Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова стала фигуранткой уголовного дела о махинациях с закупками медоборудования. По версии следствия, чиновники потратили деньги из бюджета, выделенного на борьбу с ковидом. Вместо того чтобы предстать перед судом, Ирина решила скрыться в Арабских Эмиратах. Этим самым Солдатова привлекла внимание общественности и выяснилось, что чиновница не так уж плохо живёт!
Экс-чиновница никак не реагирует на вызовы следователей и теперь скрывается заграницей. Куйбышевский райсуд Омска по ходатайству следствия заочно арестовал Солдатову. Сама Ирина уверена, что дело против неё сфабриковано. Ну конечно, кто же признает свою вину?
Во время следствия правоохранительные органы выяснили, что у Ирины есть квартира площадью 178 квадратных метров в ОАЭ. Жильё было куплено пару лет назад, когда Солдатова была замминистра здравоохранения Подмосковья. Судя по ценам, жильё чиновнице обошлось примерно в 150 тысяч евро, то есть примерно 13,5 миллиона рублей по сегодняшнему курсу, сообщает Life. Кроме этого у семь Солдатовых ещё есть три квартиры в России, дачный домик с земельным участком и около 30 млн рублей, вырученных от продажи недвижимости. В этой же декларации Солдатова указала свой скромный доход - в 361 тысячу рублей. Откуда такие богатства? Не понятно.
Из профиля Instagram видно, что Ирина любит путешествовать и ездить заграницу. В июле 2019 года Ирина отправилась во Флоренцию. Чиновница расположилась в историческом центре, сняв номер в отеле The Westin Excelsior. В отеле есть фитнес-зал, спа-центр и куча дополнительных люксовых услуг. Например, любой желающий может заказать массаж в номер, посетить зимний сад и испробовать вино из винного погреба. Ночь в одноместном номере здесь обойдётся в 26,5 тысячи рублей, в полулюксе — 113,5 тысячи рублей.
В феврале этого же года Ирина с семьёй ездила в Куршавель. Как вы знаете, курорт не из дешёвых. Таким образом Ирина отметила день рождения своей дочери.
В интернете можно легко найти ресторан, в который семья ходила покушать. Из меню ресторана Cap Horn следует, что типичный обед там обойдётся в 290 евро, то есть 26,5 тысячи рублей по сегодняшнему курсу.
В меню ресторана есть такие деликатесы, как фуагра, устрицы, тартар из королевской дорады и чёрная икра, а также ризотто с голубым омаром, телячья вырезка, трюфельный соус, пюре с трюфелями и спаржей и десерт из трёх видов шоколада с хрустящим пралине. Напитки тоже люксовые и оплачиваются отдельно. Например, вино средней ценовой категории стоит около €300 (25 тысяч рублей). Жильё там тоже не из дешёвых - стоимость апартаментов может доходить до 370 тысяч рублей за ночь.
Все мы помним, что считать чужие деньги нехорошо, но порой мы все этим грешим. Особенно, если речь идёт о чиновниках и уголовных делах.
Ирина Солдатова стала популярна после того, как 27 октября две кареты скорой помощи привезли пожилых пациентов с подозрением на ковид к зданию омского Минздрава. Медики сообщили, что нигде больных принять не могут, поэту привезли их к Минздраву.
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отстранена от должности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков.
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Одна. Которую заочно арестовали.
И вот теперь вопрос. Сколько она успела украсть? Сколько все в Омском минздраве успели украсть? Сколько в омской жилинспеции или прокуратуре подобных чиновников успели украсть. А мэру же заносили? Вышестоящим, проверяющим, контролирующим... Губернатору, его замам, помощникам... И это только Омск. А у нас 85 субъектов. Тысячи городов и т.д...
Самое страшное и странное, что Путин сам создал эту армию чиновников и закормил их деньгами. Но это помогло только заграничным торговцам недвижимостью и предметами роскоши, европейским рестораторам и т.д. Для россиян нет никакой пользы в этих зажиревших чиновниках, которые воруют уже в открытую. И самое главное они реально верят, что они могут воровать. Потому что знают - так устроена вся система госуправления.
Конечно на верит, что дело сфабриковано. Потому что так она воровала десятки лет. Так воруют те тысячи омских чиновников, которых еще не посадили... Да что там, так ворует сам Путин.
Дворец он тоже не на зарплату себе строит.
Отсюда и все проблемы России. Нет честных чиновников. Нет доброго президента, которого злые бояре обманывают... Есть просто насквозь гнилая и коррумпированная клептократия.
А тетку просто бросили как кость народу. Ну засветилась, сольем тебя. Показушное уголовное дело заведем. На твое место сосалку помоложе поставим и народ успокоим. Двух зайцев одним выстрелом. И дальше гнить можно.
Китайцы своих казнокрадов отовсюду умудряются достать. Даже без помощи посредников.
- Воровать любишь?
- Очень!
- А умеешь?
- даже не сомневайтесь!
- делиться будешь?
- обязательно!
- Отлично! Утверждаем в должности!
А вообще, конечно, клевета по навальнинскому типу))
ПС: Соловьева не смотрю, если что...