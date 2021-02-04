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Меня использовали и выкинули, а могли бы сделать блогером

Меня использовали и выкинули, а могли бы сделать блогером (1 фото)

Автор:
04 февраля 2021 13:22
Метки: дебилы   навальный   стадо баранов   учиться надо   
1257
1
Извинившийся на камеру участник митинга рассказал зачем он это сделал

Источник:

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Метки: дебилы   навальный   стадо баранов   учиться надо   
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24  комментария
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8k
Кыся 3 часа назад
Какой-то долбо*б. Сам не знает, чего хочет. Спросят: "А давай тебя в жопу трахнем?" - ответит "А давай".
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2k
Мистер Фикс Полчаса назад
22 года. Родился как раз в период дефолтов...
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1k
Инквизитор РФ Час назад
По лицу видно - неудачник!
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92
VVL 2 часа назад
Знакомтесь. Лох Педальный. С хештегом #

Знакомтесь. Лох Педальный. С хештегом #
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5k
Klavus 2 часа назад
Лох жалуется что он лох. Причём по теме дважды лох. Поимели со всех сторон. Обыдно, но закономерно.
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1k
Ясный Пень 2 часа назад
Ну ладно , на словах вроде как извинился . А традиционное приседание на бутылочку сделать и в сеть выложить , как в некоторых регионах водится ? 100500 получил бы.
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20k
Владимир 3 часа назад
Так он все надеются, что их сделают, им дадут.. Надо только немного поскакать..
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26k
Fat Lynx 3 часа назад
ВОТ ЖЕ ЛОХ!
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138
Василий Петрович Fat Lynx 2 часа назад
он ЛОШАРА перфорированая
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7k
Пафнутий 3 часа назад
Дипломированный журналист с интеллектом первоклассника. Либо дяденька где-то сильно врет, либо ему не в блохеры подаваться надо, а искать вакансий подносчика лопаты за дворником-таджиком. На большее он не тянет.
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48k
alertol 3 часа назад
Легко отделался, могли и раком сделать )))
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59k
Доктор Джонс 3 часа назад
"Меня использовали и выкинули, а могли бы сделать блогером"...
Может быть - ".... могли бы сделать питором"?
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138
Василий Петрович Доктор Джонс 2 часа назад
сделать тем, кто он есть?
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70k
Смешная собачка. 3 часа назад
Все по Гоголю...
Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это. Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?

Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович. Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!...
Все по Гоголю... Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это. Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а? Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович. Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!...
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4k
Иван 3 часа назад
Его фотку можно печатать в толковом словаре под словом "П*здобол".
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13k
Ser 3 часа назад
Чего только не сделаешь за деньги...или если тебя "до жали" угрозами и действиями ...
Сломали человека.
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138
Василий Петрович Ser 2 часа назад
человека????
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2k
Ям 3 часа назад
только тяжёлый труд может сделать из хомяка обезьяну. человеком стать уже не получится
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2k
Том Сойер 4 часа назад

Меня использовали и выкинули, а могли бы сделать блогером
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14k
Alex ASK Том Сойер 3 часа назад
Наташа, музыку!


Ссылка www.youtube.com
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22k
Андрей 4 часа назад
Ну поработал презиком, может в следующий раз умнее будет.
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26k
Игорь Андрей 3 часа назад
Еще скажите "умнее в несколько раз"... Ага, вот только если изначально ума ноль, то в сколько угодно раз будет всё равно НОЛЬ!
И таких - легион! Огромное желание быстро и легко разбогатеть и прославиться. А если облом - ну ничего, буду ждать, следующий раз может прокатит.
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harlamov

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