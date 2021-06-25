"Ты как баба, и мне не нравишься!": продавец магазина отказалась обслуживать транса

Продавец обычного магазина в Санкт-Петербурге удивилась, увидев перед собой парня, одетого в женскую одежду. "Первый раз такое вижу!" - заявила она, а потом отказалась обслужить клиента. Аргументация дамы была железобетонной: покупатель ей не понравился, потому что выглядит "как баба". На просьбу позвать кого-нибудь другого из менее трепетного персонала продавец ответила отказом.