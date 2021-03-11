Из туалета министра здравоохранения Алтая изъяли миллионы рублей

Глава алтайского Минздрава оказался замешанным в деле о коррупции. Как и его помощника Рустама Туюченкова, Сергея Коваленко подозревают в махинациях с медоборудованием. Чиновник Республики Алтай занимал свой высокий пост чуть более года. Непростого года, совпавшего с коронавирусной пандемией и борьбой с COVID-19.