FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 640 постов • 170 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как американцы воевали с Россией: история иностранной интервенции

Как американцы воевали с Россией: история иностранной интервенции (27 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 13:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Антанта   Исторические факты   Россия   гражданская война   интервенция   интересное   сша   
856
27
1

Страницы в нашей истории, которые забываются постепенно, замалчиваются, а то и вовсе неинтересны. А ведь американцы, японцы, канадцы, поляки, французы, чехи убивали наших с вами соотечественников в страшные для станы годы - 1918-й, начало становления нового государства...

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Антанта   Исторические факты   Россия   гражданская война   интервенция   интересное   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
insaider 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 лет как Крым наш: что запланировано по случаю праздника 7 лет как Крым наш: что запланировано по случаю праздника 25 исторических фактов, которые заставят вас поменять свое восприятие времени 25 исторических фактов, которые заставят вас поменять свое восприятие времени Крестьянские избушки в несколько этажей: гигантское жилье Севера Крестьянские избушки в несколько этажей: гигантское жилье Севера Как перевозят и передвигают дома в США и в России Как перевозят и передвигают дома в США и в России Женщина построила целый посёлок из крошечных уютных домишек Женщина построила целый посёлок из крошечных уютных домишек Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

592219



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
5
147
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же
1
187
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
2
31
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с дочкой в одинаковых нарядах
1
30
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с...
Мужья, которых бросили звездные жены (17 фото)
Мужья, которых бросили звездные жены (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#интересное#автомир#автомобили#прикольные#дети#авария дня#позитив
#фото#история#подборка#сша#СССР#дтп#природа#приколы#картинки#смешные
#интересно#люди#животные#прикол#кино#авто аварии#аварии#Автомобиль#настроение#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться