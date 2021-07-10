Опасные болезни подъездов многоэтажек

К слову, еще в прошлом году, на волне коронавирусной инфекции существенно снизилось количество заболеваний кишечными инфекциями. Во втором квартале 2020 года такие инфекции регистрировались в три раза реже, чем за такой же период 2019 года. С апреля по июнь 2019 года было выявлено 120 таких случаев на 100 тысяч населения, то в 2020 году заболеваний кишечными инфекциями было выявлено всего 40 случаев на 100 тысяч населения.

А всего-то, оказывается, люди стали чаще мыть руки.