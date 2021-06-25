А что так можно было, что-ли?

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В этой новости прекрасно все в лучших остапбендеровских и марктвеновских традициях:
в Татарстане школьники закупили в «Пятерочке» сахара на 40 тысяч рублей, расплатившись лишь накрученными бонусными баллами, и продали его самогонщикам
в Татарстане школьники закупили в «Пятерочке» сахара на 40 тысяч рублей, расплатившись лишь накрученными бонусными баллами, и продали его самогонщикам
Трое десятиклассников Альметьевска придумали схему, по которой они получили баллы на 40 тысяч рублей в качестве бонусов. На эти баллы они и купили сахар.
Схема получения халявы (виртуальные баллы из ничего, меняемые на реальный товар»), которая, при массовом использовании в "долгоиграющую", могла бы вообще отправить крупнейший торговый холдинг страны в банкротство, - оказалась на удивление проста, но работоспособна.
Накручивание баллов на "Выручай-карту":
-приходите в магазин с дисконткой, берёте ещё одну. Баллы за покупку начисляете на первую — плюс 100.
-Вступаете в "Барный клуб", покупаете что-то — плюс 350.
-Повторяете это действие много раз.
Каким-то образом начальница магазина прознала, куда дели купленный мальчиши-плохиши сахар, после чего обратилась с жалобой к правоохранителям. Женщина сдала парней из мести, так как ее могли лишить премии, ведь это происходит в том случае, если слишком много покупателей «пятерочки» платят баллами.
Самое примечательное в этой забавной истории то, что головастые мальчишки формально ничего не нарушили: копить бонусные баллы, приобретать на них в магазине товар, а затем продавать его третьим лицам, - российские законы не запрещают. Но, вполне очевидно, что выводы и наказания последуют трехнаправленные: маркетологи «пятерочки»; десятиклассники; пока еще неустановленные самогонщики.
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Схема получения халявы (виртуальные баллы из ничего, меняемые на реальный товар»), которая, при массовом использовании в "долгоиграющую", могла бы вообще отправить крупнейший торговый холдинг страны в банкротство, - оказалась на удивление проста, но работоспособна.
Накручивание баллов на "Выручай-карту":
-приходите в магазин с дисконткой, берёте ещё одну. Баллы за покупку начисляете на первую — плюс 100.
-Вступаете в "Барный клуб", покупаете что-то — плюс 350.
-Повторяете это действие много раз.
Каким-то образом начальница магазина прознала, куда дели купленный мальчиши-плохиши сахар, после чего обратилась с жалобой к правоохранителям. Женщина сдала парней из мести, так как ее могли лишить премии, ведь это происходит в том случае, если слишком много покупателей «пятерочки» платят баллами.
Самое примечательное в этой забавной истории то, что головастые мальчишки формально ничего не нарушили: копить бонусные баллы, приобретать на них в магазине товар, а затем продавать его третьим лицам, - российские законы не запрещают. Но, вполне очевидно, что выводы и наказания последуют трехнаправленные: маркетологи «пятерочки»; десятиклассники; пока еще неустановленные самогонщики.
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Метки: воспитание магазин работа учение
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Но и при 50 р/кг получается, что они втроем купили 800 кило? Куясе...