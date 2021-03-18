Как американцы воевали с Россией: история иностранной интервенции

Создавались многочисленные партизанские отряды, впоследствии объединявшиеся в армии (только в Амурской области ее численность в январе-марте 1919 г. колебалась от двух до восьми тысяч человек), противостояли интервенции, однако все стихийные попытки оказания сопротивления насилию безжалостно пресекались карателями. Так в деревнях Мазаново и Сохатино Амурской области, в ответ на репрессии японцев был поднят мятеж, 11 января 1919 года, японский карательный отряд по приказу своего командира капитана Маэды, расстрелял более 300 жителей этих деревень, включая женщин и детей, а сами деревни были сожжены дотла. В «Истории экспедиции в Сибири в 1917—1922 годах», издание Генерального штаба японской Императорской армии, было нейтрально сказано: «… в наказание дома жителей этих деревень, поддержавших связь с большевиками, были сожжены». Кстати, японцев во Владивостоке было около 70.000 человек...