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Прощай, синяя птичка, или Почему Twitter может остаться без работы в РФ

Прощай, синяя птичка, или Почему Twitter может остаться без работы в РФ (1 фото)

Автор:
21 марта 2021 10:35
Метки: Россия   сша   твиттер   
217
1
Наверное, многие из вас уже заметили, что в последнее время Twitter стал дико тормозить. Кто не в курсе, Роскомнадзор специально замедляет работу соцсети, а в скором времени может и вовсе остановить ее деятельность нашей стране. Дело в том, что руководство Twitter отказывается удалять противоправный контент, чем, собственно, и нарушает наше законодательство. Среди почти трех тысяч таких постов – детская порнография и призывы к суициду.
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Метки: Россия   сша   твиттер   
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31k
Alex 2 часа назад
да и хер с ним
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392
Zavrrr 14 минут назад
>Наверное, многие из вас уже заметили, что в последнее время Twitter стал дико тормозить
Воообще ни кто не заметил.

Как вы за..Б.али с рекламой Twitter. ДА ни кто там не сидит, кроме ркн. Поэтому ни у кого он и не тормозит!
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392
Zavrrr 13 минут назад
Оплатите РКН уже тариф, чтоб у них не тормозило тоже. А то перешли на Dial-up Тарифик и радуютя что у всею все тормозит.
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25
arcush Полчаса назад
Да твиттер не тормозил, а вот госсайты легли! Они и телеграмм тормозили. Да бодливой корове бог рогов не дал.
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20k
Влад 55 минут назад
Если я хочу высказать свое мнение то мне и фишек как-то хватает.
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8k
Kucher Час назад
Откровенно говоря ни твиттером, ни инстаграмом ни разу не пользовался, так что если их даже во всём Мире отключат, я и не замечу. В фейсбуке только ради игрушки зарегистрировался. А потом там стали мои данные требовать, я написал, что думаю о них в целом и о Цукерберге в частности и меня забанили, можно сказать за моё откровенное мнение о них. Так что и эту "потерю" тоже не замечу.
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4k
RomaXz Час назад
Ага, телеграм тоже блокировали.
Роскомнадзор такой Роскомнадзор
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Так вот зачем он нужен был. А то думал что это вообще такое. Еще значЁк с буквой F есть непонятный.
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3k
insaider 2 часа назад
Было же уже недавно на Фишках! Там ноунейм-боты популярно объяснили,что без твиттера сразу в России 37-год начнется,свобода слова(которой в России по их словам была только в 90-х) сразу задохнётся,а всех тиктокеров сразу же расстреляют,и вообще это Оруэлл и 1984 в чистом виде!


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