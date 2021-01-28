Версаль в джунглях: что стало с шикарным дворцом африканского диктатора

Про президента Мобуту, достигшего за долгие годы своего правления немалых успехов в разворовывании казны, и его богатства.
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга в переводе с языка африканского народа нгбанди значит "Всемогущий воин, который благодаря своей силе и отваге идет от победы к победе, сжигая все на своем пути". Так себя назвал президент Демократической республики Конго (с 1971 года Заир). Хотя ему больше бы подошло имя "Всемогущий диктатор, который благодаря своей невероятной жадности грабил страну, сжигая всё на своём пути". У власти Мобуту продержался 32 года, за это время он успел прикарманить десятки миллиардов долларов, купить себе шикарнейшие виллы Европе и настроить дворцов у себя на родине. Большая часть доходов с продажи полезных ископаемых, которыми богата африканская земля, оседали на счетах Мобуту и его родственников. К тому же МВФ активно выдавал стране кредиты, Запад по мере сил финансово поддерживали Заир, чтобы Мобуту, не дай бог, не попал под влияние СССР. Все эту "гуманитарную помощь" тоже забирал себе Мобуту. Заирская идеология мобутизм провозглашала Мобуту почти что богом, который одним лишь своим существованием спасает Заир. На самом деле главным божеством в стране была взятка, ей поклонялся Мобуту, ему даже удалось обратить в эту веру некоторых своих противников - он просто ставил их на хлебные должности.
Про бешеные аппетиты и неуёмную тягу к роскошной жизни конголезского диктатора можно рассказывать долго, но давайте посмотрим главное детище Мобуты - город Гбадолите. Мобуту захотел сделать из своей малой родины роскошный город. И частично ему это удалось.
Градообразующими предприятиеми в Гбадолите стали принадлежавшие Мобуту завод по разливу "Кока-Колы", пятизвёздочный отель и два дворца. Только лишь в отеле и дворцах работали 1000 человек, 300 из которых охраняли президентскую семью.
Градообразующими предприятиеми в Гбадолите стали принадлежавшие Мобуту завод по разливу "Кока-Колы", пятизвёздочный отель и два дворца. Только лишь в отеле и дворцах работали 1000 человек, 300 из которых охраняли президентскую семью.
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А это современный Гбадолите. Население Гбадолите за десятилетия правления Мобуты выросло с тысячи до более 100 тыс. человек. Лишившись своего самого знаменитого уроженца, город застрял во времени - с середины 1990-х там ничего не строится, не ремонтируется, город ветшает.
Сейчас шикарный дворец Мобуту, так называемый "Версаль в джунглях", лежит в руинах и постепенно зарастает.
У Мобуту в Гбадолите был один громадный дворец, где, по свидетельствам очевидцев, стоя у одной стены, было трудно разглядеть, кто стоит у противоположной стены. Он предназначался для пышных приёмов и банкетов. И был дворец поменьше и чуть скромнее для повседневной жизни.
Завод в Гбадолите закрылся, обслуживать дворцы больше не надо, поэтому местные жители пытаются заработать хотя бы на руинах. Они берут с туристов $20 за вход на территорию дворца и проводят там экскурсии - вот здесь всё было в мраморе, здесь стояла мебель времён Людовика XIV, там висели гигантские люстры, а вот бассейн президента.
Любопытно, что журналисты, посетившие другие дворцы Мобуту после переворота, обнаружили, что подчинённые диктатор, которые занимались обустройством дворцов, тоже поклонялись взятке, как и их хозяин. Почти весь антиквариат оказался поддельным.
Любопытно, что журналисты, посетившие другие дворцы Мобуту после переворота, обнаружили, что подчинённые диктатор, которые занимались обустройством дворцов, тоже поклонялись взятке, как и их хозяин. Почти весь антиквариат оказался поддельным.
После свержения Мобуты завод остановился. Завод не был разграблен восставшими, ящики с бутылками с 1997 года стоят нетронутыми и покрылись толстым слоем пыли. Бывшие сотрудники всё ещё надеются, что придёт новый хозяин, вложится в завод, и у них снова появится работа.
В пятизвёздочном мотеле останавливались почётные гости президента: папа римский, два французских президента, бельгийский король, директор ЦРУ и другие выдающиеся люди. Все они, конечно, знали о воровской политике Мобуту, но от посещения "Версаля в джунглях" не отказывались.
Аэропорт, куда прилетали почётные гости президента. В аэропорту Мобуту всегда ждал "Конкорд", его любимый самолёт, чтобы он мог на выходные слетать с семьёй в Париж или посетить один из своих замков в Испании или Бельгии.
Памятник Марии-Антуанетте, одной из жён президента. Он установленный в ботаническом саду на территории дворцового комплекса.
В начале 1990-х потребность США во "всемогущем воине", охраняющем Заир от социализма, пропала. Американцы даже не дали Мобуту визу, когда он собрался к ним приехать и попросить ещё денег. МВФ тоже отказался продолжать выдавать кредиты. При этом траты Мобуту, его родственники и друзья не собирались затягивать пояса. Очень характерная история финального периода правления Мобуту: Президент послал сына в США, чтобы тот купил ему шесть бронированных "Кадиллаков", и дал ему 600 тыс. долларов. Сын приехал в Штаты, промотал деньги и позвонил отцу и попросил ещё. Мобуту прислал ещё 600 тыс. долларов. Сын промотал и эти деньги, ну или прикупил себе пару-тройку поместий. Вернулся домой Мобуту-младший без "Кадиллаков". Он объяснил отцу, что машины сняли с производства. Мобуту не стал спорить с сыном и простил ему 1,2 млн долларов, благо он мог взять из Центрального банка сколько ему вздумается.
Без вливаний из вне Мобуту долго не протянул. Инфляция в стране достигла 9800 процентов. В стране начались бунты.
В 1996 ггоду Мобуту заболел раком простаты и улетел лечиться в Европу. Вернулся в Заир он в декабре 1996 года, а в мае 1997-го сбежал на своём любимом "Конкорде" в Морокко от вооружённого бунта. В Марокко Мобуту скончался от рака 7 сентября 1997 года, ему было 66 лет. А его резиденцию разграбили повстанцы.
В 1996 ггоду Мобуту заболел раком простаты и улетел лечиться в Европу. Вернулся в Заир он в декабре 1996 года, а в мае 1997-го сбежал на своём любимом "Конкорде" в Морокко от вооружённого бунта. В Марокко Мобуту скончался от рака 7 сентября 1997 года, ему было 66 лет. А его резиденцию разграбили повстанцы.
Интересно, что жители Гбадолите, которые по сравнению с жителями других городов Заира жили более-менее прилично, скучают по Мобуту. Особенно те, кто работал в его дворце. Они помнят, как из-за чудовищной инфляции в 1990-х за зарплатой приходилось ходить с несколькими сумкам, но всё равно вспоминают эти времена с ностальгией. Они говорят, что пришедшие после него были ещё жаднее и ещё кровожаднее. Говорят, что дворец - это и есть Конго. При нём ещё была страна, а теперь остались одни лишь джунгли. Особенно высока была доля добрым словом вспоминавших Мобуту при прошлом (четвёртом ) президенте Конго Жозефе Кабиле.
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