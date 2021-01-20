Цвета российского флага на Капитолийском холме в ночь перед инаугурацией и диспозиция военных

В ночь перед инаугурацией нового президента США Джо Байдена всё несметное количество вооружённых сил и их средств приведено в состояние повышенной готовности. Готовятся к торжеству и гражданские власти. Однако здесь не обошлось без досадного для американцев и весёлого для россиян недоразумения...
Любопытный эпизод произошёл в процессе подготовки к торжественному мероприятию. Около 200000 флагов были выставлены на проспекте перед зданием Конгресса, чтобы представить публику, которая не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за коронавирусных ограничений.
Хотели как, лучше, и вот опять... В итоге вышел заговор (зрада)) с российским флагом. Ночью, при искусственном освещении участки проспекта окрасились в цвета флага Российской Федерации. Мне одному кажется, что - это знак?
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Ранее командующий Национальной гвардией заявлял о размещении в Вашингтоне 25000 бойцов, которые будут оказывать помощь секретным службам и полиции в предстоящей инаугурации.
Теперь глава Бюро Национальной гвардии генерал Джозеф Ленгиел сообщает, что лично посетил некоторых бойцов из числа 65000 военнослужащих гвардии, размещённых в Вашингтоне.
Конгресс поручил возвести вокруг Капитолия полноценный забор в имеющемся архитектурном стиле.
Пентагон задействовал не менее 750 военнослужащих подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты, а также специалистов-сапёров.
Всего Минобороны США привлекает 2750 военнослужащих, из которых 2000 для церемониальной поддержки торжеств.
2000 военнослужащих Национальной гвардии принесли присягу в качестве помощников федеральных маршалов.
Ранее клятвы дали военные касательно поддержки Капитолия.
В это время же участники крайне правых радикальных группировок изучают уязвимости в безопасности проводимых мероприятий и планируют для проведения своих акций использовать форму бойцов Национальной гвардии.
Кстати, Трамп уехал из Вашингтона, а ядерный чемоданчик Байдену так и не отдал...
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Недавно в Вашингтоне засветились бойцы 174-го ударного крыла (174 ATKW) Национальной воздушной гвардии Нью-Йорка, дислоцированного на базе воздушной национальной гвардии Хэнкок Филд, Сиракузы, Нью-Йорк. 174-е крыло оснащено ударными дронами MQ-9 Reaper.
И если военный с нашивками 174 ATKW замечен в Вашингтоне – значит, как минимум один MQ-9 Reaper сейчас кружит где-то в округе Колумбия. Всё остальное – станция управления, РЛС и прочее прилагается.
А каждая из этих птичек, может как закапать танковый полк, так и срыть Капитолий до основания.
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Пожалейте бедных пиндосов
Хм, по педии MQ-9 может нести до 8 хеллфайров. Этого и на танковую роту не хватит.
А если серьезно - бидон реально пересрал