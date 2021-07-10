Опасные болезни подъездов многоэтажек

1186
4
Врач-эпидемиолог группы компании "Инвитро" Дарья Тихонова рассказала, что помимо коронавируса в подъездах можно подхватить другие неприятные и даже опасные болезни.
Итак, в списке "подъездных" болезней Тихонова назвала острую кишечную инфекцию, ветряную оспу и туберкулез. Врач заявила, что это наиболее распространенные заболевания, которыми можно заразиться пока вы идете по общественному пространству многоэтажных домов.
Также она рассказала, что кишечную инфекцию в основном подхватывают дети, которые дотрагиваются до разных поверхностей - домофон, почтовые ящики, ручки дверей, - а потом тянут руки в рот. Важно научить детей регулярно мыть руки или протирать их после контакта с вышеупомянутыми объектами.
Туберкулез грозит людям в подъездах, жильцам коммуналок и ветхого старого фонда. Классический пример переносчика такого заболевания - сосед маргинального образа жизни. Врач настойчиво рекомендует людям соблюдать правила личной гигиены и следить, чтобы управляющие компании и ТСЖ выполняли свой обязанности, в том числе и дезинфицировали общие территории (холлы, лифты, коридоры, подъезды). Важно также стараться соблюдать социальную дистанцию и регулярно проветривать подъезды.
К слову, еще в прошлом году, на волне коронавирусной инфекции существенно снизилось количество заболеваний кишечными инфекциями. Во втором квартале 2020 года такие инфекции регистрировались в три раза реже, чем за такой же период 2019 года. С апреля по июнь 2019 года было выявлено 120 таких случаев на 100 тысяч населения, то в 2020 году заболеваний кишечными инфекциями было выявлено всего 40 случаев на 100 тысяч населения.
А всего-то, оказывается, люди стали чаще мыть руки.
А всего-то, оказывается, люди стали чаще мыть руки.
Источник:
Ссылки по теме:
- 5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки
- В России запущен в производство уникальный тест на гепатиты, сифилис и ВИЧ
- Пить воду когда не хочется - опасно
- Девочка упала с девятого этажа и осталась жива
- Коронавирус имеет серьезное влияние на психику
15
Понравилось15
Новости партнёров