В Анголе обнаружили мальчика, который "родился от человека и шимпанзе"

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Генетический состав 12-летнего ангольского мальчика теперь оспаривается экспертами после того, как его покойная мать якобы сказала ему, что он является потомком любовной связи между человеком и шимпанзе, сообщает Gazeta Nacional.Эта история попала в заголовки национальных газет и вызвала большое внимание к отношению к 12-летнему Аугусто Дембо, который сейчас живет со своими дядей и тетей в столице Луанды.Хотя мальчик мгновенно стал знаменитостью, многие эксперты оспаривают утверждение, что он является продуктом полового акта между человеком и шимпанзе.«Сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе, но это первый раз, когда официально сообщается о беременности», - сказал доктор.Антониу Мендес из Муниципальной больницы в Луэне, он с сомнением отнёсся к этому факту.Президент Анголы Жоау Лоуренсу уже назвал мальчика «Ангольским чудо-ребенком», а также назвал его «национальным достоянием», «знамением от Бога» и «свидетельством величия и величия Республики Ангола».Это открытие может даже бросить вызов основам современной науки », — даже прокомментировала нынешний министр науки и технологий Мария Кандида Тейшейра.Представитель национального парка Камея прокомментировал эту новость, заявив, что они искренне сожалеют о потере Аниты Дембо, но также осуждают «любые неуместные или сексуальные действия с любыми животными в парке».«Любое сексуальное взаимодействие между сотрудниками или посетителями парка с животными не поощряется в соответствии с действующими правилами парка», — заявил репортерам представитель Parc national de Cameia.Что касается матери ребенка, Аниты Дембо, предположительно, был роман с шимпанзе, который длился много лет во время ее работы в Национальном парке Камея, где она работала инспектором по охране природы с 1998 года.P.S. А потом учёные со всего мира борются с эпидемиями и расследуют, откуда же взялся СПИД и Короновирус...