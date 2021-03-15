Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х

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Эти кадры, будто машина времени, перенесут вас в прошлое. Да, время было непростое. Но так уж устроен наш мозг - негативные воспоминания со временем стираются, а остаются лишь положительные.
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2. Российские танки отданы на переработку в соответствии с международными договорами о разоружении, 1995 год
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"Нищие" пенсионеры выбирают товар из коробок, скорее всего просрочку. Этого и сейсас нафотографировать можно.
Показ мод уж никак не на станциии метро. Скорее в ДЕПО.
Короче КГ/АМ
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Появилась возможность снимать постановочные фейки и засирать мозг (или что там заместо него в головах) ALEX-ам.
У этих видосиков хоть сотня миллионов просмотров есть? Нет? Фуууу, отстой! Кто из хомяков, кроме тебя, повелся на них?
.
Стабильность ёпт...
так че там у хохлов посоны?
Ну мы видим что ты родился в мае 1984 года на территории Баковского завода.