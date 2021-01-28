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Версаль в джунглях: что стало с шикарным дворцом африканского диктатора

Версаль в джунглях: что стало с шикарным дворцом африканского диктатора (24 фото)

Автор:
28 января 2021 20:53
Сообщество : Факты
Метки: Заир   взятки   дворец   диктатор   конго   коррупция   мобуту   
914
24
Про президента Мобуту, достигшего за долгие годы своего правления немалых успехов в разворовывании казны, и его богатства.
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Метки: Заир   взятки   дворец   диктатор   конго   коррупция   мобуту   
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2k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
Нигги и сейчас не отличаются, если есть много лаванды. Посмотрите на рэперов, на Мейвезера и других ниг-спортсменов. Золото-золото-бриллианты много-много.
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7k
kaboza 2 минуты назад
конкорд? серьезно?
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3k
DNK 14 минут назад
Геленджикский не пропадет - будет Дом пионеров!
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