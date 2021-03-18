Как американцы воевали с Россией: история иностранной интервенции

Страницы в нашей истории, которые забываются постепенно, замалчиваются, а то и вовсе неинтересны. А ведь американцы, японцы, канадцы, поляки, французы, чехи убивали наших с вами соотечественников в страшные для станы годы - 1918-й, начало становления нового государства...
Начнем немного издалека - с Чехословацкого корпуса, который был сформирован в 1918 году в составе Русской армии в годы Первой мировой войны, в основном из пленных чехов и словаков — бывших военнослужащих австро-венгерской армии
Интервенцию США называют попыткой спасти осажденный «Чешский легион», который только что захватил порт Владивосток (будущая база для операций союзников) и которые во время высадки США нетерпеливо преследовали Красную гвардию в сибирской глуши
Сразу после Октябрьской революции, в ходе которой к власти пришли большевики, был объявлен «Декрет о мире». С первыми известиями об Октябрьской революции японское правительство стало разрабатывать планы захвата русских дальневосточных территорий.
15 августа 1918 года, когда 27-й пехотный полк высадился во Владивостоке с приказом быть «аполитичным», но тем не менее помочь союзникам США в обеспечении стабильности в России, когда они боролись против большевистского захвата России
На Русском Севере интервенцией руководили англичане, а в Сибири и на Дальнем Востоке главнокомандующим союзными войсками был французский генерал Жанен.
Американский офицер в меховой шинели из зимнего комплекта обмундирования англо-американских войск на Севере России разработанного Э.Шеклтоном. Зима 1918-1919 годов
«Вмешательство как сознательная антибольшевистская операция было принято американскими лидерами в течение пяти недель после того, как Ленин и Троцкий пришли к власти»
Американские части, размещенные севернее Владивостока, вели боевые действия против появившихся в Приморье и Забайкалье красных партизан.
Это были локальные стычки: общие потери AEFS за полтора года пребывания в России составили 299 солдат и офицеров, причем не менее трети из них умерли от болезней
Источник:
«Охрана железной дороги от большевиков и добыча полезных ископаемых были основными элементами наших действий» (из книги историка Дж.Хауса)
К 1920 году войска США покинули Россию, снова через Владивосток, и их миссия была невыполнима, и войска Ленина сместили Колчака в сторону и консолидировали страну
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.
Мемориал "Белый Медведь" Мичиган
Мурманский отряд ― общее название польских военных формирований, которые сражались против большевиков в районе Мурманска и Архангельска на севере России в 1918―1919 гг.
Члены Сибирского экспедиционного корпуса Канады, 1919 г.
Японские войска, которые подсуетились быстрее остальных, во Владивостоке в 1918 году.
Большинство местного населения отказалось подчиняться диктату интервентов
Концлагерь на острове Мудьюг неподалеку от Архангельска, открыты британскими войсками
Конечно, все эти исторические события довольно обширная тема для изучения, потому прошу простить за значительное сокращение - текст исключительно для ознакомления
Авторский пост
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