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Из туалета министра здравоохранения Алтая изъяли миллионы рублей

Из туалета министра здравоохранения Алтая изъяли миллионы рублей (4 фото)

Автор:
11 марта 2021 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Алтайский край   аферы   взятки   здравоохранение   коррупция   туалет   
3282
4
Сергей Коваленко, задержанный за аферу с поставками медоборудования и средств индивидуальной защиты от COVID-19, скорее всего не смог сопротивляться коррупции, а деньги, видимо, потребовались для утепления деревянного сортира на загородном участке.
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Метки: Алтайский край   аферы   взятки   здравоохранение   коррупция   туалет   
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32  комментария
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Шесть миллионов РУБЛЕЙ(!) министр здравоохранения (!) заработал на эпидемии (!). Нет, он точно не соответствует должности))
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33k
Игорь 4 минуты назад
Я давно и много раз говорил, что то, что творится в России, не имеет ничего общего с борьбой с распространением опасной заразы. Чистой воды политика и бизнес.
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33k
Игорь Минуту назад
Картинка не моя, поясню последний пункт: всеобщая диспансеризация населения проведена, не буду говорить через какое место, поэтому многие даже не подозревают, чем они болеют, а привавться идут...
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25k
Ashabad 8 минут назад
Как обычно, в конце Result "от души" испортил воздух. Нет законопроекта о "разрешении коррупции". Как нет законов и мероприятий об "отключении интернета".
Очевидно, вчерашнее "замедление твиттера" сильно возбудило всю укро-канадскую диаспору штатных авторов фишек.

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2k
Точка 16 минут назад
Жизнь взяточника она такая.... Никогда не знаешь в каком помещении тебе резко смогут понадобиться 6 лямов
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65
Vadim 23 минуты назад
Не много нашли, видать ещё где-то есть, раз сам выдал тайник
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9k
MMH Полчаса назад
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9k
Крог Полчаса назад
Вот и узаконили коррупцию. Теперь хорошо бы установить прайс-лист сколько кому давать и в какой ситуации. А то вдруг недоплачиваем или переплачиваем. Я бы, например, хотел повысить размер получаемых мной взяток, а тем же гайцам хотел бы поменьше платить, ибо вконец оборзели. Даёшь прайс-лист!
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418
Placid Крог 18 минут назад
Да было уже. При хохляндии в Крыму все знали сколько и за что занести. (Никакой политики, только экономика)
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21k
Russo Turisto Полчаса назад
Чиновник = тварь.
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7k
Natrogrii 44 минуты назад
Из за нового закона о "нечаянной коррупции"(как вообще такое в голову этим ублюдкам могло прийти!), эта гнида как раз и отмажется..
p.s. там как раз есть пунктик про эпидемии и массовые заболевания..... всё предусмотрели, сволочи.
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38k
parallax 46 минут назад
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2k
Точка parallax 18 минут назад
Они всегда так предлагают, когда получают статус "бывший"
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−25
Evgeniy Gkyra 49 минут назад
по новому закону его оправдают?
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6k
Alexandr Barhudarov 56 минут назад
а ручкался бы с либердой был бы сейчас узник совести и отец угнетаемый демократии .
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10k
Великий Кормчий 56 минут назад
А что если создать министерство по проверке сортиров чиновников?
И отдельное министерство по проверке сортира министра из первого министерства?
Да нет. Фигня какая то.
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8k
Павел Тарасов Час назад
Не путай автор Алтайский край с Республикой Алтай
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668k
Result Автор поста Павел Тарасов 57 минут назад
Вы совершенно правы. Спасибо! Исправлено.
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50
Имя Фамилия 2 часа назад
про законопроэкт разрешающий коррупцию-это б!(ать шутка?
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126
Andrey Имя Фамилия Час назад
В штатах это называется лобизмом. Целый сенат для этого придуман. Вон оно как)
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2k
Dmitrii Ivanov Имя Фамилия Час назад
Это защита суверенитета Российской Федерации от происков иноагентов.
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668k
Result Автор поста Имя Фамилия Час назад
Да уж какая тут шутка.
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9k
Агент Безопасной Национальности Имя Фамилия Час назад
Отчасти не шутка.
Правда, автор передернул - законопроект не "РАЗРЕШАЕТ коррупцию в чрезвычайных ситуациях", а "ОСВОБОЖДАЕТ от ответственности за нарушение антикоррупционных правил в условиях чрезвычайной ситуации".
Разницу чуешь?
Причем, законопроектом определили, какие изначально коррупционные действия под это попадают (и только эти):
- декларирование доходов служащего и членов его семьи (например, злоупотребление правами одного из членов семьи или явные технические ошибки);
- конфликт интересов на государственной службе (или в правоохранительной деятельности) между близкими родственниками в отдаленных местностях;
- нецелевое расходование денежных средств в целях предотвращения или ликвидации последствий ЧС и ЧП (статьей бюджет предусмотрена определенная сумма, а потратили больше. Например, на ГСМ при тушении пожаров);
- организация государственных или муниципальных закупок у ЕДИНСТВЕННОГО поставщика либо иные нарушения контрактной системы (нужно срочно что-то закупить, а поставщик - единственный. И ситуация такая, что физически нет времени проводить тендер).
Действия алтайского чиновника под вышеперечисленное не подходят.
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370
KevinSmith Имя Фамилия Час назад
К сожалению нет, это реалии нашего дурдома
https://tass.ru/politika/10300077https://tass.ru/politika/10300077
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629
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж , чтоб им раком спалось, делающим деньги на чужом здоровье.
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25k
blus 2 часа назад
Как тут не вспомнить "будем мочить в сортирах"?
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1k
ALEX blus Час назад
https://finance.rambler.ru/business/45148061-kakimi-kompaniyami-vladeyut-blizkie-druzya-putina-smotrim-skolko-stoit-doverie-prezidenta/https://finance.rambler.ru/business/45148061-kakimi-kompaniyami-vladeyut-blizkie-druzya-putina-smotrim-skolko-stoit-doverie-prezidenta/
_____________________________________
Да ладно?!

Читай полностью и внимательно!

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25k
blus ALEX 48 минут назад
Так и что теперь? Вспомнить уже нельзя?
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10k
Евгений 2 часа назад
А дешевле туалетной бумаги не было?
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2k
andrey morozov 2 часа назад
Аа, вот значит этот чел срущий деньгами..много о нем слышали но до сих пор никто не видел
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