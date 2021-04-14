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ДНК-тесты постепенно становятся обыденностью. И вот американец решил сделать тест не столько ради поиска родственников, сколько для того, чтобы посмотреть на наличие предрасположенности к генетическим заболеваниям.
Мэтт Спирс из небольшого городка Мэнсфилд (штат Огайо) сдал ДНК-тест в биохимической лаборатории. По результатам исследований система обнаружила у Мэтта родственника, о котором он не знал. Оказалось, что у мужчины есть единокровный старший брат по линии отца.
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Американец тут же связался с новоиспечённым родственником, который так же был рад найти близкого человека. Братья встретились, а вот их отец не смог повидаться с внезапно появившимся сыном из-за ограничений по Covid-19.
Мэтт рассказал, что они с Джастином похожи не только внешне, но и привычками, характером. Мужчина признался, что они очень сдружились и будут с удовольствием поддерживать связь в будущем.
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Только в то время днк тестов не было.