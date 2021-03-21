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Наверное, многие из вас уже заметили, что в последнее время Twitter стал дико тормозить. Кто не в курсе, Роскомнадзор специально замедляет работу соцсети, а в скором времени может и вовсе остановить ее деятельность нашей стране. Дело в том, что руководство Twitter отказывается удалять противоправный контент, чем, собственно, и нарушает наше законодательство. Среди почти трех тысяч таких постов – детская порнография и призывы к суициду.
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Уже через месяц Twitter может прекратить свою работу в России из-за нежелания подчиняться нашим законам. Хотя дело даже не в этом. Не совсем понятно, почему интернет-гигант позволяет распространять деструктивный контент, например, детское порно или сцены употребления наркотиков. К слову, в январе в Калифорнии на Twitter подали в суд за распространение детской порнографии. При этом модераторы соцсети отказались удалить видео секса с маленькой девочкой, отметив, что не нашли никаких нарушений. Между прочим, видео просмотрели более 167 тысяч раз. Также Twitter по непонятной причине разрешает подросткам делать посты про наркотики, причем, делая акцент на «положительной стороне вопроса». При этом интернет-гигант на жалобы не реагирует и подобные посты не удаляет.
Я, конечно, все понимаю, но нам такие «западные ценности» не нужны. Хотя, я практически уверен, что Twitter и дальше будет придерживаться подобной политики. Как говорится, хозяин – барин, но давайте-ка делайте это где-нибудь за пределами нашей страны. А мы сделаем свой Twitter. Без порнографии и постов про наркотики.
Я, конечно, все понимаю, но нам такие «западные ценности» не нужны. Хотя, я практически уверен, что Twitter и дальше будет придерживаться подобной политики. Как говорится, хозяин – барин, но давайте-ка делайте это где-нибудь за пределами нашей страны. А мы сделаем свой Twitter. Без порнографии и постов про наркотики.
Авторский пост
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Воообще ни кто не заметил.
Как вы за..Б.али с рекламой Twitter. ДА ни кто там не сидит, кроме ркн. Поэтому ни у кого он и не тормозит!