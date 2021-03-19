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«Палачи на пенсии» - так называется доклад, презентованный накануне российским фондом «Историческая память». На основе анализа рассекреченных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США историки фонда сделали вывод, что после Второй мировой войны организация вербовала выходцев из Латвии – бывших легионеров СС – для подрывной работы против Советского Союза.
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Российские историки рассекретили?
Германия все 80 лет их ищет по всему миру и судит. До сих пор судит и дает реальные сроки. И каждый раз очень громко, на весь мир заявляет, что найден очередной СС-ец.
А тут, оказывается, есть российские историки, у которых были секретные списки, которые ни одна спецслужба мира видом не видывала...
Ох уж этот хайп на патриотизме...
Идите уже работайте, говновбросчики.
"Дорогая бабушка, я очень медленно пишу, потому что знаю, что тебе уже тяжело читать быстро"
Кушайте с кашей!
Это был копипаст