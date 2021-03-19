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Российские историки рассекретили палачей СС на службе американской разведки

Российские историки рассекретили палачей СС на службе американской разведки (1 фото)

Автор:
19 марта 2021 15:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: СССР   война   история   сша   
885
1
«Палачи на пенсии» - так называется доклад, презентованный накануне российским фондом «Историческая память». На основе анализа рассекреченных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США историки фонда сделали вывод, что после Второй мировой войны организация вербовала выходцев из Латвии – бывших легионеров СС – для подрывной работы против Советского Союза.

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Метки: СССР   война   история   сша   
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28  комментариев
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18k
kamanch 5 часов назад
Что за бред?
Российские историки рассекретили?
Германия все 80 лет их ищет по всему миру и судит. До сих пор судит и дает реальные сроки. И каждый раз очень громко, на весь мир заявляет, что найден очередной СС-ец.
А тут, оказывается, есть российские историки, у которых были секретные списки, которые ни одна спецслужба мира видом не видывала...

Ох уж этот хайп на патриотизме...
Идите уже работайте, говновбросчики.
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29k
Юр21 54 минуты назад
Поздно что то начали публиковать, давно их рылом в их дерьмо макать надо было!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
И че? Про одного ССовца давно известно. Вернер фон Браун, штурмбанфюрер СС, член НСДАП с 1937 года. Американцы его не только не повесили, а сделали главой американской ракетной программы. Если ССвовец работает на Америку, то он перестает быть ССовцем, а становится американским демократом.
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131
Иванов Петров Сидоров 3 часа назад
Имя сестра имя.
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3k
Борис Карабанов 5 часов назад
Это другое! Если уж, они оправдание ударам по Хиросиме и Нагасаки находят, то это деяние вообще исключительно во благо всего мира.
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8k
Караганда 5 часов назад
чёт выжидали 80 лет.
наверное список большой.
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18k
kamanch Караганда 5 часов назад
Нет, просто писали медленно.
"Дорогая бабушка, я очень медленно пишу, потому что знаю, что тебе уже тяжело читать быстро"
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8k
Караганда kamanch 2 часа назад
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68k
Заводи мотор. 5 часов назад
Война была 80 лет назад..
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34k
kalinser Мойша 3 часа назад
За ленточку ему сука стыдно! А за то,что его родная Канада скрывала нацистских преступников ему никуя не стыдно!!!
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68k
Заводи мотор. kalinser 3 часа назад
а еще он называл тебя желтым земляным червяком..
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34k
kalinser Заводи мотор. 3 часа назад
Выступая в 1997 году на программе CBS «60 минут», канадский историк Ирвинг Абелла, который в настоящее время является профессором истории евреев Канады в Йоркском университете, кратко охарактеризовал политический климат того времени. «Один из способов попасть в послевоенную Канаду, сказал он, это показать татуировку СС. Это доказывало, что вы антикоммунист».(с)
Кушайте с кашей!
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Заводи мотор. kalinser 3 часа назад
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kalinser Заводи мотор. 3 часа назад
Мда...
Это был копипаст
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