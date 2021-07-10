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Опасные болезни подъездов многоэтажек

Опасные болезни подъездов многоэтажек (4 фото)

Автор:
10 июля 2021 15:00
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезни   больницы   врачи   жизнь   здоровые   интересное   медицина   
1186
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Врач-эпидемиолог группы компании "Инвитро" Дарья Тихонова рассказала, что помимо коронавируса в подъездах можно подхватить другие неприятные и даже опасные болезни.

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Метки: болезни   больницы   врачи   жизнь   здоровые   интересное   медицина   
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2  комментария
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Некоторые в подъезде даже триппер умудряются подхватить, наверное от плохо помытых перил...
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2k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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