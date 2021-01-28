Версаль в джунглях: что стало с шикарным дворцом африканского диктатора

Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга в переводе с языка африканского народа нгбанди значит "Всемогущий воин, который благодаря своей силе и отваге идет от победы к победе, сжигая все на своем пути". Так себя назвал президент Демократической республики Конго (с 1971 года Заир). Хотя ему больше бы подошло имя "Всемогущий диктатор, который благодаря своей невероятной жадности грабил страну, сжигая всё на своём пути". У власти Мобуту продержался 32 года, за это время он успел прикарманить десятки миллиардов долларов, купить себе шикарнейшие виллы Европе и настроить дворцов у себя на родине. Большая часть доходов с продажи полезных ископаемых, которыми богата африканская земля, оседали на счетах Мобуту и его родственников. К тому же МВФ активно выдавал стране кредиты, Запад по мере сил финансово поддерживали Заир, чтобы Мобуту, не дай бог, не попал под влияние СССР. Все эту "гуманитарную помощь" тоже забирал себе Мобуту. Заирская идеология мобутизм провозглашала Мобуту почти что богом, который одним лишь своим существованием спасает Заир. На самом деле главным божеством в стране была взятка, ей поклонялся Мобуту, ему даже удалось обратить в эту веру некоторых своих противников - он просто ставил их на хлебные должности.