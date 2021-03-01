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Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов

Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов (42 фото)

Автор:
01 марта 2021 19:02
Сообщество : Военное
Метки: Афганская война   СССР   афган   исторические снимки   история   
1062
42

Подборка редких снимков девятилетнего конфликта, в котором Ограниченный контингент советских войск выступил против афганских моджахедов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Афганская война   СССР   афган   исторические снимки   история   
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12  комментариев
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53k
Андрей 2 часа назад
"Афганские пожарные несут тело девочки, убитой мощным взрывом в центре Кабула, 14 мая 1988 года. В результате взрыва погибло восемь человек и более 20 получили ранения."
А почему не написано, что взрыв произвели повстанцы? Или партизаны? Или афганское сопротивление? Нет?! Или они сопротивление, повстанцы и партизаны только когда убивают русских солдат и правительственных, в остальных случаях - аккуратно обходим неудобные моменты?
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3k
Кистень 23 минуты назад
///Отряд///Отряд повстанцев, вооруженных старыми винтовками, к востоку от Кабула, 21 февраля 1980 года./// Херассе! Два Калашникова, один ППШ и да, какой-то старый карамультук./// Призывался в 1984 году. День промурыжили в обезьяннике, а к вечеру, летёха-уже не помню точно, сказал,"ребята, вам повезло-ваш покупатель из Афгана не приехал". И отпустили домой, с новой повесткой, через пару дней. Потом попал в Венгрию. Вот такая селява.
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532
Vladimirs Orlovskis 40 минут назад
Один вопрос. Вот нахрена мы туда полезли?
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317
KevinSmith 45 минут назад
Ммм... Ведро сигнальных ракет? Т.е. на 76-м открывали рампу, и техник пулял из ракетницы в белый свет..

Джентльмены, сдаётся мне это все-таки были гильзы пиропатронов тепловой ловушки


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118k
arek14 54 минуты назад
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26k
Антон arek14 Полчаса назад
Херня-то какая...
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
За имперские амбиции СССР в Афгане пришлось дорого заплатить.
Как Британии до того и как США после того.
Кстати, Афганистан в переводе с пушту - страна граблей. (шутка)
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Подпись к фотографии:
Советский солдат и афганский офицер позируют прессе в центре Кабула, 20 октября 1986 года.

Каску носили не только солдаты, но все, кому целая голова была нужнее пробитой. Однако портупею давали только офицерам.
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254k
Booharik 2 часа назад
Как-то режет глаза слова: "партизаны", "повстанцы", отдаёт западной пропагандой. Лучше "муджахеды" или как тогда писали "муджахиды", т.к. обиходное "духи" или используемое советскими журналистами "душманы" не вяжется по стилистике к частью фотографий.
P-s: Служил в Панджшерском ущелье, в Рухе с января 1985 до вывода полка в Джабаль-ус-сарадж.
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18k
Виталий Кот Booharik 52 минуты назад
вообще то ,это их страна и как им называться ,
они сами разберутся
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254k
Booharik Виталий Кот Полчаса назад
Либераст?
Или "щирый незалежнец"?
Видишь, как легко ты и тебе подобные выдаёте себя.
Если ты что-нибудь в чём-нибудь понимаешь (в чём я сомневаюсь), то должен знать, что в любом правильном журналистском тексте должна отсутствовать предвзятость, иначе текст становится пропагандистским или политически ангажированным. Тебе, ввиду юности или природной инфантильности, а скорее всего из-за выпирающей завышенной самооценки, это неизвестно и поэтому простительно.
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