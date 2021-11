Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков

Мы наблюдаем за стихийными бедствиями, которые становятся все более серьезными, ощущаем на себе погодные рекорды и начинаем осознавать, что все это не просто цифры, а наша реальность. Именно об этом премия The Environmental Photographer Of The Year или сокращенно EPOTY, и вот самые сильные снимки этого года.

Первое место в конкурсе занял Антонио Арагон Ренунсио (Antonio Aragon Renuncio) за снимок спящего ребенка в разрушенном доме на берегу океана. Это фото сделано в Гане: регион Вольта, омываемый Атлантикой, страдает от разрушительной прибрежной эрозии. Местные жители покидают свои жилища, на их дома постепенно наступает стихия.