Дерматолог рассказала, как пахнет человек с онкологией

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Косметолог и дерматолог Ирина Скорогудаева поделилась своими наблюдениями об аромате человека, страдающего раком.
По ее словам аномальный запах исходит от человека, когда он заболевает. Избыточная потливость и запах протухшего мяса - вот такой аромат онкологии. Все дело в том, что когда организм борется с болезнью, то он вырабатывает фактор некроза опухоли. Также при раке повышена температура, невысокая, но держится долго.
Известно также, что собаки, которых привлекают для работы в медицине, могут учуять рак даже раньше, чем человек почувствует недомогание.
Известно, что в 1989 году британский журнал The Lancet опубликовал первый отчет о собаках, которые могут вынюхать рак. В своих письмах в редакцию сразу два дерматолога рассказали о пациентке, чья собака каждый день обнюхивала и вылизывала родинку на ноге хозяйки, даже пытаясь выкусывать ее. Женщина решила обратиться ко врачу и тот определил злокачественную меланому.
"Эта собака, возможно, спасла жизнь своей хозяйке, заставив ее обратить внимание на родинку и обратиться к врачу, когда она была маленькой и на ранней стадии," - так писали врачи в письме.
Известно, что в 1989 году британский журнал The Lancet опубликовал первый отчет о собаках, которые могут вынюхать рак. В своих письмах в редакцию сразу два дерматолога рассказали о пациентке, чья собака каждый день обнюхивала и вылизывала родинку на ноге хозяйки, даже пытаясь выкусывать ее. Женщина решила обратиться ко врачу и тот определил злокачественную меланому.
"Эта собака, возможно, спасла жизнь своей хозяйке, заставив ее обратить внимание на родинку и обратиться к врачу, когда она была маленькой и на ранней стадии," - так писали врачи в письме.
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