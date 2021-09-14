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Почему не следует заправлять постель по утрам: объясняет врач NHS

Почему не следует заправлять постель по утрам: объясняет врач NHS (1 фото)

Автор:
14 сентября 2021 19:26
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: здоровые   медицина   постель   
722
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Почему не следует заправлять постель по утрам слишком быстро после пробуждения, объяснил британский врач, представляющий службу здравоохранения NHS, доктор Каран Радж.

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Метки: здоровые   медицина   постель   
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21  комментарий
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113
mafar 3 часа назад
Еще во времена совка безо всяких NHS в армии по подъему первым делом шел сброс одеяла на спинку, чтобы раскрыть постель, и пока ты на зарядке круги нарезаешь, дневальные продували сквозняком казарму, выгоняя наружу ночной бздеж, проветривая постели, и только потом шла заправка, набивание кантиков и прочие предести армейского быта.
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9k
3.6o6pa Час назад
А что о такой приблуде скажете?! Стоит она того?
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150
Andrey Час назад
Здравая мысль, я бы вообще ее не заправлял, все равно вечером спать ложится ! Осталось только самое трудное, убедить жену !
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
как-то интуитивно всегда так делал ...
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Инфа стара, как мир. Я еще в начале 90-х эту тему слышал. Нужно перевернуть одеяло и оставить открытой простыню.
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24k
Мойша 2 часа назад
Таки правильно советует. Ведь в старой доброй Англии 20% меняют постельное белье раз в 6 -12 месяцев. И только 3% меняют раз в 1 - 2 недели.
Поэтому и постельное у них темное до черного.
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5k
Sanar 2 часа назад
А чегой то доктор Радж своих в Индии гигиене не учит? Из Англии удобней?
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0
Евгений Вышегородцев Sanar 13 минут назад
Ганг его не любит
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8k
Клёст 3 часа назад
Надо смывать с себя дневную грязь перед сном, бельё постельное менять почаще, и не заваливаться на него в чём попало.
И тогда не нужно будет оправдывать свою неряшливость заботой о здоровье.
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1k
bigkoss 3 часа назад
Газы не сдерживаю, постель не запрвляю, я все правильно делаю?
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2k
a_komolow 3 часа назад
Здравый смысл есть!
А по второму вопросу

"Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему по мнению врачей для здоровья вредно сдерживать газы.""

Лучше громко пёрнуть, чем тихо обосраться!
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