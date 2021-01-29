"Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике

Опрос про Дворец. Какой из вариантов ответа правильный?

1) дворец под Геленджиком построило НАТО, чтобы опорочить Путина.

2)Никакого дворца нет, это фотошоп

3) Дворец есть, он на небе, и в него после смерти попадут все верующие в Путина.