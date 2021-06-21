На рабочем месте скучно не бывает!

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На работе нас всегда поджидают сюрпризы. И дело не только в непредсказуемом начальстве, неожиданных срочных задачах и коллегах - любителях удивить. Служебные сюрпризы бывают куда более неожиданными, и иногда даже приятными.
"Я работаю курьером. Сегодня я пересчитал и упаковал однопенсовые монетки, которые подобрал за последние 6 месяцев. Вот они"
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"Я проработала складским работником 10 месяцев. Результат налицо! Теперь мне не нужны дорогостоящие диеты!"
"Я знаю, что быть владельцем малого бизнеса - это череда испытаний. Но без такого испытания, как плохо привинченная полка с керамическими свечами, я мог бы обойтись"
"То неловкое чувство, когда работаешь в компании с миллиардными оборотами и пользуешься для уборки вот таким инструментом"
"Наш босс недавно заменил ТВ-панели в комнате отдыха на еще более большие. Ирония в том, что большинство наших работников получают на уровне прожиточного минимума и живут в долг"
"Наше кафе работает до 22-х часов или до последнего посетителя. Но сегодня последний посетитель закончил ужинать в 23.40 и спросил, готов ли заказанный им десерт"
"Нас учат обращаться с чипсами, как с яйцами"
"Чипсы FritoLay. Хрупкое. Обращаться как с яйцами".
"Работала поваром всю свою жизнь. Две недели назад уволилась. Сегодня смогла впервые в жизни сделать маникюр, ура!"
"Наш босс в боагодарность за хорошую работу сотрудников делится с ними кухонными остатками"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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