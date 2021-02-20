В США под домом нашли берлогу с медвежатами

131
2
В американском штате Теннесси под частным домом обнаружили настоящую медвежью берлогу с медведицей и медвежатами.
Огромного зверя в подвале заметила ремонтная бригада, приехавшая починить утечку газа, сообщает UPI. Работники вызвали службу охраны дикой природы, которая смогла «уговорить» медведицу покинуть здание. И только тогда офицеры заметили других обитателей берлоги — трех крошечных медвежат.
«Берлога под домом — не лучшее место для медведя, особенно если есть утечка газа», — заявили в местной службе спасения медведей.
«Не было возможности узнать, не пострадал ли медведь от газа, не было также возможности безопасно отремонтировать газовую линию, пока медведица находилась под домом», — добавили они.
Детёнышей обследовали в Колледже ветеринарной медицины Университета Теннесси. Они оказались совершенно здоровы. Сейчас для них ищут приемную мать.
«Не было возможности узнать, не пострадал ли медведь от газа, не было также возможности безопасно отремонтировать газовую линию, пока медведица находилась под домом», — добавили они.
Детёнышей обследовали в Колледже ветеринарной медицины Университета Теннесси. Они оказались совершенно здоровы. Сейчас для них ищут приемную мать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Медвежата подрались на крыльце дома американского семейства
- Медведь совершил налет на магазин
- Кота на две недели забыли в пустом самолете
- Женщины и кошки: коллекция портретов от Арнольда Генте
- Камеры засняли мишку, который решил искупаться в детском бассейне
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...