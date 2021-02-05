Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница

Все мы помним, что считать чужие деньги нехорошо, но порой мы все этим грешим. Особенно, если речь идёт о чиновниках и уголовных делах.

Ирина Солдатова стала популярна после того, как 27 октября две кареты скорой помощи привезли пожилых пациентов с подозрением на ковид к зданию омского Минздрава. Медики сообщили, что нигде больных принять не могут, поэту привезли их к Минздраву.