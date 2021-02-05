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Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница

Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница (8 фото)

Автор:
05 февраля 2021 13:10
Сообщество : Истории
Метки: интересное   коррупция   министр   отдых   розыск   фото   чиновник   
2724
8

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова стала фигуранткой уголовного дела о махинациях с закупками медоборудования. По версии следствия, чиновники потратили деньги из бюджета, выделенного на борьбу с ковидом. Вместо того чтобы предстать перед судом, Ирина решила скрыться в Арабских Эмиратах. Этим самым Солдатова привлекла внимание общественности и выяснилось, что чиновница не так уж плохо живёт!

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Метки: интересное   коррупция   министр   отдых   розыск   фото   чиновник   
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42  комментария
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130
Bonefacius Час назад
Что значит считать чужие деньги? Это деньги рабочих и крестьян, кровно заработанные и уплаченные в виде налогов. И, как видим, на них и кушает икорку в Куршавеле эта тварь со своим высерком. Так что считать можно и нужно!
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49k
smakido 9 минут назад
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550
Вадим Иванов 10 минут назад
В Росии воровать -почетно. Кто не ворует- тот не ест.
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850
Шурман 11 минут назад
Хм я отдыхал в Куршавеле , таких цен я там не видел , хотя может быть в отеле ньюхаус и есть . Примерно стандартная цена как и в Австрии в том же майерхофене или в ижгл . Я хоть и не чиновник но раз в сезон семью можно вывезти покататься . В этом году все закрыто даже для местных . Швейцария вроде бы как забила на правила а Австрия и Италия и Словения и Франция нет . Обычно в конце февраля мы едим на лыжи но в этом году
(( такой облом . У нас в Королевстве снег бывает раз в 5 лет и вот удача весь декабрь и снег стоит и горы маленькие есть но сорри
полиция просто перекрыла туда дороги и послала всех на хутор :)
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850
Шурман 8 минут назад
И новые правила , типа только необходимые поездки , я даже вижу как меня на кер посылают с багажем сноубордов и лыж :) Цель визита бизнес , хорошо а зачем вам лыжные принадлежности ?
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8k
harlamov Полчаса назад
Самое печальное, что это капля в море.
Одна. Которую заочно арестовали.
И вот теперь вопрос. Сколько она успела украсть? Сколько все в Омском минздраве успели украсть? Сколько в омской жилинспеции или прокуратуре подобных чиновников успели украсть. А мэру же заносили? Вышестоящим, проверяющим, контролирующим... Губернатору, его замам, помощникам... И это только Омск. А у нас 85 субъектов. Тысячи городов и т.д...
Самое страшное и странное, что Путин сам создал эту армию чиновников и закормил их деньгами. Но это помогло только заграничным торговцам недвижимостью и предметами роскоши, европейским рестораторам и т.д. Для россиян нет никакой пользы в этих зажиревших чиновниках, которые воруют уже в открытую. И самое главное они реально верят, что они могут воровать. Потому что знают - так устроена вся система госуправления.
Конечно на верит, что дело сфабриковано. Потому что так она воровала десятки лет. Так воруют те тысячи омских чиновников, которых еще не посадили... Да что там, так ворует сам Путин.
Дворец он тоже не на зарплату себе строит.
Отсюда и все проблемы России. Нет честных чиновников. Нет доброго президента, которого злые бояре обманывают... Есть просто насквозь гнилая и коррумпированная клептократия.
А тетку просто бросили как кость народу. Ну засветилась, сольем тебя. Показушное уголовное дело заведем. На твое место сосалку помоложе поставим и народ успокоим. Двух зайцев одним выстрелом. И дальше гнить можно.
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35k
parallax Полчаса назад
А что, Интерпол для ареста подключить невозможно?
Китайцы своих казнокрадов отовсюду умудряются достать. Даже без помощи посредников.
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9k
quam mordet parallax 19 минут назад
"казнокрадов" насмешил ))
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4k
Иван Полчаса назад
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
А в чем проблема задержать и вернуть на родину? , или Интерпол она тоже проплатили?
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3k
aleksei Великий Кормчий 23 минуты назад
В интерпол должны наши заявить, а они не торопятся, ничего с ней не будет пошумят да отпустят
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7k
antonium 37 минут назад
Где прихвостни которые должны защищать свою хозяйку-чиновницу? Быстро отрабатывайте свои 15 рублей. Говорите что коррупция и воровство это хорошо, и про 90-е рассказать не забудьте . За что вам платят, трутни?
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59k
Доктор Джонс 37 минут назад
Что-то слишком много всяких министров развелось...
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564
Nane First NameLast 40 минут назад
Она тут на ходулях, что-ли?
Для сравнения, Гордон на пол-головы её выше.


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10k
Евгений 42 минуты назад
Возьмёт у Васильевой мастер-класс и вернётся на новую должность, как лаве подразойдётся
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11k
Serg2001 46 минут назад
Министр финансов Московской области, министр по атомной энергии, министр экономического развития, министр обороны,министр сельского хозяйства... теперь еще и эта. Мне кажется я понял, по какому принципу на министерские должности подбирают людей.
- Воровать любишь?
- Очень!
- А умеешь?
- даже не сомневайтесь!
- делиться будешь?
- обязательно!
- Отлично! Утверждаем в должности!
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5k
maclay 49 минут назад
Уже просто стало - бери и воруй !
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2k
Frank Borman 52 минуты назад
Прихватизация - неотьемлимое право любого россиянинца и россиянинки. В святые 90е дружбаны Бени прихватизировали заводы, пароходы и нефтяные скважины, а эта россиянинка всего то прихватизировала немножко денег из бюджета. Понять и простить.
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564
Nane First NameLast Frank Borman Полчаса назад
А при чем тут Беня к РФ? Или в РФ есть свой личный Беня(Коломойский)??
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14k
dimitr 53 минуты назад
Никогда такого не было - и вот опять!
А вообще, конечно, клевета по навальнинскому типу))
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9k
Bill Час назад
Ссылка www.youtube.com
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747
Карл Такойто Час назад
В России каждый второй чиновник такой,а сажают и называют предателем Навального который про них рассказывает и хоть как то обращает внимание на проблему,вот уж действительно умом Россию не понять
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2k
Ermolai Карл Такойто 42 минуты назад
Тут большого ума не надо: Навальный сам таким хочет стать, место у кормушки занять, по пути к корыту пол-страны развалить, остальное продать.
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747
Карл Такойто Ermolai Полчаса назад
Их воровство это факты,а ,,сам хочет таким стать,, это на уровне влажных фантазий и домыслов)) Вот представь Советское время,есть предприятия а там почти все сотрудники и директор воруют,и тут находиться человек и указывает на это,приехала милиция начали разбираться,а те жулики такие-да это он на наше место метит сам хочет воровать как мы,ну милиция в репе почесала и посадила того кто указал на воров. Можешь себе такое представить? А в современной России это реальность
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747
Карл Такойто Ermolai 22 минуты назад
Они говорят это ,,его дело,, а Навальный здесь в роли Папанова и говорит ,,наше,,))
Ссылка youtu.be
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2k
Ermolai Карл Такойто 15 минут назад
Бороться с воровством надо, я "за" двумя руками! ( эту фифу я бы санитаркой в приемный покой скорой помощи принудил бы отработать, за все миллионы) Но Навальный не тот персонаж, кто может с этим бороться. Он лживый и жадный, и его цель-власть, а не борьба со злом. Про него я знаю немного больше чем говорят по телевизору. Есть знакомые которые с ним имели дело.
ПС: Соловьева не смотрю, если что...
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747
Карл Такойто Ermolai 10 минут назад
Бороться надо,но никто же не борется кроме Навального и это не для кого не секрет. Но единственный человек который всеми доступными ему методами занимается такой борьбой, оказывается не тот))А почему? Потому что про него так говорят те с кем он борется
Самому не смешно с такими ,,аргументами,,?)
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7k
Акакий Час назад
потратит деньги, вернется назад, скажет что будет впредь делиться, и еще на повышение пойдет.
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11k
InfoVoin Час назад
А я не понял, МЫ должны её искать по этой ссылке?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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