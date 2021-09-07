Дерматолог рассказала, как пахнет человек с онкологией

Известно также, что собаки, которых привлекают для работы в медицине, могут учуять рак даже раньше, чем человек почувствует недомогание.

Известно, что в 1989 году британский журнал The Lancet опубликовал первый отчет о собаках, которые могут вынюхать рак. В своих письмах в редакцию сразу два дерматолога рассказали о пациентке, чья собака каждый день обнюхивала и вылизывала родинку на ноге хозяйки, даже пытаясь выкусывать ее. Женщина решила обратиться ко врачу и тот определил злокачественную меланому.

"Эта собака, возможно, спасла жизнь своей хозяйке, заставив ее обратить внимание на родинку и обратиться к врачу, когда она была маленькой и на ранней стадии," - так писали врачи в письме.