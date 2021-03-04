20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни

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Война - штука страшная. Но и на ней можно увидеть много необычного. удивительного и иногда поражающего воображение. Подборка из 20-ти фото докажет вам это...
27 января 1928 года в ходе эксперимента жесткий дирижабль «Лос-Анджелес» (ZR-3) сел на палубу авианосца США «Саратога», доставил пассажиров, топливо и запасы
Истребитель P-51 Mustang на транспортных деревянных колёсах, использовавшихся для транспортировки самолёта на заводе фирмы North American в Инглвуде, Калифорния; октябрь 1942-го года
Миниатюрные подводные лодки "Корю" в сухом доке в Куре, Япония. До и после бомбардировки союзников
Первый из когда-либо построенных вооруженных бензиновых двигателей, оснащенных пулеметом Mk.IV Maxim.
9 марта 1918 г. - Воздушный налет на Париж - Rue Drouot Paris - Эта машина, упавшая в воронку от снаряда, стала большим событием для парижан, которые не могли поверить своим глазам
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Вот шутники :))) ...или были попытки? 0_о :)))
Зачем ему нужна такая высокая надстройка?
я в кино видел
только там был Капитан Америка...