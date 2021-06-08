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В ситуации со случайно застреленным сотрудником ДПС россиянином появился новый поворот — друзья погибшего оказались причастны к грабежу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Арестованные за нападение на полицейского Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов стали фигурантами нового уголовного дела. Их опознал мужчина, которого они ограбили осенью 2020 года.
Преступление было совершено в Новосибирске. Молодые люди припарковали свой Lexus на газоне, за что им сделал замечание местный житель. Исмаилов и Курбанов напали на него, избили и отобрали деньги и телефон. Потерпевший обратился в полицию, предоставил видео с автомобилем напавших на котором хорошо был виден виден госномер машины. Однако правоохранители не нашли виновных. Потерпевший рассказал, что глава азербайджанской диаспоры много ходил на разговор за этих ребят в полицию, по всей видимости ему удалось договориться и ход делу не дали.
После обращения ограбленного мужчины, опознавшего своих обидчиков в теленовостях и шикрокой огласки, Следственный комитет России забрал материалы дела из МВД. Исмаилову и Курбанову, помимо нападения на полицейского, теперь еще вменяется хулиганство, разбой и грабеж.
5 июня суд в Новосибирске арестовал Исмаилова и Курбанова. По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ДПС стали преследовать автомобиль Toyota с тонированными стеклами. Водитель машины отказался остановиться по требованию полицейских. Возле Мошково автомобиль был задержан, в нем находились трое мужчин. Одного из них инспектор ДПС повел в служебную машину для установления его личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний мужчина, знакомый задержанного. В результате выстрела он получил пулевое ранение головы. 30 мая он скончался. Полицейский был арестован, но после вмешательства главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина его освободили и завели дело на напавших.
Преступление было совершено в Новосибирске. Молодые люди припарковали свой Lexus на газоне, за что им сделал замечание местный житель. Исмаилов и Курбанов напали на него, избили и отобрали деньги и телефон. Потерпевший обратился в полицию, предоставил видео с автомобилем напавших на котором хорошо был виден виден госномер машины. Однако правоохранители не нашли виновных. Потерпевший рассказал, что глава азербайджанской диаспоры много ходил на разговор за этих ребят в полицию, по всей видимости ему удалось договориться и ход делу не дали.
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После обращения ограбленного мужчины, опознавшего своих обидчиков в теленовостях и шикрокой огласки, Следственный комитет России забрал материалы дела из МВД. Исмаилову и Курбанову, помимо нападения на полицейского, теперь еще вменяется хулиганство, разбой и грабеж.
5 июня суд в Новосибирске арестовал Исмаилова и Курбанова. По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ДПС стали преследовать автомобиль Toyota с тонированными стеклами. Водитель машины отказался остановиться по требованию полицейских. Возле Мошково автомобиль был задержан, в нем находились трое мужчин. Одного из них инспектор ДПС повел в служебную машину для установления его личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний мужчина, знакомый задержанного. В результате выстрела он получил пулевое ранение головы. 30 мая он скончался. Полицейский был арестован, но после вмешательства главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина его освободили и завели дело на напавших.
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Один на кладбище, двое в СИЗО.
Вот так ребята, а всего-то надо было остановиться и получить штраф
По словам обратившихся, азербайджанская общественность возмущена тем, что Гусева освободили из-под стражи по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, а также расценили произошедшее как «укрывательство и одобрение преступления», а также «поощрение для тех, кто страдает ксенофобией».
«Кто из державших в руках оружие может поверить в то, что оно само среагировало на "нарушителя", который якобы "угрожал жизни" полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!» говорится в заявлении.
Обратившиеся к Путину также высказали мнение, что пистолет был направлен против «абсолютно беззащитного молодого человека», а действия полицейского были «безусловно, противоправными». (С)
или создать контроль за теми кто будет контролировать?
Вопрос. Какие меры будут предприняты к сотрудникам МВД?
- Двэсты патдэсят тысач...
- Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! Вы признаете свою вину?
- Нэт!
- Ну на нет и суда нет!