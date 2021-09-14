Почему не следует заправлять постель по утрам: объясняет врач NHS

×

Многие люди, встав утром с постели, сразу же ее заправляют, часто это происходит автоматически в силу закрепившейся привычки. Это то, что нужно прекратить делать, считает врач.«Прекратите заправлять постель с утра, это совсем не делает вас здоровым», - заявил доктор Радж.Специалист объясняет, что постель к утру становится хранилищем пылевых клещей, скопившихся за ночь. Эти микроскопические хищники длиной менее миллиметра питаются отмершими клетками кожи, которые мы стряхиваем с поверхности тела на протяжении всей жизни. Во влажной среде эти клещи процветают, и их колонии множатся, а такую среду им обеспечивает пот, производимый телом каждую ночь во время сна и усиливающимся, если человек спит в слишком тёплой обстановке.По словам врача из NHS, заправка постели по утрам улавливает ее влажность и даёт приют миллионам клещей. Доктор Радж настоятельно рекомендует оставлять постель после пробуждения в разобранном состоянии.- Когда мы спим по ночам, наши тела становятся тёплыми и вспотевшими, что создаёт наиболее благоприятную для этих клещей атмосферу. В постели они будут оставлять выделения, способные вызывать симптомы астмы или аллергии, - предупреждает медик.Его рекомендация: нужно оставлять свою постель в беспорядке на какое-то время, чтобы она подвергалась воздействию воздуха и солнечного света, которые обезвоживают клещей и заставляют их гибнуть. Лучше всего, встав с постели, откинуть одеяло и позволить своей кровати «дышать». Также полезно при этом открыть форточку и впустить в комнату поток свежего воздуха.