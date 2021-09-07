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Дерматолог рассказала, как пахнет человек с онкологией

Дерматолог рассказала, как пахнет человек с онкологией (3 фото)

Автор:
07 сентября 2021 14:56
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больные   врачи   запах   здоровые   медицина   онкология   
3193
3
Косметолог и дерматолог Ирина Скорогудаева поделилась своими наблюдениями об аромате человека, страдающего раком.

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Метки: больные   врачи   запах   здоровые   медицина   онкология   
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10  комментариев
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593
Отец Пигидий 2 часа назад
Чушь. У отца рак легких был. 78 лет. Никакого протухшего запаха не было. За гигиеной следил по мере сил. А есть такие, что и рака там нет, а запах.....
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224
Пётр 16 минут назад
А чем больны вечно вонючие представители некоторых диаспор? Или это у них от кинзы, укропа и прочей дряни?
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3k
Sunny11 Полчаса назад
В булочной пахнет сгоревшею сдобой...
Мясом протухшим пахнет мясник.
Газом угарным пахнет печник.
Пахнет молочник прокисшей сметаной.
Пахнут шахтеры горелым метаном.
Пахнет газетчик как дохлая утка,
Как парфюмерный отдел - проститутка.
Пахнет хирург неудачным наркозом.
Пахнет доярка вечерним навозом.
Содранной шкурой пахнет скорняк.
Ассенизатор... Знаете как.
Пахнет кухарка капустою кислой.
Пахнет сестра медицинская клизмой.
Тещи, как правило, пахнут блинами,
Все на таможне - большими деньгами.
Пахнет партиец как красные флаги.
Нянечка пахнет подгузником Хагги.
Пахнет сапожник густым гуталином,
А популярный певец - кокаином.
Консул английский пахнет овсянкой,
Школьный учитель разит валерьянкой.
Пахнет несвежим солдат сапогом.
Пахнет горячим браток утюгом.
Пахнет ревматик озокеритом.
Пахнет любитель рывков динамитом.
Килькой в томате пахнет турист,
Йодом с зеленкой - спортсмен альпинист.
Пахнет священник святою водою.
Пахнут раввины кошерной едою.
Азбукой Морзе пахнет радист.
А героином - контрабандист.
Нефтью разлитой пахнет моряк.
Лишь программисты не пахнут никак
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15k
Пумба 42 минуты назад
"вырабатывает фактор некроза опухоли" Ну всё ясно, великий лекарь писал.
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9k
kaboza Час назад
Прическа выдает что у нее рак головного мозга
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2k
Carex Час назад
А вам знаком "запах мертвеца" - сладковато-мясной запах исходящий от человека, у которого разлагается печень, от чрезмерного употребления алкоголя?
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791
Лимонадный Джо Час назад
У моей мамы была онкология. И запах был. Но в основном от пролежней. Приходилось часто её поворачивать и смещать. Иначе было совсем плохо.
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