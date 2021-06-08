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В деле случайно застреленного полицейским "россиянина" появился новый поворот

В деле случайно застреленного полицейским "россиянина" появился новый поворот (1 фото)

Автор:
08 июня 2021 10:01
Метки: азербайджанцы   коррупция   национализм   ненависть   путинизм   
1665
1
В ситуации со случайно застреленным сотрудником ДПС россиянином появился новый поворот — друзья погибшего оказались причастны к грабежу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник:

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Метки: азербайджанцы   коррупция   национализм   ненависть   путинизм   
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31  комментарий
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4k
VL 2 часа назад
Сволочь всю продажную там разогнать. А азеров оборзевших приземлить надолго.
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196
Vadim 15 минут назад
Капни любую глубинку и везде взятки и покровительство, не зря мента они сразу обвинили. Это, что значит, что неплохо Азеры за покровительство кормили чинуш и полицаев!
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133
Андрей 19 минут назад
они и о#уели от безнаказанности.
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358
Andrii Pohudin 22 минуты назад
Рыба гниет с головы. Если бы сначала приземлили продажных прокуроров, судей, начальников МВД, то и "крутых" бы поубавилось. Не летали бы как оглашенные а знали что придется ответить.
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1k
Гур Полчаса назад
Хорошо бы и этого "главу диаспоры" за жабры взять...
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9k
Вася Полчаса назад
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28k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну и аппарат МВД г. Новосибирска неплохо бы проверить...
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4k
Иван Полчаса назад
Ни когда такого не было и вот опять.
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3k
Алексей Куликов Полчаса назад
Хорошо они прокатились.
Один на кладбище, двое в СИЗО.
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9k
harlamov 40 минут назад
Так они и о#уели от безнаказанности. Если б тогда продажные менты их не прикрыли, то они и на ДПС-ника не стали бы нападать. А так они были уверены, что их опять прикроют, даже если они убьют ДПС-ника. Продажные менты и порождают этот беспредел.
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1k
Денис 42 минуты назад
Надеюсь за этих двоих тоже щас будет кто-нибудь вступаться и его тоже опознают и так один за одним всю ОПГ(зачёркнуто), диаспору пересажают.
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13k
Роберт Шекли 58 минут назад
Ну теперь глава глав азербайджанских диаспор будет ходить на разговор к Бастрыкину )))
Вот так ребята, а всего-то надо было остановиться и получить штраф
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6k
радик геннадиевич Час назад
если бы всё было по закону.

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2k
Михаил Час назад
Эти "сироты" уже обращение Путину написали.
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43k
parallax Час назад
Если бы не резонанс в сети и вмешательство главы Следственного комитета, бандюгов бы опять отмазали, а полицейского посадили. Давно пора менять наказание для продажных судей и прокуроров на более строгое и создать орган контроллирующий эту продажную богодельню.
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32k
Alex Час назад
Азеры, вы реально дебилы. Надеюсь, что теперь надолго посадят этих уродов.
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1k
Иван Иванов Час назад
Нет здоровых людей, есть плохо обследованные
Если по каждому из этих заступников пройтись, я думаю, что можно всех будет "оформить"
Это как лесной пожар: чем оперативней проведёшь "мероприятия". тем меньше будет огня.
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12k
хз Час назад
Сами "органы" никто почистить не желает, а то глистов что-то совсем много развелось.
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56k
Парагвайский шпион Час назад
Нахлобучьте диаспору так, чтобы обосрались от страха. И не будет ходоков и смотрящих. В стране все равны. Диаспорам БОЙ и смерть.
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371k
Алексей Час назад
разворошили гнездо осиное,сами того не желая. сейчас всем прилетит. начнутся снятия с должностей,а кого то и посадят(надеюсь)
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−40
Лучший Друг 2 часа назад
Имея видео с номерами машины полиция не смогла найти виновных? Охотно верю. У нас полиция начинает работать только после шума в интернете.

Вопрос. Какие меры будут предприняты к сотрудникам МВД?
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3
Sentinel Лучший Друг Час назад
- Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- Двэсты патдэсят тысач...
- Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! Вы признаете свою вину?
- Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
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