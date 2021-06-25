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"Ты как баба, и мне не нравишься!": продавец магазина отказалась обслуживать транса

"Ты как баба, и мне не нравишься!": продавец магазина отказалась обслуживать транса (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 08:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   магазин   обслуживание   санкт-петербург   сексизм   трансвестит   
2836
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Мужчина в женской одежде и с макияжем попробовал купить себе сок, но столкнулся с непреодолимой преградой в виде продавца.

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Метки: видео   магазин   обслуживание   санкт-петербург   сексизм   трансвестит   
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3k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Постановка окновертонщиков!
Не было грязи, так надо её найти, притащить в дом и нормальным людям в нос тыкать под видом "есть такая важная проблема".
Заодно вызвать толику сочувствия на фоне разыгранной несправедливости (жалость вызвать) = раздвинуть окно.
На корню это надо пресекать)(чтоб наши дети ничего ненужного не раздвигали потом).
А фишки наоборот - не рефлексируют, распространяют позорище.
(Ещё и смайлик вон с ШЕСТИцветной радугой для комментов завели).
Тьфу
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497
Hot tub is my love Минуту назад
А откуда информация, что это именно транс? Трансом называют мужиков или баб, которые сделали хирургическую операцию по перемене пола. Он ей вообще всё показал? )))
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3k
Севастьян 2 минуты назад
С точки зрения закона она не права,но с точки зрения морально этического характера отношения к этому у.&бку я за нее на 104%!
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13k
Ser 11 минут назад
Ой молодца!
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−1
max klawaliliput 12 минут назад
Глупая кассир нарывается на увольнение.
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12k
Михаил Гривин 23 минуты назад
Нам фуфло толкают. Продавец обслужит даже бухого мужика в трусах, который по дороге в магазин в лужу упал. Охранник может из супермаркета попробовать выгнать, а продавцу по барабану. Кроме того, за отказ обслуживать клиента продавца могут уволить, при чем вполне обоснованно, по статье - т.е. без выплаты выходного пособия.
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34k
Олег Полчаса назад
вчера мне навтыкали под сотню минусов в посте, где парень в тельнике ударил лохматого доставщика еды. Мужик должен быть мужиком и должен постоять за себя. Сегодня я вижу ЭТО... толерастия убьёт наше общество.
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156
Dima Полчаса назад
жалко что я не сын продавщицы и она мне не позвонила.
фишкам фу....
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27k
Aleks Полчаса назад
Интересно, оно действительно думает, что оно красивое?
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11k
net Полчаса назад
странный видос, какой-то ненастоящий. я в трансах не разбираюсь, но как продавщица поняла, что он заднеприводный? это же могла быть большая страшная баба. я видел таких )) продавщица оскорбила получается страшную бабу. либо гомосэкос на весь магазин представился, когда заходил.
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152
В пальто Полчаса назад
Чего-то он мне напомнил извращенца из молчания ягнят
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870
Электрик Полчаса назад
"Ты кто - мужик или баба вообще...?" - да пи.дор он, бабоньки, просто - пи.дор!
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3k
mtonaka 38 минут назад
Но оно же реально не красивое! Я бы даже больше сказал, оно урод!!!
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34k
Лесли 🥰 42 минуты назад
Не, ну че к чему вообще! Какая разница кто перед тобой?? Ты продавец, а значит обязана продать товар, тупая ты овца! На месте парня надо было накатать на нее заявление, чтобы штрафанули ее такую ранимую и тупую!
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 43 минуты назад
Этому веснусчатому в европу бы, чтоб его права соблюдались
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1k
Алексей 47 минут назад
в магазине"окей" транс двухметровый ходил на шпильках в мини.Гора мышц. Ни кто ему не предъявил ничего
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497
Hot tub is my love Алексей 7 минут назад
Конечно, как такому предъявишь. Он же может любому несогласному подарить море любви, не спросив при этом согласия
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66k
Пётровыч 52 минуты назад
Фишкам надо отдельный раздел делать, где то рядом с АДок "Гомофишки" и всю эту педерасню туда кидать, что бы нормальные люди не видели эту пропаганду, и что бы гомо флажок тоже только там был.
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8k
ALFIE 54 минуты назад
т.е. если зайдет бомжара, от которого будет вонять, все будут шарахаться - то все будут рукоплескать тому, что этого бомжару под жопу сапогом из магаза...даже если у него были бабки и ему надо было купить, ну допустим воды, чтобы не умереть. и ведь так и будет, поверьте.
а когда заходит педрилло, от которого все шарахаются так же - это другое? ха!
в расход гомосеков, нечего церемониться.
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6k
кот базилий Час назад
Продавец раньше торговала на рынке огурцами и быдлячьи привычки остались. Каво-чаво и шо ешо?
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2k
Charles Montgomery Burns Час назад
Весь пост пропитан тем, что транс прав, а продавец нет.
С точки зрения закона- может, но это не точно (покупатель явно не адекват и куда он будет совать бутылку с соком- не ясно). С точки зрения морали- продавец прав, не чего шокировать людей своим видом, хочется так ходить- ходи так дома.
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497
Hot tub is my love Charles Montgomery Burns 11 минут назад
Простите, а чем он шокирует? Я не сторонник ЛГБТ и прочих, но он даже как баба не выглядит. Он выглядит как оживший манекен )))
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54k
pynh Час назад
надо на законодательно муровне запретить обслуживать жёпотрахов
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497
Hot tub is my love pynh 7 минут назад
Сколько всего муровней будет?
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