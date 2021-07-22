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Медсестра была избита за отказ делать тест на коронавирус

Медсестра была избита за отказ делать тест на коронавирус (3 фото)

Автор:
22 июля 2021 13:45
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   ПЦР Тест   больные   здоровые   коронавирус   медицина   новости   
2270
3
Красноярская семья напала на медсестру, которая пришла сделать тест на COVID-19 местной жительнице.

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Метки: COVID-19   ПЦР Тест   больные   здоровые   коронавирус   медицина   новости   
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23  комментария
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1k
Александр 2 часа назад
Требую введение наказания за нападение на медицинского работника при исполнении как при нападение на полицейских.
Ишь чего удумали! Врача бить!
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11k
net 7 минут назад
Какие мощные заголовки. Полюбому не за отказ она была избита. Похамили, поматерились, дошло до драки.
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54k
Алекс Юстасов 52 минуты назад
Спасибо власти за нагнетание ужаса Огромной Сопли.
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−118
Улыбака Час назад
Истерия зашкаливает.

Обколются своей вакциной и на врачей бросаются!
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11k
Великий Кормчий Час назад
Затрахали уже всех этой корной.
Давай обратно птичий грипп!
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42k
Дворняга Час назад
"Врача обижать - это грех большой, это как дельфиненка убить!"
(с) доктор Быков
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Бараны совсем с катух съехали со своим калоаковирусом.
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206k
Николай Николаенко 2 часа назад
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Тест мне запили!
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6k
кот базилий 2 часа назад
Алконафты скорее всего.
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438
korney 2 часа назад
Сожителям уголовку, административную перестали понимать.
Непонятно другое. Какой смысл делать ПЦР-тест НА ДОМУ (кроме госпитализации) только одному проживающему?
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922
Игорь 2 часа назад
Это каким надо быть дебилом, чтобы конфликтовать с лицом, которому доверяешь своё здоровье или близких
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горби 2 часа назад
не забываем носить масочки, прививаться спутничком, голосовать за единую россию
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