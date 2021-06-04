В Анголе обнаружили мальчика, который "родился от человека и шимпанзе"

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12-летний Аугусто Дембо из Луанды (Ангола) уверен, что его отец – шимпанзе. Именно так парню сказала его мать. Генетический состав ребенка оспаривают эксперты.
Генетический состав 12-летнего ангольского мальчика теперь оспаривается экспертами после того, как его покойная мать якобы сказала ему, что он является потомком любовной связи между человеком и шимпанзе, сообщает Gazeta Nacional.
Эта история попала в заголовки национальных газет и вызвала большое внимание к отношению к 12-летнему Аугусто Дембо, который сейчас живет со своими дядей и тетей в столице Луанды.
Хотя мальчик мгновенно стал знаменитостью, многие эксперты оспаривают утверждение, что он является продуктом полового акта между человеком и шимпанзе.
«Сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе, но это первый раз, когда официально сообщается о беременности», - сказал доктор.Антониу Мендес из Муниципальной больницы в Луэне, он с сомнением отнёсся к этому факту.
Президент Анголы Жоау Лоуренсу уже назвал мальчика «Ангольским чудо-ребенком», а также назвал его «национальным достоянием», «знамением от Бога» и «свидетельством величия и величия Республики Ангола».
Это открытие может даже бросить вызов основам современной науки », — даже прокомментировала нынешний министр науки и технологий Мария Кандида Тейшейра.
Представитель национального парка Камея прокомментировал эту новость, заявив, что они искренне сожалеют о потере Аниты Дембо, но также осуждают «любые неуместные или сексуальные действия с любыми животными в парке».
«Любое сексуальное взаимодействие между сотрудниками или посетителями парка с животными не поощряется в соответствии с действующими правилами парка», — заявил репортерам представитель Parc national de Cameia.
Что касается матери ребенка, Аниты Дембо, предположительно, был роман с шимпанзе, который длился много лет во время ее работы в Национальном парке Камея, где она работала инспектором по охране природы с 1998 года.
P.S. А потом учёные со всего мира борются с эпидемиями и расследуют, откуда же взялся СПИД и Короновирус...
Эта история попала в заголовки национальных газет и вызвала большое внимание к отношению к 12-летнему Аугусто Дембо, который сейчас живет со своими дядей и тетей в столице Луанды.
Хотя мальчик мгновенно стал знаменитостью, многие эксперты оспаривают утверждение, что он является продуктом полового акта между человеком и шимпанзе.
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«Сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе, но это первый раз, когда официально сообщается о беременности», - сказал доктор.Антониу Мендес из Муниципальной больницы в Луэне, он с сомнением отнёсся к этому факту.
Президент Анголы Жоау Лоуренсу уже назвал мальчика «Ангольским чудо-ребенком», а также назвал его «национальным достоянием», «знамением от Бога» и «свидетельством величия и величия Республики Ангола».
Это открытие может даже бросить вызов основам современной науки », — даже прокомментировала нынешний министр науки и технологий Мария Кандида Тейшейра.
Представитель национального парка Камея прокомментировал эту новость, заявив, что они искренне сожалеют о потере Аниты Дембо, но также осуждают «любые неуместные или сексуальные действия с любыми животными в парке».
«Любое сексуальное взаимодействие между сотрудниками или посетителями парка с животными не поощряется в соответствии с действующими правилами парка», — заявил репортерам представитель Parc national de Cameia.
Что касается матери ребенка, Аниты Дембо, предположительно, был роман с шимпанзе, который длился много лет во время ее работы в Национальном парке Камея, где она работала инспектором по охране природы с 1998 года.
P.S. А потом учёные со всего мира борются с эпидемиями и расследуют, откуда же взялся СПИД и Короновирус...
Источник:
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Мне кажется, это фейк. Если это не так, то панораме надо закрываться, жизнь смешнее.
Со своими дядей и тетей шимпанзе?
Автор, вот с этого момента можно поподробнее пожалуйста?
Цитата:
"На самом деле кошек с обликом рычи очень много, это и дикие кошачьи, которых можно содержать дома при создании необходимых условий, и гибриды, т.е. полученные от скрещивания хищника с обычным домашним питомцем, и даже породы, признанные международными организациями, среди которых Мейн-куны, Сибиряки и другие."
Источник:
https://mrkot-com.turbopages.org/turbo/mrkot.com/s/koshka-ryshttps://mrkot-com.turbopages.org/turbo/mrkot.com/s/koshka-rys
Херасе!!! !