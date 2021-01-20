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Цвета российского флага на Капитолийском холме в ночь перед инаугурацией и диспозиция военных

Цвета российского флага на Капитолийском холме в ночь перед инаугурацией и диспозиция военных (9 фото + 2 видео)

Автор:
20 января 2021 10:07
Сообщество : Политика
Метки: Национальная   Россия   байден   гвардия   инаугурация   подготовка   сша   флаг   
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В ночь перед инаугурацией нового президента США Джо Байдена всё несметное количество вооружённых сил и их средств приведено в состояние повышенной готовности. Готовятся к торжеству и гражданские власти. Однако здесь не обошлось без досадного для американцев и весёлого для россиян недоразумения...

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Метки: Национальная   Россия   байден   гвардия   инаугурация   подготовка   сша   флаг   
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13  комментариев
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2k
Core Час назад
Что там про батьку говорили?) своего народа боится?
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79k
Taras Kozalupko 24 минуты назад
Зачем ви т'авите?

Пожалейте бедных пиндосов
Зачем ви т'авите? Пожалейте бедных пиндосов
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95
Владимир Полчаса назад
Закапать танковый полк. Из двигателя капает?
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9k
Голос Вселенной Владимир 6 минут назад
а еще там в продолжении "...так и срыть Капитолий" - можно Ы на А менять смело!
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9k
Eltiftel Полчаса назад
ну тут х...й отвертишься Джо!
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8k
Владимир 42 минуты назад
Днем
Днем
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709
Виктор Чикалев 46 минут назад
А каждая из этих птичек, может как закапать танковый полк, так и срыть Капитолий до основания.

Хм, по педии MQ-9 может нести до 8 хеллфайров. Этого и на танковую роту не хватит.
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5k
Николай Час назад
Мля снова эти хакеры всю контору палят...
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8k
MihailoSerbiya Час назад
200 000 flagov, skolko eto v dengah ? A moglibi pensioneram i bednim razdat ...
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669
Alexander Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
karamba Час назад
Ничего случайного не бывает
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2k
Мистер Фикс Час назад
Куда там Лукашенко с его кордонами

А если серьезно - бидон реально пересрал
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8k
Александр Час назад
Байден тоже агент кремля.
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