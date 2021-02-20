В США под домом нашли берлогу с медвежатами

«Берлога под домом — не лучшее место для медведя, особенно если есть утечка газа», — заявили в местной службе спасения медведей.



«Не было возможности узнать, не пострадал ли медведь от газа, не было также возможности безопасно отремонтировать газовую линию, пока медведица находилась под домом», — добавили они.



Детёнышей обследовали в Колледже ветеринарной медицины Университета Теннесси. Они оказались совершенно здоровы. Сейчас для них ищут приемную мать.