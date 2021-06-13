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В Великобритании женщина в суде доказала, что трансгендер — это не биологический пол

В Великобритании женщина в суде доказала, что трансгендер — это не биологический пол (6 фото)

Автор:
13 июня 2021 11:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Майя Форстатер   великобритания   работа   суд   трансгедер   увольнение   феминизм   
950
6
 Если раньше существовало только два пола – мужской и женский, то теперь их, оказывается, великое множество. А те, кто с этим утверждением несогласны рискуют не только получить общественное порицание, но и остаться без работы.
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Метки: Майя Форстатер   великобритания   работа   суд   трансгедер   увольнение   феминизм   
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4  комментария
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13k
Агент Безопасной Национальности 19 минут назад
Все верно.
Нет никаких 50-ти полов - есть только 2 пола и 48 видов п.и.д.о.расов.
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1k
vagon1 6 минут назад
Всегда закат цивилизаций сопровождается разгулом извращенцев. Римская империя тому ярчайший пример. Да и практически перед каждой революцией - Английская, Французкая, Русская- тоже было падение нравов.
Так что, ждём-с.
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6k
insaider 9 минут назад
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895
Vladimirs Orlovskis 18 минут назад
Иногда человеческий путь развития заходит куда-то не туда.
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