Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов

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Подборка редких снимков девятилетнего конфликта, в котором Ограниченный контингент советских войск выступил против афганских моджахедов.
Афганский военный вертолет летит над заснеженной долиной вдоль дороги через перевал Саланг, прикрывая советский конвой, который везет в Кабул продовольствие и топливо, 30 января 1989 года. Конвой вскоре после этого атаковали моджахеды, а афганские войска открыли ответный огонь.
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Афганские истребители советского производства МИГ-17 выстроились в аэропорту Кандагара, 5 февраля 1980 года.
14 января 1980 года. Афганцы ждут у кабульской тюрьмы Пули-Чарки вскоре после того, как к власти пришел назначенный СССР Бабрак Кармаль. Несмотря на то, что режим Кармаля освободил 126 заключенных, около тысячи жителей Кабула атаковали тюрьму, чтобы освободить еще 12 заключенных.
Афганские партизаны готовятся к бою с советскими и правительственными войсками в горах на западе Афганистана, 14 января 1980 года.
Дезертировавший капитан афганской армии позирует с повстанцами недалеко от Герата, 28 февраля 1980 года.
Конец апреля 1988 года, советские солдаты готовятся сменить позиции в ходе сражения против повстанцев.
Трое повстанцев, один из которых вооружен автоматом АК-47 советского производства, а остальные — старыми винтовками, позируют на лошадях во время сбора повстанцев в деревне недалеко от Герата, 15 февраля 1980 года.
Советский солдат бежит в укрытие, пока его броневик находится под обстрелом повстанцев, 13 февраля 1980 года.
Два советских солдата в плену афганского сопротивления в афганской провинции Забул, сентябрь 1981 года. Заключенные сказали журналистам, что афганское сопротивление собирается казнить их за отказ принять ислам, чтобы предстать перед исламским судом.
Военный парад на улицах Кабула по случаю 5-й годовщины Апрельской (Саурской) революции 1978 года в Афганистане, 27 апреля 1983 года.
Афганские повстанцы на борту сбитого советского вертолета МИ-8, недалеко от перевала Саланг, где проходит важнейший дорожный маршрут из Кабула до советской границы, 12 января 1981 года.
Президент США Рональд Рейган встречается с группой афганских повстанцев, чтобы обсудить действия советских войск в Афганистане, в частности массовое убийство 105 афганских жителей в провинции Логар в сентябре 1982 года.
Мусульманский партизан в афганской провинции Пактия демонстрирует свой боевой паек с арахисовым маслом из США, 11 июля 1986 года. Многим из его товарищей американская еда не понравилась, и они регулярно выбрасывали ее.
Лидер афганских партизан Ахмад Шах Массуд (в центре) в окружении моджахедов на встрече повстанцев в Панджширской долине на северо-востоке Афганистана в 1984 году.
Афганские повстанцы управляют американским ПЗРК «Стингер», ноябрь 1987 года — январь 1988 года. Сообщалось, что к концу войны повстанцы сбивали «Стингерами» по одному советскому самолету в день.
Афганские дети, осиротевшие в результате войны, приветствуют посетителей детского сада Ватан, «Родина», в Кабуле, 20 января 1986 года.
Деревня вдоль шоссе Саланг, разрушенная в ходе боевых действий между моджахедами и афганскими солдатами.
Моджахеды на крышах домов примерно в 10 километрах от Герата наблюдают за российскими конвоями, 15 февраля 1980 года.
Уничтоженный советский танк Т-62 в долине реки Панджшир примерно в 180 километрах к северу от Кабула, 25 февраля 1981 года.
Советские солдаты работают с немецкими овчарками, обученными обнаруживать взрывчатку, на базе недалеко от Кабула, 1 мая 1988 года.
Обломки советской бронетехники на улице в деревне Омарз на северо-востоке Пакистана, февраль 1984 года.
Техник советских ВВС опорожняет ведро израсходованных сигнальных ракет на авиабазе в Кабуле, 23 января 1989 года.
Полиция и вооруженные афганские солдаты ходят среди обломков после того, как в центре Кабула во время празднования 10-летия афганской революции взорвалась бомба. 27 апреля 1988 года.
Афганские пожарные несут тело девочки, убитой мощным взрывом в центре Кабула, 14 мая 1988 года. В результате взрыва погибло восемь человек и более 20 получили ранения.
Советские солдаты стоят на смотре во время парада в центре Кабула незадолго до возвращения домой, 19 октября 1986 года.
Президент Афганистана Мухаммед Наджибулла (в центре) встречается с солдатами советской армии во время парада в центре Кабула, 19 октября 1986 года.
Советский солдат на танке улыбается во время остановки советских войск в Кабуле перед их выводом из Афганистана, 16 мая 1988 года.
Колонна советской бронетехники и грузовиков движется к советской границе в Хайратоне, 7 февраля 1989 года. Конвой прибыл из Кабула в рамках вывода советских войск из Афганистана.
Мать обнимает сына, который только что пересек советско-афганскую границу в Термезе после вывода советских войск из Афганистана, 21 мая 1988 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А почему не написано, что взрыв произвели повстанцы? Или партизаны? Или афганское сопротивление? Нет?! Или они сопротивление, повстанцы и партизаны только когда убивают русских солдат и правительственных, в остальных случаях - аккуратно обходим неудобные моменты?
Джентльмены, сдаётся мне это все-таки были гильзы пиропатронов тепловой ловушки
Как Британии до того и как США после того.
Кстати, Афганистан в переводе с пушту - страна граблей. (шутка)
Советский солдат и афганский офицер позируют прессе в центре Кабула, 20 октября 1986 года.
Каску носили не только солдаты, но все, кому целая голова была нужнее пробитой. Однако портупею давали только офицерам.
P-s: Служил в Панджшерском ущелье, в Рухе с января 1985 до вывода полка в Джабаль-ус-сарадж.
они сами разберутся
Или "щирый незалежнец"?
Видишь, как легко ты и тебе подобные выдаёте себя.
Если ты что-нибудь в чём-нибудь понимаешь (в чём я сомневаюсь), то должен знать, что в любом правильном журналистском тексте должна отсутствовать предвзятость, иначе текст становится пропагандистским или политически ангажированным. Тебе, ввиду юности или природной инфантильности, а скорее всего из-за выпирающей завышенной самооценки, это неизвестно и поэтому простительно.