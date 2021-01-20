Цвета российского флага на Капитолийском холме в ночь перед инаугурацией и диспозиция военных

В это время же участники крайне правых радикальных группировок изучают уязвимости в безопасности проводимых мероприятий и планируют для проведения своих акций использовать форму бойцов Национальной гвардии.

Кстати, Трамп уехал из Вашингтона, а ядерный чемоданчик Байдену так и не отдал...