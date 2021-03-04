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20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни

20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни (21 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 07:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   война   доказательства   история   невероятное   удивительное   фото   
10978
21
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Война - штука страшная. Но и на ней можно увидеть много необычного. удивительного и иногда поражающего воображение. Подборка из 20-ти фото докажет вам это...

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Метки: Исторические факты   война   доказательства   история   невероятное   удивительное   фото   
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1k
Digektor 3 часа назад
На колесе надпись "не накачивать" :))))
Вот шутники :))) ...или были попытки? 0_о :)))
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16k
Злобный Члегр 20 минут назад
Комментарий к фото
Хорошо, что монитор не передает запахи!
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16k
Злобный Члегр 22 минуты назад
Комментарий к фото
Двигатель, оснащенный пулеметом - это ваще огонь!
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Комментарий к фото
Какие могут быть на авианосце "пассажиры"?
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603
Andrew Belaks 55 минут назад
Я когда в море был, у меня такие ноги после каждой смены были, как у него после марш-броска)
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1k
Роман Машков 2 часа назад
интересная подборка - респект автору
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1k
Ивлар 2 часа назад
Последнее фото скорее всего постановка автора фотографии...Для пущего драматизму...В общем пацифиская агитка))
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466
sedoisever Ивлар Час назад
Конечно постанова. Где это видано, чтобы дети в войну играли? Еще сказали бы, что есть игрушечное оружие...
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874
Дамир Саражаков sedoisever 47 минут назад
Сцена уж очень похожа на расстрел советских солдат на высоте 122. Очень известное фото. Фотограф тоже должен быть. Мы когда во дворе играли никаких фотоаппаратов у нас не было, и сцены по фоткам мы вроде тоже не ставили. Поэтому тоже склонен думать что последнее фото - постановочное.
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1k
Ивлар sedoisever Полчаса назад
Дети играют в войну, но не в расстрел пленных. Есть разница
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34k
Example 6.2.6 2 часа назад
Вроде гигантская сколопендра?
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767
Viktor Example 6.2.6 59 минут назад
Два года там был , таких больших ни разу не видел . Сантиметров двадцать были . А это вообще жесть . Так у нее лапы ядовитые .
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603
Andrew Belaks Example 6.2.6 57 минут назад
Да, злая хреновина)
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1k
Сашкин Example 6.2.6 Полчаса назад
Гигантская раз в пять меньше, это фейк или чел - лилипут.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Монстр японского военного флота - линкор "Исэ"
Зачем ему нужна такая высокая надстройка?
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108
Akabushkin Petr Frank Borman 23 минуты назад
Вероятно для хорошего обзора и более точного расчета стрельбы.
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19k
Слепой Пью 3 часа назад
А вот нефиг марш-броски в носочках проводить! Ногам в портянках ни хрена бы не сделалось. Но это пущай русские варвары кусками тряпок ступни оборачивают! Так им и надо!
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 3 часа назад
Ни кого не смущает надпись к этому фото "английский авиатор сбрасывает бомбу на французский фронт"? Французы от англичан такого не ожидали)))
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7k
Barachek_Obachek Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
И лёгкого ветерка даже нет
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2k
deLaKvinto Оль́гъ, Ѡль́гъ 49 минут назад
То есть фото с надписью, например, Ил-2 штурмует позиции на Белорусском фронте вопросов не вызывает, а здесь вдруг вызывает? Я думаю, тут пропустили окончание в слове фронт- на "Французском фронте", что описывает область действия, а не на кого скидывают...
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34k
figny 3 часа назад
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1k
alex5450 3 часа назад
Якоб Накен после войны и плена, работал в США самым высоким Санта-Клаусом. Дожил до 81 года (скончался в 1987 году)
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28k
BuG alex5450 3 часа назад
Копать окопы в полный профиль ему наверное сильно не нравилось. Хотя жить захочешь...
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54k
Георгий BuG 3 часа назад
Однако выжил. Думаю в атаки не ходил. Был бы первой мишенью. Скорее всего работал в тылу, поэтому и был помилован.
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1k
alex5450 Георгий 2 часа назад
Он был артиллеристом на побережье Франции. Взят в плен британским капралом рост которого составлял 160 см. )
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4k
евгений BuG 2 часа назад
Точно. Как говорил наш майор - "окоп для стрельбы стоя на лошади"
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54k
Георгий alex5450 46 минут назад
Круто. Надо прочитать про него. Спасибо за информацию!
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554
ezh28 4 часа назад
Фото впечатляющие, спасибо!
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554
ezh28 4 часа назад
Фото впечатляющие
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3k
Евгений 4 часа назад
Никого не зацепил летящий супермен на фотке с дорогой в Финляндии?
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11k
Святослав Евгений 3 часа назад
это норм
я в кино видел
только там был Капитан Америка...
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