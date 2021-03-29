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Тучную тайскую макаку отправили в "лагерь похудения"

Тучную тайскую макаку отправили в "лагерь похудения" (8 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 18:59
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   обезьяна   обезьяны   природа   таиланд   фото   
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Трехлетнего самца макаки по кличке Годзилла называют самой толстой обезьяной в Таиланде. Оно и ясно - тот живет на рынке в Бангкоке, часто подбирает вредную еду или получает кучу угощений от прохожих. Его вес составляет уже 20 кг при норме 8-10кг.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   обезьяна   обезьяны   природа   таиланд   фото   
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Albert GER 49 минут назад
И потом назад на рынок к туристам)))
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