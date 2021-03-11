Из туалета министра здравоохранения Алтая изъяли миллионы рублей

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Сергей Коваленко, задержанный за аферу с поставками медоборудования и средств индивидуальной защиты от COVID-19, скорее всего не смог сопротивляться коррупции, а деньги, видимо, потребовались для утепления деревянного сортира на загородном участке.
Глава алтайского Минздрава оказался замешанным в деле о коррупции. Как и его помощника Рустама Туюченкова, Сергея Коваленко подозревают в махинациях с медоборудованием. Чиновник Республики Алтай занимал свой высокий пост чуть более года. Непростого года, совпавшего с коронавирусной пандемией и борьбой с COVID-19.
Коваленко подозревают в пособничестве коммерческим фирмам, которые он продвигал для поставок медтехники и оснащения клиник края индивидуальными защитными средствами. За это чиновник вместе со своим помощником брали мзду. Некоторая часть полученных денег в виде шести миллионов рублей была обнаружена в туалете загородного дома Коваленко. Тайник с пачками банкнот глава минздрава показал правоохранителям сам.
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В отношении алтайского министра и его помощника возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 5 статьи 290 («Получение взятки»). Также госдеятелей подозревают в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.
А вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий коррупцию в чрезвычайных ситуациях. Т.е. в тех случаях, когда действовали обстоятельства неотвратимой силы - к примеру, эпидемии, стихийные бедствия (например, ураганы, пожары, наводнения, землетрясения), забастовки, военные действия и террористические акты, запреты и ограничения, принятые муниципальными и государственными властями, - коррупционные действия считаются оправданными. Интересно, может ли рассматриваться попытка поспособствовать выигрышу тендера на поставку медоборудования во время пандемии как вынужденная коррупция?
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Очевидно, вчерашнее "замедление твиттера" сильно возбудило всю укро-канадскую диаспору штатных авторов фишек.
p.s. там как раз есть пунктик про эпидемии и массовые заболевания..... всё предусмотрели, сволочи.
И отдельное министерство по проверке сортира министра из первого министерства?
Да нет. Фигня какая то.
Правда, автор передернул - законопроект не "РАЗРЕШАЕТ коррупцию в чрезвычайных ситуациях", а "ОСВОБОЖДАЕТ от ответственности за нарушение антикоррупционных правил в условиях чрезвычайной ситуации".
Разницу чуешь?
Причем, законопроектом определили, какие изначально коррупционные действия под это попадают (и только эти):
- декларирование доходов служащего и членов его семьи (например, злоупотребление правами одного из членов семьи или явные технические ошибки);
- конфликт интересов на государственной службе (или в правоохранительной деятельности) между близкими родственниками в отдаленных местностях;
- нецелевое расходование денежных средств в целях предотвращения или ликвидации последствий ЧС и ЧП (статьей бюджет предусмотрена определенная сумма, а потратили больше. Например, на ГСМ при тушении пожаров);
- организация государственных или муниципальных закупок у ЕДИНСТВЕННОГО поставщика либо иные нарушения контрактной системы (нужно срочно что-то закупить, а поставщик - единственный. И ситуация такая, что физически нет времени проводить тендер).
Действия алтайского чиновника под вышеперечисленное не подходят.
https://tass.ru/politika/10300077https://tass.ru/politika/10300077
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