Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков

Эти фотографии не оставят вас равнодушными!
Мы наблюдаем за стихийными бедствиями, которые становятся все более серьезными, ощущаем на себе погодные рекорды и начинаем осознавать, что все это не просто цифры, а наша реальность. Именно об этом премия The Environmental Photographer Of The Year или сокращенно EPOTY, и вот самые сильные снимки этого года.
Первое место в конкурсе занял Антонио Арагон Ренунсио (Antonio Aragon Renuncio) за снимок спящего ребенка в разрушенном доме на берегу океана. Это фото сделано в Гане: регион Вольта, омываемый Атлантикой, страдает от разрушительной прибрежной эрозии. Местные жители покидают свои жилища, на их дома постепенно наступает стихия.
Итоги конкурса EPOTY были подведены на Конференции ООН по изменению климата, которая недавно проходила в шотландском Глазго. Ученые давно нас предупреждают о глобальном потеплении, которое может изменить наш мир до неузнаваемости (мы показывали это на примерах), о вредных выбросах и обо всех последствиях перепотребительства, которым страдает человечество. Эти снимки в очередной раз заставляют задуматься о нашей планете и вдохновить каждого из нас хотя бы на небольшие перемены.
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