А что так можно было, что-ли?

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Трое десятиклассников Альметьевска придумали схему, по которой они получили баллы на 40 тысяч рублей в качестве бонусов. На эти баллы они и купили сахар.Схема получения халявы (виртуальные баллы из ничего, меняемые на реальный товар»), которая, при массовом использовании в "долгоиграющую", могла бы вообще отправить крупнейший торговый холдинг страны в банкротство, - оказалась на удивление проста, но работоспособна.Накручивание баллов на "Выручай-карту":-приходите в магазин с дисконткой, берёте ещё одну. Баллы за покупку начисляете на первую — плюс 100.-Вступаете в "Барный клуб", покупаете что-то — плюс 350.-Повторяете это действие много раз.Каким-то образом начальница магазина прознала, куда дели купленный мальчиши-плохиши сахар, после чего обратилась с жалобой к правоохранителям. Женщина сдала парней из мести, так как ее могли лишить премии, ведь это происходит в том случае, если слишком много покупателей «пятерочки» платят баллами.Самое примечательное в этой забавной истории то, что головастые мальчишки формально ничего не нарушили: копить бонусные баллы, приобретать на них в магазине товар, а затем продавать его третьим лицам, - российские законы не запрещают. Но, вполне очевидно, что выводы и наказания последуют трехнаправленные: маркетологи «пятерочки»; десятиклассники; пока еще неустановленные самогонщики.