова полетят головы и расстреляют семью очередного царя, может быть через десятки, может, через сотню лет, но история развивается по спирали и тогда чиновники позавидуют черни.
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6k
Николай 55 минут назад
а что то менялось что ли со времен становления государственности... только еще стали забывать что революции это немного выравнивали...
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