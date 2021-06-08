×

Арестованные за нападение на полицейского Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов стали фигурантами нового уголовного дела. Их опознал мужчина, которого они ограбили осенью 2020 года.Преступление было совершено в Новосибирске. Молодые люди припарковали свой Lexus на газоне, за что им сделал замечание местный житель. Исмаилов и Курбанов напали на него, избили и отобрали деньги и телефон. Потерпевший обратился в полицию, предоставил видео с автомобилем напавших на котором хорошо был виден виден госномер машины. Однако правоохранители не нашли виновных. Потерпевший рассказал, что глава азербайджанской диаспоры много ходил на разговор за этих ребят в полицию, по всей видимости ему удалось договориться и ход делу не дали.После обращения ограбленного мужчины, опознавшего своих обидчиков в теленовостях и шикрокой огласки, Следственный комитет России забрал материалы дела из МВД. Исмаилову и Курбанову, помимо нападения на полицейского, теперь еще вменяется хулиганство, разбой и грабеж.5 июня суд в Новосибирске арестовал Исмаилова и Курбанова. По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ДПС стали преследовать автомобиль Toyota с тонированными стеклами. Водитель машины отказался остановиться по требованию полицейских. Возле Мошково автомобиль был задержан, в нем находились трое мужчин. Одного из них инспектор ДПС повел в служебную машину для установления его личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний мужчина, знакомый задержанного. В результате выстрела он получил пулевое ранение головы. 30 мая он скончался. Полицейский был арестован, но после вмешательства главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина его освободили и завели дело на напавших.