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В США под домом нашли берлогу с медвежатами

В США под домом нашли берлогу с медвежатами (2 фото)

Автор:
20 февраля 2021 08:48
Сообщество : Животные
Метки: берлога   животные   история   медведь   медвежата   сша   фото   
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В американском штате Теннесси под частным домом обнаружили настоящую медвежью берлогу с медведицей и медвежатами.

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Метки: берлога   животные   история   медведь   медвежата   сша   фото   
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5  комментариев
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Gayrat Час назад
Это же как они «уговорили» медведицу, если теперь ищут медвежатам приёмную мать?
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lekha-fil Час назад
Т.Е. Тот кто там жил и "не подозревал" о медведе под домом? Бред.
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