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"Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике

"Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике (18 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 14:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Mash   Реакция   геленджик   дворец Путина   навальный   политика   расследование   ремонт   
49121
18
1
Издание Mash опубликовало видео из предполагаемого «дворца Путина» в Геленджике. Вместо ожидаемой роскоши, интернет-пользователи увидели лишь ремонт, строителей и голые стены.
После публикации данного ролика, слухи о дворце могли развеяться и испариться, если бы не одно интересное обстоятельство...

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Метки: Mash   Реакция   геленджик   дворец Путина   навальный   политика   расследование   ремонт   
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1k
Виталий Касандров 22 часа назад
Пользователи соцсетей пришли к выводу, что видео, снятое Mash, лишь подтвердило слова Алексея Навального .-Ну кто бы сомневался . Дебилам хоть кол на голове тиши .
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65
YrDiy 23 минуты назад
Такой забавный обнулянт, он сдает себя на раз.. Заявил, что ни ему ни его ближним родственникам этот дворец не принадлежит. Так в ролике у Навального так и сказано. Там замечательно показано как и кому его де юре переписывали. Посмотрите ролик, что ли для разнообразия. Понятно, что обнулянту некогда, у него машинки, игровые автоматы, рулетка, ершики и аквадискотеки.... Недосуг... Но у нас то нет таких "дворцов" Мы можем посмотреть. На самом деле, после реконструкции, скорее всего всю эту лабуду уберут. Она не во вкусе Обнулянта. Это видать для совместной тусы с подельниками, типа в гараже бухнуть с друганами.
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65
YrDiy 17 минут назад
Этим "дворцом" друганы сильно подставили обнулянта. Он туда и ездил то не часто, а утечек слишком много. Вероятно таки по быстрому все переделают на более скромный вариант. Это друганы делали в память о бурных 90-х, когда они в питерском ОПГ куролесили неподецки. А сейчас уже и здоровье не то и не в тему вообще. Интересно, а есть инфа, когда начали капремонт. Видно, что все свежеснятое. Если ударными темпами толпу нагнать, то за неделю можно все поснимать.
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12k
RomS YrDiy 16 минут назад
а почему нужно верить компьютерной графике в виде мультфильма Сисяна??
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−4
Sarlan Daynev Полчаса назад
Путин вытащит Россию из грязи
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12k
RomS Sarlan Daynev 15 минут назад
отмотай Россию на 20 лет назад, посмотри сколько было грязи тогда и сейчас.
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218
Владимир 40 минут назад
База отдыха «Сибур-Север» п. Зимино. Что то забыли все про этот дворец.Или это опять другое? Карнавальный с пеной у рта доказывал и аргументировал как он умеет .Но по факту соврамши был.Интересно если его опять носом во вранье ткнут ,он опять просто промолчит? Алеша ведь не признает свое вранье (ошибки) и не извиняется за то что говорит не правду.В том расследовании было все тоже самое что и в этом.Меня еще забавляет что говорят что много просмотров,но почему то значительная часть тех кто смотрит,уходит после первой минуты просмотра,статистику можно посмотреть на ютубе.Делайте выводы господа о компетентности карнавального .
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27
Михаил 44 минуты назад
У либералов похоже конкретные проблемы в психикой.

Скорее всего какая-то вирусная форма белой горячки


Там похоже и Б.Гейтс говорил про вирус опаснее Ковида.

Так что берегитесь либералов: они и так хозяйские х..и изо рта не вынимают, так еще и белую горячку начали разносить


Прямых доказательств принадлежности дворца Путину нет уже 2 неделю после выхода видео.

Есть мутные косвенные доказательства, которые могут только указывать на принадлежность дворца какому-то высокопоставленному чиновнику.

Но либералы похоже понятия не имеют что такое ЛОГИКА и ее законы


У либералов похоже конкретные проблемы в психикой. Скорее всего какая-то вирусная форма белой горячки Там похоже и Б.Гейтс говорил про вирус опаснее Ковида. Так что берегитесь либералов: они и так хозяйские х..и изо рта не вынимают, так еще и белую горячку начали разносить Прямых доказательств принадлежности дворца Путину нет уже 2 неделю после выхода видео. Есть мутные косвенные доказательства, которые могут только указывать на принадлежность дворца какому-то высокопоставленному чиновнику. Но либералы похоже понятия не имеют что такое ЛОГИКА и ее законы
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2k
Tiana Михаил 38 минут назад
И чей же @уй не вынимает энтот либерал?
И чей же @уй не вынимает энтот либерал?
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27
Михаил Tiana 19 минут назад
2019 г. Путин: "Либеральная идея себя изжила"
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13k
JediJediJedi 50 минут назад
А на это что скажете, Путиноиды?
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad JediJediJedi 21 минуту назад
Мы ответим, что "Радио Свобода" идёт в ж@пу. От "Радио Свобода" ничего хорошего для России ещё не было и не будет.
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12k
RomS JediJediJedi 8 минут назад
Радио свобода - официальная оплачиваемая из госдепа США пропагандистская помойка. Тогда кто ты, если там пасешься?
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255
Борис Колесниченко 54 минуты назад
тот еще долгострой и распил, там даже штукатурка еще не везде и фонтан с бассейном без плитки. Все вынесли и ободрали? Если штукатурку/плитку нанести - ее уже не снять без следов, а там кругом голый гладкий бетон и стены, кто строитель не даст соврать. Так что то что там овальный нарисовал - это все его бурные фантазии. Скорее всего это пансионат это для высших лиц, генералов и прочих, поэтому и строят на землях ФСБ и бесполетная зона там до 4000м потому что это земли ФСБ, поэтому и заказчик был изначально ФСО, со временем отдали в частные руки, видимо из-за распилов не могут достроить, а с частником такое не прокатит, он за каждой копейкой следит.
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65
YrDiy Борис Колесниченко 5 минут назад
Я не дам соврать. Вы врете. Следы снятого покрытия и на полу и на стенах имеются.
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3k
golova2uh 57 минут назад
Как услышал новость про дворец сразу в голове прошла мысля.
СШП просят Навала рассказать про дворец Пу. Подымается кипишь и тд. Для чего это все делается? Все просто-СШП надо узнать есть ли под эти строением туннели и тд пусковые шахты.Есть ли там спуск в скале для подводных лодках и тд и тп.Т.Е элементарная военная минибаза.

Зы
ИМХО-Искренне думаю что так оно и есть. А по видео как раз таки не понятно. Стоит красивая коробка а что внутри загадка.
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1k
Виталий Касандров Час назад
Специально для хомяков . Если что как и ожидалось миллионер строит гостиницу премиум класса .
А насчет бесполетной зоны ,ну есть у нас в АО до фига их . Вот только в большинстве ничего нет, от слова вообще. там степь . Хотя каждая вторая база будет уверять вас что Путин именно на ней отдыхает .
Ссылка www.youtube.com
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2k
Андрей Ковалев Виталий Касандров Полчаса назад
Эээ.. а кого это у нас из миллионеров ФСО охраняет и бесполётные зоны над их дачами устраивает?. Я знаю только одного - вора Гундяева. Есть ещё варианты?
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1k
Виталий Касандров Андрей Ковалев Полчаса назад
Если что моя 5-ти этажка в бесполетной зоне . Но вам это только как повод отнести всех кто в ней проживает к сатрапам режима.
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2k
Андрей Ковалев Виталий Касандров 4 минуты назад
А Вашу пятиэтажку ФСО охраняет?..
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3k
bumtester 2 часа назад
Снаружи показали очень мало. буквально несколько кадров.
кстати если сравнивать с фото 2011 года - то во дворце стоят другие окна.
Кроме этого, снаружи дворец кажется очень даже достроенным. Более того, он был весьма достроенным и в 2011 году. Даже деревца были посажены. которые на этом видео скрыли сеткой.
Что мы видим снаружи - леса, поддлны, сетки, мешки цемента техника, снятые ворота. Ну.. это все можно за пару дней сделать. А потом также за пару дней в порядок привезти.
А видеоряд внутри... Ну внутри на то оно и внутри - оно где угодно могло быть снято.
PS
Я не сторонник навального. А вижу что он постоянно пытается манипулировать и подтасовывать факты. Чего только одна история с прослушкой от соболь стоит.
Но это не означает что надо жрать все то дерьмо, которым нас кормят подконтрольные кремлю сми.
мозгами надо думать.
И построить такой дворец, с охраной ФСО, вырубкой лесов, закрытия побережья и всем остальным без колоссальных коррупционных злоупотреблений на самом высоком уровне невозможно.
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25k
Ashabad bumtester Полчаса назад
"мозгами надо думать" - радостное совпадение наших убеждений.

Ссылка youtu.be


А вот так будет выглядеть гражданская война.

Ссылка youtu.be


А вот так выглядели сожженные в Одессе люди. Сожженные теми, кто тоже не хотел слушать официальную пропаганду и хотел "бороться с коррупцией".

"мозгами надо думать" - радостное совпадение наших убеждений. А вот так будет выглядеть гражданская война. А вот так выглядели сожженные в Одессе люди. Сожженные теми, кто тоже не хотел слушать официальную пропаганду и хотел "бороться с коррупцией". А сожгли их вот эти "милые" девочки А вот теперь попробуй думать мозгами: ты этого хочешь?


А сожгли их вот эти "милые" девочки

"мозгами надо думать" - радостное совпадение наших убеждений. А вот так будет выглядеть гражданская война. А вот так выглядели сожженные в Одессе люди. Сожженные теми, кто тоже не хотел слушать официальную пропаганду и хотел "бороться с коррупцией". А сожгли их вот эти "милые" девочки А вот теперь попробуй думать мозгами: ты этого хочешь?


А вот теперь попробуй думать мозгами: ты этого хочешь?
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25k
Вован 2 часа назад
"Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике
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65
YrDiy 2 часа назад
А вот кстати и пресловутый двуглавый в 2011 году. Фоточка от 2011 году...
А вот кстати и пресловутый двуглавый в 2011 году. Фоточка от 2011 году...
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2k
Андрей Ковалев YrDiy Полчаса назад
Адназначна - фотамантаж!...
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3k
tamin 2 часа назад
350 ярдов(пусть430 с ремонтом) на на 148 млн. Человек. 2000 за 20 лет. 100 рублей. (Математик был пьян, просьба не ругать)Путин, е-мае. Стыдобища. Мост построил, Крым вернул. Президентов всех разом поставил. А на домик денег не хватает. Ты бы попросил просто, я бы до десятки добил тебе. Аляску бы тебе купили
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6k
Перст Указующий tamin 2 часа назад
ну и мне скиньтесь, раз такая мелочь - 100 рублей в год
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31k
Олег 3 часа назад
У меня менеджер навальнёнок работает. Вот начал мне петь, мол видели дворец Путина? Спрашиваю, а кто сказал, что именно Путина? Ответ просто убил! А ЧЕЙ_ЖЕ ЕЩЕ?
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2k
Андрей Ковалев Михаил Полчаса назад
В кипрских офшорах доказательства. Но про них Киселёв с соловьиным помётом не говорят почему то.
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12k
RomS vi4 Полчаса назад
А в этом квадрате в Прасковеевке есть погранзастава ФСБ еще до "дворца" стояла. Почему ты думаешь что бесполетная из-за дворца а не погранзаставы?
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25k
Ashabad Андрей Ковалев 8 минут назад
Как раз на Кипре офшоров путина и не обнаружено. Вот незадача-то...
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2k
Андрей Ковалев Ashabad 3 минуты назад
Ну, кремлеботам точно известно, где чьи офшоры. Конечно же мы Вам верим. Вы же не соврёте... Впрочем как и ваш хозяин..
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25k
Ashabad Андрей Ковалев 41 секунду назад
Так, а что ответ на этот вопрос тот же: "А чьи же ещё"?!

Ребята, я с вас улыбаюсь. Когда речь идёт о том, что станет президентом России, вы отвечает "в 140 миллионной стране обязательно кто-то найдётся". А когда речь идёт об офшорах,то тут для вас вообще вариантов нет - это только офшоры Путина? даже если их официально искали и не нашли?!
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7k
Otium7 3 часа назад
Осталось узнать, закрыто воздушное пространство над гостиницей или нет!?
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76k
Иван Иванов Otium7 3 часа назад
Воздушное пространство закрыто над Погранчастью.
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65
YrDiy Otium7 2 часа назад
Закрыто как и над прочими резиденциями...
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9k
portmen77 Иван Иванов 2 часа назад
Да перестаньте вы бред цитировать. Погранчасти там через каждые 10-15км. Пришлось бы всё побережье закрывать для полётов.
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10k
Roy Batty portmen77 Час назад
Ему соловьиный помёт всё объяснил
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2k
Андрей Ковалев Иван Иванов Полчаса назад
Дворец Путина - погранчасть?...
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65
YrDiy 3 часа назад
Да, что до этой киношки от MASHа, таки что все так возбудились то? Сия халабуда порядка 10 лет служила верно Обнулянту с его подельниками. Пора и косметический ремонт сделать... Это приморский климат, там влажность и если действительно маху дали с вентиляцией, то борьба с плесенью и грибком, требует до основанья... Да и вообще все поизносилось. В Нерезиновой по три раза в год плитку тротуарную меняют случается.
Что до оправданий Обнулянта, то как говаривал Поздняк Метаться, в таких случаях, это кабздец, у него остался только его Золотец с карателями как аргумент. Что несомненно может позволить рпавить долго, но вот счастливо ли? Да и в Историю он войдет с золотым ершиком теперь...
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375
vi4 YrDiy 2 часа назад
не был бы ты идиотом то смог бы даже не будучи строителем отличить стены без штукатурки от стены со снятой штукатуркой.
тем более надо быть дебилом чтобы поверить что в здании на которое потрачено бесконечное количество денег не смогли правильно спроектировать вентиляцию.
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65
YrDiy vi4 Час назад
Был бы я идиотом, верил бы в госпропаганду. А поскольку у меня есть мозг, я им думаю.
Я в строительной сфере много лет проработал, с самых с 90-х, когда наш "ящик" сократили,до самой до пенсии, так что насмотрелся на всякое. И отличить строящееся здание от того, что на капремонте могу легко. А что до вентиляции, то бывало такое, что ее просто забывали внести в проект и замечал это прораб абсолютно случайно. А тут походу или просто не рассчитали, заложили в проекте не ту влажность или, что скорее всего, ФСОшные "спецы" при утверждении внесли поправки. Для них нормы строительные вторичны, а их нормативы закон. Сталкивался.
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27
Михаил YrDiy 58 минут назад
Какие Ваши доказательства?
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65
YrDiy Михаил Полчаса назад
Доказательства чего? Что со стен и пола сняты декоративные покрытия, посмотрите внимательно ролик,там все видно. Если вы не желаете этого видеть, то это не мои проблемы.
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471
Hypnosis 3 часа назад
Да задолбали уже, мой это дворец, при чем тут Путин?
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21k
Russo Turisto Hypnosis 3 часа назад
Когда достроишь - не забудь всех фишкян на новоселье пригласить
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31k
Олег Hypnosis 3 часа назад
(с) Представься, мразь! (без обид)
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1k
Nico 3 часа назад
Меня просто забавляет тема, у кого то большой, роскошный дом, внезапно, и все возбудились. Когда пенсионный возраст подымали, ноль реакции, бензин дорожает, жкх- никто не выходит на майдан, в ютубе нет разоблачительных фильмов, нет обсуждения, шумихи. Люди вы понимаете что для вас важно, а что информационная акция.
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Показать ещё 5 ответов (из 11)
65
YrDiy Nico 2 часа назад
Лозунги фигня. Население должно дозреть. Когда Вована и его подельников без мата в народе поминать не будут, тогда любой лозунг прокатит. Думаю, что до возникновения революционной ситуации еще не дошло. Свобода своя или чужая, демократия, выборы, и прочая демократия народу не в тему, а вот то, что пенсию украли, да доходы падают, это актуально. Еще несколько шагов в этом направлении, и народ взбунтуется. Я же писал, пока не прижмет, до основной массы не дойдет.
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375
vi4 portmen77 2 часа назад
что делать с [мат] в больших количествах на улицах опробовали в белоруссии, так что любая зараза лечится
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9k
portmen77 vi4 Час назад
Лечится, любая зараза, но рано или поздно находится та, которая не лечится.
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1k
Nico YrDiy Час назад
Да, в 17 в Петрограде голод был, ждем когда холодильник победит телевизор.
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2k
Андрей Ковалев Nico Полчаса назад
Зря Вы так про студентов. Большинству из них Вы и в подмётки не годитесь со своими 3 классами советской церковно-приходской для дебилов. Я со студентами работаю. Они сейчас знают гораздо больше чем мы. И вскоре они будут жить в этой стране, когда старичьё попередохнет....
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65
YrDiy 3 часа назад
Население в любом даже чудо государстве состоит из конформистов в основном, что и позволяет ему быть. Именно конформизм, по другому привычка или рефлекс та скрепа на которой держится Мир. Но беда в том, что рефлекс тупая штука, чиса животная, даже когда вода в ручье кончилась и оный засох, тупая скотинка ходит к нему. И только жажда неутоленная, заставляет оную искать новый ручей. Но среди гомо встречаются и разумные иногда, они начинают кричать, что ручей пересыхает и нужно искать новый, но для самых скрепных это повод установить распределение воды, не больше литра каждому. Вот в этом и конфликт.
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9k
portmen77 4 часа назад
Баннер! Они криво поставили баннер с остановкой

Кто работает в ФСО?
Баннер! Они криво поставили баннер с остановкой Кто работает в ФСО?
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65
YrDiy portmen77 3 часа назад
Зря вы так... Ведь постройки то закрыли, ничего не видно, что не нужно, кому не нужно видеть... Так что, свою часть работы они сделали на отлично. Оператору оно тоже не надо, он свою работу сделал, лицо первое в фокусе. ))))
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2k
SoulFox YrDiy 3 часа назад
А чего он прячется от всех так? Мирное времся, да еще и в своей стране...а прячется от всех, будто кры...ой простите, будто косякопор знатный.
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65
YrDiy SoulFox Час назад
Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвертой не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.

Все четверо проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.

Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрется и заснет,
Пока он спит молчит.

Служанка стала госпожей,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царем!

Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку криком он
Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.

Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится и друзей,
И близких, и врагов.

Когда не надо он упрям,
Когда не надо слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.

Стихи Р. Киплинга, перевод Л. Блюменфельда
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902
Павел Астахов 4 часа назад
Супер-расследование - фильм Навального выпуска 2007 года. Хомячки не удосужились тупо погуглить. С 2007 года могло произойти, что угодно... но нет, очередная "сенсация" тик-токеров!!!!
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Фильм «Заводной апельсин»: О том, как зрителя превращают в «собаку Павлова»
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
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Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
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