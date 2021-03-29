Тучную тайскую макаку отправили в "лагерь похудения"

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Трехлетнего самца макаки по кличке Годзилла называют самой толстой обезьяной в Таиланде. Оно и ясно - тот живет на рынке в Бангкоке, часто подбирает вредную еду или получает кучу угощений от прохожих. Его вес составляет уже 20 кг при норме 8-10кг.
Самцу макаки по кличке Годзилла (Godzilla) три года, и он с раннего возраста живет на рынке в Бангкоке. Предыдущие хозяева ларька бросили его, а новая владелица не могла оставить Годзиллу одного - с тех пор он живет прямо у нее в ларьке. Все бы хорошо, но единственная проблема этого обезьяна - его огромный вес, который уже мешает ему передвигаться.
Живя на рынке, Годзилла постоянно подбирает еду, или его угощают прохожие. Эта еда не всегда полезна, поэтому у него и появился лишний вес. Нормальный вес для макаки - 8-10 килограммов, но Годзилла обогнал всех, ведь его вес приближается к 20 кг. Его опекунша недавно начала волноваться за здоровье подопечного, и решила принять меры.
Хозяйка ларька, женщина по имени Маноп, решила отдать примата в специальный тайский "лагерь похудения" для обезьян. Годзиллу уже перевезли туда, и он замечательно себя чувствует. С ним каждый день делают гимнастику и кормят здоровой пищей по расписанию. Будем надеяться, скоро перед нами предстанет обновленная версия Годзиллы, и он сможет по полной радоваться жизни!
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