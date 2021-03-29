Тучную тайскую макаку отправили в "лагерь похудения"

Самцу макаки по кличке Годзилла (Godzilla) три года, и он с раннего возраста живет на рынке в Бангкоке. Предыдущие хозяева ларька бросили его, а новая владелица не могла оставить Годзиллу одного - с тех пор он живет прямо у нее в ларьке. Все бы хорошо, но единственная проблема этого обезьяна - его огромный вес, который уже мешает ему передвигаться.