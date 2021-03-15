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Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х

Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х (17 фото)

Автор:
15 марта 2021 15:48
Метки: 90-е   Россия   Юмор   история   ностальгия   прикол   сша   
3739
17
Эти кадры, будто машина времени, перенесут вас в прошлое. Да, время было непростое. Но так уж устроен наш мозг - негативные воспоминания со временем стираются, а остаются лишь положительные.
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Метки: 90-е   Россия   Юмор   история   ностальгия   прикол   сша   
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5k
Кирилл 2 часа назад
Цой и какая-то чушь!
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21k
Сибиряк Кирилл Час назад
Цой смотрит на говно, как на говно.
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4k
ваня панкин 4 минуты назад
ублюдочные времена...
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1k
Роман Гамзалиев 24 минуты назад
Вот все знакомо ,но что такое СКВ ?
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2k
Дмитр Стар Роман Гамзалиев 13 минут назад
если по простому то доллары и тогда ещё марки.
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4k
ваня панкин Роман Гамзалиев 5 минут назад
свободно конвертируемая валюта...
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7k
Андрей А 24 минуты назад
Гордон. Наше дни
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8k
portmen77 49 минут назад
Бронетехника не входила в договор о разоружении.
"Нищие" пенсионеры выбирают товар из коробок, скорее всего просрочку. Этого и сейсас нафотографировать можно.
Показ мод уж никак не на станциии метро. Скорее в ДЕПО.
Короче КГ/АМ
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1k
ALEX Час назад
И что изменилось при Путине?
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10k
Агент Безопасной Национальности ALEX 42 минуты назад
"И что изменилось при Путине?"
================
Появилась возможность снимать постановочные фейки и засирать мозг (или что там заместо него в головах) ALEX-ам.
У этих видосиков хоть сотня миллионов просмотров есть? Нет? Фуууу, отстой! Кто из хомяков, кроме тебя, повелся на них?
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ALEX Агент Безопасной Национальности 40 минут назад
Ну конечно, всё в России постановочное.
.
Стабильность ёпт...
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833
Андрей ALEX 36 минут назад
Хорошие овощи выбирают из гнилья, вроде бы картошка, а может лук.
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1k
ALEX Андрей 12 минут назад
в нормальных странах пенсионеры покупают продукты в магазине а не роются в помойке!
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527
sedoisever ALEX 6 минут назад
Ролик из Техаса показать?
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149k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
Что-то меня эта фотка разочаровала(
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88
робт 2 часа назад
3.14дор что справа на фото сегодня(15 марта) обещал выдать ниэпическую сенсацию от которой о*х*уеют все...

так че там у хохлов посоны?
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1k
cnob7 робт Час назад
так сегодня сенсация- хохлостан опустился опустился в говно, быстрее, чем обычно. благодаря словам этого Гарн.дона
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
не Дмитрий Гордон, а "журналист" Дмитрий ПНезерватив.
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1k
ALEX ☭Cheкаво☭ Час назад
Зачем ты нам свой паспорт показываешь?
Ну мы видим что ты родился в мае 1984 года на территории Баковского завода.
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23k
Dobry vojak Svejk ValdemarNaftulievich 55 минут назад
Зашевелились минусоиды проститутоподобные. Либят своего проститута ))))))
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149k
☭Cheкаво☭ ALEX 51 минуту назад
Это визитка лысого чма, кореша твоёво

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833
Андрей ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
ЧМО не склоняется по падежам...)))
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☭Cheкаво☭ Андрей Полчаса назад
таким образом я хотел подчеркнуть отношение неприязненные к этому чму)
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