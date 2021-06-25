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А что так можно было, что-ли?

А что так можно было, что-ли? (1 фото)

Автор:
25 июня 2021 15:22
Метки: воспитание   магазин   работа   учение   
928
1
В этой новости прекрасно все в лучших остапбендеровских и марктвеновских традициях:
в Татарстане школьники закупили в «Пятерочке» сахара на 40 тысяч рублей, расплатившись лишь накрученными бонусными баллами, и продали его самогонщикам

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Метки: воспитание   магазин   работа   учение   
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10  комментариев
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6k
Ф Ив 4 часа назад
Теоретически в данном случае продажа третьим лицам может быть классифицирована как незаконная предпринимательская деятельность.
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164
Meri Poppins Ufa Автор поста Ф Ив 4 часа назад
Теоретически, вряд ли. Ведь нужно доказать регулярное получение прибыли. А они реализовали товар разово, ниже стоимости, демпингуя. Формально, как любой ставшифй ненужным, неподходящий по размеру или вкусу товар, реализуемый на Авито... Думаю, альметьевские правоохранители класссифицируют их как удальцов-молодцов.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 47 минут назад
слабо верится, там мудренее схема накопление баллов,хрен столько накопить,плюс ещё они периодически сгорают эти баллы
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1k
sokol 2 часа назад
Муть какая то написана.
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33k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
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11k
Lynx 3 часа назад
Пацанам надо дать дорогу. На олимпиаду по всяким замудрённостям. Пусть побеждут, принесут прибыль магнатам, а потом окажутся на помойке.
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203k
Барон Мюнхгаузен 3 часа назад
Смахивает на бред.

https://old.fishki.net/photo/3812761-a-chto-tak-mozhno-bylo-chto-li.html/comment-41929655/https://old.fishki.net/photo/3812761-a-chto-tak-mozhno-bylo-chto-li.html/comment-41929655/
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14k
Serg2001 4 часа назад
Далеко пойдут... Если в правильную партию вступят... ))))))
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13k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
У нас сахар в районе 50 р/кило. Возможно, в Казани подешевле.
Но и при 50 р/кг получается, что они втроем купили 800 кило? Куясе...
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