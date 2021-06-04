В Анголе обнаружили мальчика, который "родился от человека и шимпанзе"

FISHKINET
Брал для сына, катаюсь сам: история одной покупки Брал для сына, катаюсь сам: история одной покупки Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто... 20 странных фактов о Северной Корее 20 странных фактов о Северной Корее Глава СК освободил полицейского, застрелившего нарушителя в Новосибирской области Глава СК освободил полицейского, застрелившего нарушителя в... А кто сказал, что Гелендвагены не летают: видео А кто сказал, что Гелендвагены не летают: видео Вечерний "Пересмешник" Вечерний "Пересмешник" Девушка из Уфы вырастила волчицу, которую не приняла мать Девушка из Уфы вырастила волчицу, которую не приняла мать Авторы "Киберфермы" опубликовали новое видео с Наливкиным, роботами и танцующим "Рогозиным" Авторы "Киберфермы" опубликовали новое видео с Наливкиным,... Куда исчезли сомалийские пираты? Куда исчезли сомалийские пираты? Иркутские полицейские применили оружие, чтобы обезвредить напавшего на них дебошира с ножами Иркутские полицейские применили оружие, чтобы обезвредить... Прикольные мемы с котиком, которые зарядят позитивным настроем Прикольные мемы с котиком, которые зарядят позитивным настроем Китай зажег искусственное Солнце Китай зажег искусственное Солнце "Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца, записала видеообращение к Путину "Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца,... Трудное детство, деревянные игрушки: бандитское прошлое, опасные игры Трудное детство, деревянные игрушки: бандитское прошлое, опасные игры Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Владелец аттракциона понял, что может потерять деньги и начал мешать парню Владелец аттракциона понял, что может потерять деньги и начал... Один из самых любимых в детстве советских фильмов Один из самых любимых в детстве советских фильмов Экипаж российского ледокола спас собаку во льдах Карского моря Экипаж российского ледокола спас собаку во льдах Карского моря Факты об Aurus: откуда детали, сколько вложили в производство и кто покупатель люксового седана Факты об Aurus: откуда детали, сколько вложили в производство и...
Главная > Фото 
В Анголе обнаружили мальчика, который "родился от человека и шимпанзе"

В Анголе обнаружили мальчика, который "родился от человека и шимпанзе" (1 фото)

Автор:
04 июня 2021 22:39
Метки: ангола   днк   обезьяна   ребёнок   шимпанзе   
1034
1
12-летний Аугусто Дембо из Луанды (Ангола) уверен, что его отец – шимпанзе. Именно так парню сказала его мать. Генетический состав ребенка оспаривают эксперты.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: ангола   днк   обезьяна   ребёнок   шимпанзе   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
60
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
60  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Алексей 10 часов назад
В Анголе обнаружили мальчика, который "родился от человека и шимпанзе"Посмотреть
В Анголе обнаружили мальчика, который "родился от человека и шимпанзе"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
B0n 10 минут назад
Е*ать новость. Их вон сколько по штатам бээлэмится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
Че-та на фотошоп смахивает, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Mexanik79 Час назад
Панин и собака.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
parallax 2 часа назад
Что лишний раз доказывает генетическую близость негров и обезьян. Только родственные виды способны скрещиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok 2 часа назад
У неё был роман с шимпанзе? Планета обезьян, что ли?
Мне кажется, это фейк. Если это не так, то панораме надо закрываться, жизнь смешнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
piharev1 3 часа назад
фу таким быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 3 часа назад
Надо бы проверить соседей, там, по-ходу, и крокодилы в роду...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Григорьев 5 часов назад
....Аугусто Дембо, который сейчас живет со своими дядей и тетей (с)

Со своими дядей и тетей шимпанзе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX 7 часов назад
"Сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе"
Автор, вот с этого момента можно поподробнее пожалуйста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 7 часов назад
"Любовная связь с шимпанзе", "заниматься любовью". .. Ах, как же приятно читать о высоких чувствах, о любви.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 8 часов назад
есть видео?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гур 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Olga Raudis 8 часов назад
Генетическая разница у нас с шимпанзе на первый взгляд невеликая, но проблема в том что у нас генетический материал упакован в РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ХРОМОСОМ. А это уже непреодолимый затык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира 8 часов назад
Надеюсь, даже в Анголе (не самая, кстати, отсталая страна в Африке) уровень развития науки позволяет провести генетический анализ. ДНК человека все-таки отличается от ДНК обезьяны, какими бы близкими родственниками мы ни были. Уж за 12 лет жизни этого мальчика вполне могли определить его происхождение. Так что, весь этот бред для любителей сказок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дарья 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мистер Фикс 9 часов назад
Будет очередной репер-бормотала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt 9 часов назад
А это не антинаучно ли? Ну приписюнил ей обезьян и чё? Как она зачать смогла, обошла её эволюция? Приматы=> Гоминиды=> а Виды то разные или я биологию плохо помню?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
263
Сергей rutt 3 часа назад
Мулы там всякие, лигры и еще много кого. Вам это ни о чем не говорит, при чем тут википедия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
Татьяна Юсова 9 часов назад
Вот так когда-то появился СПИД...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138
Alex 9 часов назад
«Сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе"
Херасе!!! !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 23 комментария
Показать ещё
«Аттракцион жадности»: прайс на еду в съемной квартире в Ялте (5 фото) «Аттракцион жадности»: прайс на еду в съемной квартире в Ялте (5 фото) Тучную тайскую макаку отправили в "лагерь похудения" Тучную тайскую макаку отправили в "лагерь похудения" Женщину из Перми посадили за интим с подростком Женщину из Перми посадили за интим с подростком С помощью ДНК-теста мужчина нашёл единокровного брата, о котором никто не знал С помощью ДНК-теста мужчина нашёл единокровного брата, о котором никто не знал В Киеве рыбак спиннингом подсёк и вытащил на берег льдину с ребёнком В Киеве рыбак спиннингом подсёк и вытащил на берег льдину с ребёнком 14-летняя дочь Александра Абдулова: как сейчас живет девочка, которая не помнит своего отца 14-летняя дочь Александра Абдулова: как сейчас живет девочка, которая не помнит своего отца
Андрей Бертон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41422



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
3
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
30 важных шпаргалок по инструментам для рукастого мужика, который еще учится
111
151
30 важных шпаргалок по инструментам для рукастого мужика, который еще учится
﻿
Набирающие популярность
Одиночество больших городов
0
5
Одиночество больших городов
День в истории
0
2
День в истории
Брал для сына, катаюсь сам: история одной покупки
Брал для сына, катаюсь сам: история одной покупки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#познавательно#картинки#новости#дети#искусство#комментарии#птицы
#Юмор#факты#прикол#Разное#СССР#позитив#забавно#истории#нападение#смешно
#интересное#Россия#животные#подборка#история#фотографии#знаменитости#кино#наука#сша

На что жалуетесь?

Вернуться