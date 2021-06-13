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Если раньше существовало только два пола – мужской и женский, то теперь их, оказывается, великое множество. А те, кто с этим утверждением несогласны рискуют не только получить общественное порицание, но и остаться без работы.
Так в Великобритании 2 года назад Майя Форстатер, которая работала в Центре глобального развития (CGD), в своём твиттере написала, что «когда мужчины носят макияж, каблуки и платья, они не становятся женщинами». Также она высказалась против идеи разрешить трансгендерам пользоваться пространствами для женского пола, такими как раздевалки и тюрьмы.
Ведь были случаи, такие как с Карен Уайт — трансгендерной заключённой. Карен, он же Дэвид Томпсон был рождён мужчиной, за решётку попал после изнасилования несовершеннолетнего. Отсидел 10 лет в мужской колонии, но потом уверовал, что он женщина. На основании этого его перевели в женскую колонию, где он изнасиловал нескольких женщин.
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После такого, кажется, что высказывания Майи Форстатер логичны. Но её работодатели посчитали, что она, таким образом, ущемляет права трансгендеров и разжигает ненависть по отношению к секс-меньшинствам. Женщину уволили, дабы не портить имидж своей компании.
Но Форстатер решила побороться за право иметь своё мнение. Она обратилась в суд, но и там решили не обижать трансгендеров. В сети женщину поддержало множество феминисток и тех, кто считает, что у людей должно быть право свободно высказывать своё мнение и убеждения, не боясь быть за это уволенным.
В ее поддержку выступила и британская писательница, автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которую также обвиняли в неуважении к транссексуалам, трансгендерам и людям с небинарным гендером. Дело об увольнении Форстатер получило широкую огласку и дошло до Высокого суда Англии и Уэльса.
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Нет никаких 50-ти полов - есть только 2 пола и 48 видов п.и.д.о.расов.
Так что, ждём-с.