Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов

14 января 1980 года. Афганцы ждут у кабульской тюрьмы Пули-Чарки вскоре после того, как к власти пришел назначенный СССР Бабрак Кармаль. Несмотря на то, что режим Кармаля освободил 126 заключенных, около тысячи жителей Кабула атаковали тюрьму, чтобы освободить еще 12 заключенных.