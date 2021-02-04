"Меня использовали и выкинули, а могли бы сделать блогером"...

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«Претензий к существующей власти не имею. Хочу извиниться за свое участие. Впредь на эти акции ходить не буду», — ролик с извинениями Андрея Бутрина мурманская полиция выложила в своем официальном паблике вечером 30 января, ровно накануне очередного протестного воскресенья.После публикации видео Андрей Бутрин попросил журналистов встретиться с ним и пообещал «рассказать все как есть».Андрею 22 года, родился в Мурманске, учиться уехал к бабушке в Крым — поступил на журфак севастопольского филиала МГУ. Сейчас учится в магистратуре на медиаменеджера.— Я в Мурманск приезжаю погостить летом и зимой. Обычно сижу дома постоянно. И вот я сижу и смотрю в ютубе ролики, и вижу — стоит Грудина (Виолетта Грудина — координатор местного штаба Навального) возле администрации и говорит: «Мы выйдем на мирный митинг, давайте все вместе это сделаем». Я смотрю: офигеть, реально — так можно? И она так рассказывает воодушевленно — я думаю: блин, да я выйду! Она каким-то законом прикрылась, что по нему мы можем выйти, ничего не нарушая.— О Конституции речь?— Точно!- Я напечатал самый провокационный плакат: «Не боюсь бункерного деда», и дописал еще: «И <оскорбительный эпитет> Чибиса» (Андрей Чибис — губернатор Мурманской области). И сделал 2 хэштега со ссылкой на мою книгу — хотелось ее толкнуть (Бутрин пишет повести).Народу было реально очень много, столько тут никогда в жизни не было. И бабушки, и дедушки, и люди в дорогой одежде, и даже мажоры какие-то. Все орут: «Россия будет свободной!» И я ору. Чувство единения такое. Потом забрался на памятник Ленину, достал плакат. Ко мне подбегают четверо с камерами, как в кино прямо. Звездная минута!В субботу утром, часов в 10–11 мне звонят в домофон: «Полиция». И заходят двое в штатском и третий в форме: «Собираетесь, проедемся». Я говорю: «Может, не пойду я с вами?» А они: «Ну, пожалуйста, надо идти».В отделе, когда со мной пообщались: «Грудина такими, как ты, болванами воспользовалась, собрала вас, идиотов. А потом, сидя на этом же месте, сказала, что она к этому митингу не причастна». И показали бумажку какую-то, где было написано, что она отказывается давать показания. Я говорю: «Вы меня извините, я ж не знал, что так получится, я, получается, жертва». Они: «Ну ладно, будешь участником». И тут мужчина без формы, в хорошем штатском костюме, говорит: «Давай со мной пойдем. Снимем маленький ролик — что мы провели профилактическую беседу». Я: «Без проблем, я все осознал».Мы вышли на лестницу, он на айфон стал снимать, я говорю: со мной провели беседу, я понял, что это несанкционированный митинг, не будем вестись на провокацию. Он: «Фигня!» И тезисы мне перечислил, которые нужны: меня сагитировала Грудина, я извиняюсь и претензий к власти не имею.Мы все записали, и меня отвели в ИВС ждать суда.Ко мне этот мужчина еще пришел: взял расписку, что я разрешаю опубликовать видео. Я говорю: меня захейтят. Но расписку дал.На следующий день в три часа повезли в суд. И я решил на себя все взять, чтоб люди поняли: я тоже пострадал. Говорю: я был участником, но если Грудина отказывается, беру все на себя. Я вас не боюсь, назначьте мне максимальный срок — 30 суток. Дали мне штраф 15 тысяч рублей. Копию решения я забыл взять.Виолетта мне предложила другое видео записать, чтоб реабилитироваться, — все подробно рассказать. Мной еще раз хотят воспользоваться, получается.Что вы будете делать, если к вам придет человек в хорошем костюме и скажет, ну давайте еще поработаем?— Странно, что сейчас он не приходит ко мне. Ведь ролик сработал — можно было из меня сделать блогера политического. А они меня просто использовали и выкинули — вот это обидно. А так, конечно, мне было бы интересно.— Что вы сейчас думаете о митинге?— Я шел на мирный митинг с патриотическими чувствами. Я почувствовал тогда, что у меня есть голос, что я живой. Сейчас я понимаю, что нужно думать головой, если это провокация, не надо участвовать.— Вы считаете митинг провокацией?— Да, потому что несанкционированный. Получается, людей могут реально привлечь. Я был зрителем, а стал участником. А жить в шкуре участника очень страшно.Вся эта история меня очень опечалила.Такие люди, которые даже не знают что такое конституция, ходят на митинги. Это реально треш.Цитаты "она каким-то законом прикрылась... Конституцией?". Это конечно феерия.А ведь парень уже институт закончил. Журфак, блин.Пошел на митинг, чтоб прорекламировать свою книгу? Ради этого оскорбил губернатора?Это фантастика...В итоге он уже мечтает о карьере политического блогера, работающего на власть...Мать моя женщина... Ни убеждений, ни политической позиции, ни знаний... Ничего.Просто чисто делать нечего было, ну еще и книгу можно попробовать впарить свою. На митинге. Ну это же клиника. И то, что митинг для него это рекламная площадка и то, что он в 22 года книгу написал))О чем? Надеюсь не о политике.А пообщавшись с ментами, он уже готов на власть работать. Да по фиг кто. Путин-Навальный-Папа Римский... Главное чего-то впарить. Книгу, совесть. Какой-то удивительный инфантилизм.По ходу единственный кто на парня обратил внимание - это сотрудник, записавший его видео с извинениями. И он уже ему благодарен. Возьмите меня блогером политическим...В общем для меня это поразительная история.Реально какие-то глупые дети, которые сами не знают чего хотят.При чем интервью опубликовано на сайте Новой, с наездом на власть. Смотрите мол, заставляют злые ФСБ-шники видео обращения записывать, с извинениями. А по факту просто показали среднестатистического участника и это какая-то дичь, если честно.