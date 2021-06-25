"Ты как баба, и мне не нравишься!": продавец магазина отказалась обслуживать транса

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Мужчина в женской одежде и с макияжем попробовал купить себе сок, но столкнулся с непреодолимой преградой в виде продавца.
Продавец обычного магазина в Санкт-Петербурге удивилась, увидев перед собой парня, одетого в женскую одежду. "Первый раз такое вижу!" - заявила она, а потом отказалась обслужить клиента. Аргументация дамы была железобетонной: покупатель ей не понравился, потому что выглядит "как баба". На просьбу позвать кого-нибудь другого из менее трепетного персонала продавец ответила отказом.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
Может, у транса макияж был более удачным, чем у продавца?
В соцсетях заметили, что личные предпочтения работники сферы обслуживания должны оставлять дома, и отказ покупателю в данном конкретном случае есть прямое нарушение правил торговли.
Хотя нашлись и сторонники продавца. Дескать, молодец женщина, респект за твердые принципы.
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Не было грязи, так надо её найти, притащить в дом и нормальным людям в нос тыкать под видом "есть такая важная проблема".
Заодно вызвать толику сочувствия на фоне разыгранной несправедливости (жалость вызвать) = раздвинуть окно.
На корню это надо пресекать)(чтоб наши дети ничего ненужного не раздвигали потом).
А фишки наоборот - не рефлексируют, распространяют позорище.
(Ещё и смайлик вон с ШЕСТИцветной радугой для комментов завели).
Тьфу
фишкам фу....
а когда заходит педрилло, от которого все шарахаются так же - это другое? ха!
в расход гомосеков, нечего церемониться.
Из-за таких педроидов пришлось отказаться от парикмахерской рядом с домом. Захожу как-то подстричься, а там сидит "культурный и умный" и писклявым голосочком свои пед.рильские рассказики напевает. Типа он блохер, живёт с новым мужем.... Я чуть не блеванул. Как можно находиться в одном помещении с тем, кого е.бут в жопу и потом заговняченый х.уй в рот пихают.
Теперь приходится ходить в другую цирюльню
С точки зрения закона- может, но это не точно (покупатель явно не адекват и куда он будет совать бутылку с соком- не ясно). С точки зрения морали- продавец прав, не чего шокировать людей своим видом, хочется так ходить- ходи так дома.