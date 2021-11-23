FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6271 пост • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков

Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков (17 фото)

Автор:
23 ноября 2021 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   мусор   отходы   планета   фото   фотограф   экология   
215
17

Эти фотографии не оставят вас равнодушными!

Мы наблюдаем за стихийными бедствиями, которые становятся все более серьезными, ощущаем на себе погодные рекорды и начинаем осознавать, что все это не просто цифры, а наша реальность. Именно об этом премия The Environmental Photographer Of The Year или сокращенно EPOTY, и вот самые сильные снимки этого года.


Первое место в конкурсе занял Антонио Арагон Ренунсио (Antonio Aragon Renuncio) за снимок спящего ребенка в разрушенном доме на берегу океана. Это фото сделано в Гане: регион Вольта, омываемый Атлантикой, страдает от разрушительной прибрежной эрозии. Местные жители покидают свои жилища, на их дома постепенно наступает стихия.


×
×

Итоги конкурса EPOTY были подведены на Конференции ООН по изменению климата, которая недавно проходила в шотландском Глазго. Ученые давно нас предупреждают о глобальном потеплении, которое может изменить наш мир до неузнаваемости (мы показывали это на примерах), о вредных выбросах и обо всех последствиях перепотребительства, которым страдает человечество. Эти снимки в очередной раз заставляют задуматься о нашей планете и вдохновить каждого из нас хотя бы на небольшие перемены.

Рыбаки на реке в ожидании улова

Исследователи взвешивают белого медведя на Земле Франца-Иосифа: так ученые следят за популяцией

Вырубка каштанового леса в Испании

Последний вздох

Сильное цветение реки Дамодар в Индии: это пагубно влияет на обитателей реки и здоровье человека

Стадо овец в поисках пищи во время засухи, Бангладеш

Ветряные турбины Португалии за несколько мгновений до захода солнца

Ребенок на заводе по переработке пластика в Бангладеш

Детеныш морского льва с крючком в губе плывет за дайвером: кажется, он просит о помощи

Стоки в море из искусственных водоемов, созданных для аквакультуры, Вьетнам

Выращивание джута, который может заменить пластик, в дельте Ганга

Мальчик из индийской деревни противостоит лесному пожару

Женщины в поисках воды: в Бангладеш пресноводных водоемов стало меньше из-за засух

Дорога в Испании, которая разделяет природный водоем и токсичные воды из резервуара для местных шахт

Река Панаро в Италии, вышедшая из берегов из-за обильных осадков и затопившая дом

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   люди   мусор   отходы   планета   фото   фотограф   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
ss 44 минуты назад
Пропагандистская дешёвка зелёных идиотов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото) Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото) Британский подросток расчистил 18 тонн мусора в своем городе Британский подросток расчистил 18 тонн мусора в своем городе Примеры безотходного потребления, которые экономят деньги и берегут планету Примеры безотходного потребления, которые экономят деньги и берегут планету Анимационный короткометражный фильм про пластиковые отходы Анимационный короткометражный фильм про пластиковые отходы Зачем в Нидерландах ставят подземные мусорные баки Зачем в Нидерландах ставят подземные мусорные баки Фотографии, демонстрирующие, каким может быть городской ад Фотографии, демонстрирующие, каким может быть городской ад
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

420415



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
0
142
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
2
169
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
Что такое шансон? Характеристики и история происхождения
0
21
Что такое шансон? Характеристики и история происхождения
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
2
6
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#факты#Ynews#кино#сарказм#фотографии#аварии#автомир
#фото#интересное#картинки#подборка#приколы#Россия#смешные#Разное#автомобили#прикольные
#интересно#история#люди#дтп#ватермарк#сша#СССР#в мире#авто аварии#коронавирус

На что жалуетесь?

Вернуться