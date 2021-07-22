Медсестра была избита за отказ делать тест на коронавирус

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Красноярская семья напала на медсестру, которая пришла сделать тест на COVID-19 местной жительнице.
После того, как работник здравоохранения пришла делать ПЦР-тест местной жительнице, проживающие вместе с ней люди потребовали сделать такой же тест и им. Медсестра отказалась, после чего ее не выпускали из квартиры и ударили.
Но по регламенту, как заявили Минздраве, вообще-то медицинский работник не имеет права делать тестирование на коронавирус, если у человека нет симптомов заболевания и медсестра действовала согласно указаниям.
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Ишь чего удумали! Врача бить!
Обколются своей вакциной и на врачей бросаются!
Давай обратно птичий грипп!
(с) доктор Быков
Непонятно другое. Какой смысл делать ПЦР-тест НА ДОМУ (кроме госпитализации) только одному проживающему?
16.07.2021
лезут и лезут...