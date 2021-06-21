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На рабочем месте скучно не бывает!

На рабочем месте скучно не бывает! (17 фото)

Автор:
21 июня 2021 14:55
Сообщество : Истории
Метки: истории в картинках   карьера   неожиданности   ну вы даете!   работа   рабочее место   сюрприз   удивительное рядом   
571
17
На работе нас всегда поджидают сюрпризы. И дело не только в непредсказуемом начальстве, неожиданных срочных задачах и коллегах - любителях удивить. Служебные сюрпризы бывают куда более неожиданными, и иногда даже приятными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории в картинках   карьера   неожиданности   ну вы даете!   работа   рабочее место   сюрприз   удивительное рядом   
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7  комментариев
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8k
БарНалей 48 минут назад
7 лет назад в одной многомиллиардной Российской госкорпорации наблюдал на рабочих местах ДИСКОВЫЕ телефоны, забитое (неработающее) отопление. Зимой сидели в верхней одежде. Про элементарный ремонт я вообще молчу. Ни где-то в мухосране, а в близком подмосковье.
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5k
pilgrimnl 4 минуты назад
со свечками (керамическими!) сам дурак, на до же читать на какой вес стеллаж рассчитан. (или хотя бы думать, что сомнительно)
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2k
Дмитрий Час назад
Над ёжиком зачем издеваешься однако! Зачем привязала?
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