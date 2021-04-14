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С помощью ДНК-теста мужчина нашёл единокровного брата, о котором никто не знал

С помощью ДНК-теста мужчина нашёл единокровного брата, о котором никто не знал (4 фото)

Автор:
14 апреля 2021 15:27
Сообщество : Истории
Метки: ДНК-тесты   анализы   братья   днк   огайо   родственники   сша   
764
4
ДНК-тесты постепенно становятся обыденностью. И вот американец решил сделать тест не столько ради поиска родственников, сколько для того, чтобы посмотреть на наличие предрасположенности к генетическим заболеваниям.
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Метки: ДНК-тесты   анализы   братья   днк   огайо   родственники   сша   
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5k
JACKAL Час назад
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1k
Antarez 4 минуты назад
Херня, не верю. Там охраняется неприкосновенность личной жизни. Никто такой информацией не поделится. А то и дом можно после развода потерять и наследство с братиком потом делить.
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11k
Великий Кормчий 13 минут назад
В библии, в самом начале, примерно такой же сюжет.
Только в то время днк тестов не было.
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
Папаша был тот еще шалун
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720
Миша Час назад
Пусть занесёт ещё 500 баксов, ему и сестру найдут. ))
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