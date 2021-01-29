"Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике

Издание Mash опубликовало видео из предполагаемого «дворца Путина» в Геленджике. Вместо ожидаемой роскоши, интернет-пользователи увидели лишь ремонт, строителей и голые стены.
После публикации данного ролика, слухи о дворце могли развеяться и испариться, если бы не одно интересное обстоятельство...
После публикации данного ролика, слухи о дворце могли развеяться и испариться, если бы не одно интересное обстоятельство...
1. То самое видео интернет-ресурса Mash
По информации многочисленных медиа, российский новостной интернет-проект Mash последние годы напрямую связывают с частным медиахолдингом "Национальная Медиа Группа", председателем совета директоров которого является Кабаева Алина Маратовна. Ну, вы понимаете...
2. Пользователи соцсетей пришли к выводу, что видео, снятое Mash, лишь подтвердило слова Алексея Навального
12. Устроили даже опрос
Опрос про Дворец. Какой из вариантов ответа правильный?— Yulia Latynina (@YLatynina) January 29, 2021
1) дворец под Геленджиком построило НАТО, чтобы опорочить Путина.
2)Никакого дворца нет, это фотошоп
3) Дворец есть, он на небе, и в него после смерти попадут все верующие в Путина.
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Скорее всего какая-то вирусная форма белой горячки
Там похоже и Б.Гейтс говорил про вирус опаснее Ковида.
Так что берегитесь либералов: они и так хозяйские х..и изо рта не вынимают, так еще и белую горячку начали разносить
Прямых доказательств принадлежности дворца Путину нет уже 2 неделю после выхода видео.
Есть мутные косвенные доказательства, которые могут только указывать на принадлежность дворца какому-то высокопоставленному чиновнику.
Но либералы похоже понятия не имеют что такое ЛОГИКА и ее законы
СШП просят Навала рассказать про дворец Пу. Подымается кипишь и тд. Для чего это все делается? Все просто-СШП надо узнать есть ли под эти строением туннели и тд пусковые шахты.Есть ли там спуск в скале для подводных лодках и тд и тп.Т.Е элементарная военная минибаза.
Зы
ИМХО-Искренне думаю что так оно и есть. А по видео как раз таки не понятно. Стоит красивая коробка а что внутри загадка.
А насчет бесполетной зоны ,ну есть у нас в АО до фига их . Вот только в большинстве ничего нет, от слова вообще. там степь . Хотя каждая вторая база будет уверять вас что Путин именно на ней отдыхает .
кстати если сравнивать с фото 2011 года - то во дворце стоят другие окна.
Кроме этого, снаружи дворец кажется очень даже достроенным. Более того, он был весьма достроенным и в 2011 году. Даже деревца были посажены. которые на этом видео скрыли сеткой.
Что мы видим снаружи - леса, поддлны, сетки, мешки цемента техника, снятые ворота. Ну.. это все можно за пару дней сделать. А потом также за пару дней в порядок привезти.
А видеоряд внутри... Ну внутри на то оно и внутри - оно где угодно могло быть снято.
PS
Я не сторонник навального. А вижу что он постоянно пытается манипулировать и подтасовывать факты. Чего только одна история с прослушкой от соболь стоит.
Но это не означает что надо жрать все то дерьмо, которым нас кормят подконтрольные кремлю сми.
мозгами надо думать.
И построить такой дворец, с охраной ФСО, вырубкой лесов, закрытия побережья и всем остальным без колоссальных коррупционных злоупотреблений на самом высоком уровне невозможно.
А вот так будет выглядеть гражданская война.
А вот так выглядели сожженные в Одессе люди. Сожженные теми, кто тоже не хотел слушать официальную пропаганду и хотел "бороться с коррупцией".
А сожгли их вот эти "милые" девочки
А вот теперь попробуй думать мозгами: ты этого хочешь?
Ребята, я с вас улыбаюсь. Когда речь идёт о том, что станет президентом России, вы отвечает "в 140 миллионной стране обязательно кто-то найдётся". А когда речь идёт об офшорах,то тут для вас вообще вариантов нет - это только офшоры Путина? даже если их официально искали и не нашли?!
Что до оправданий Обнулянта, то как говаривал Поздняк Метаться, в таких случаях, это кабздец, у него остался только его Золотец с карателями как аргумент. Что несомненно может позволить рпавить долго, но вот счастливо ли? Да и в Историю он войдет с золотым ершиком теперь...
тем более надо быть дебилом чтобы поверить что в здании на которое потрачено бесконечное количество денег не смогли правильно спроектировать вентиляцию.
Я в строительной сфере много лет проработал, с самых с 90-х, когда наш "ящик" сократили,до самой до пенсии, так что насмотрелся на всякое. И отличить строящееся здание от того, что на капремонте могу легко. А что до вентиляции, то бывало такое, что ее просто забывали внести в проект и замечал это прораб абсолютно случайно. А тут походу или просто не рассчитали, заложили в проекте не ту влажность или, что скорее всего, ФСОшные "спецы" при утверждении внесли поправки. Для них нормы строительные вторичны, а их нормативы закон. Сталкивался.
Кто работает в ФСО?
Четвертой не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.
Все четверо проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.
Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрется и заснет,
Пока он спит молчит.
Служанка стала госпожей,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царем!
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо он упрям,
Когда не надо слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.
Стихи Р. Киплинга, перевод Л. Блюменфельда