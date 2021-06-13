Но Форстатер решила побороться за право иметь своё мнение. Она обратилась в суд, но и там решили не обижать трансгендеров. В сети женщину поддержало множество феминисток и тех, кто считает, что у людей должно быть право свободно высказывать своё мнение и убеждения, не боясь быть за это уволенным.