Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х

Эти кадры, будто машина времени, перенесут вас в прошлое. Да, время было непростое. Но так уж устроен наш мозг - негативные воспоминания со временем стираются, а остаются лишь положительные.

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1. Сотрудник горячей линии Sega, 1994 год 0 Источник:

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2. Российские танки отданы на переработку в соответствии с международными договорами о разоружении, 1995 год 0 Источник:

3. Нищие пенсионеры, 1990 год 0 Источник:

4. Джорж Клуни и Квентин Тарантино на съемках фильма "От заката до рассвета", 1995 год 0 Источник:

5. Один из модных московских ресторанов середины 1990-х 0 Источник:

6. Арнольд Шварценеггер на открытии ресторана "Планета Голливуд" в Москве, 1996 год 0 Источник:

7. Шамиль Басаев, Иосиф Кобзон, Ахмад Закаев, 1994 год, Грозный 0 Источник:

8. Сретенские Ворота, 1992 год, Москва 0 Источник:

9. Показ новой коллекции "Givenchy" на станции московского метро, 1997 год 0 Источник:

10. Украинский журналист Дмитрий Гордон берет интервью у Виктора Цоя, 1990 год 0 Источник:

11. Принцесса Диана в Тушинской детской больнице в Москве, 1995 год 0 Источник:

12. Москвичи отдыхают под стенами Кремля, 1990 год 0 Источник:

13. Обменник, организованный солдатами федеральных сил, Грозный, середина 90-х 0 Источник:

14. Михаил Круг и роллы, 90-е 0 Источник:

15. Японские авто отправляются в РФ, 1990-е 0 Источник: