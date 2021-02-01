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Милонов, Бэтмен, бабушка с мандаринами: самые необычные персонажи митингов 31.01.2021

Милонов, Бэтмен, бабушка с мандаринами: самые необычные персонажи митингов 31.01.2021 (10 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 09:02
Сообщество : Политика
Метки: 31.01.2021   задержанные   интересно   митинг   навальный   оксимирон   политика   
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Вчера, 31 января во многих городах России состоялись несогласованные митинги в защиту Навального. Среди участников этих акций было замечено (и задержано) немало любопытных товарищей. Бабушка из Калуги, пожалуй, интереснее всех вместе взятых.

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Метки: 31.01.2021   задержанные   интересно   митинг   навальный   оксимирон   политика   
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29  комментариев
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45k
noName 2 часа назад
Очень меня забавляют идейные пенсионеры в этих митингах,это ж такие же как на майдане были....
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617
Derzkiy_xAxAlb 3 минуты назад
Навальный - 3.14идар анальный.
Навальный - 3.14идар анальный.
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12k
Вася Александрович Полчаса назад
"состоялись несогласованные митинги в защиту Навального"
Смею предположить, что Навальный тут только повод... Как и в Белоруссии.
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1k
Виталий Касандров Полчаса назад
Знатно обосрались навальнята со товарищи.Всю неделю говорили и писали что из выйдет в десятки раз больше чем 23 рыжым даже метро закрыл а тут вышло 1.5 дебила и журналисты ну и Сванид-заде .
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 42 минуты назад
сборище маргиналов
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59k
Доктор Джонс ЗА КИБЕРНЕТИКУ 37 минут назад
Полудурков сборище...
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10k
Иван Васильевич 59 минут назад
Надо таким как милонов "народным избранникам" почаще появляться на людях. Там они узнают на деле что о них думает народ!

Ссылка www.youtube.com
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81
YrDiy 2 часа назад
Да, видимо мальчик костюме "космонавта" родился в Питере, если пишут, что это его родина. Такие подробности.
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330
Иван Стреляев 2 часа назад
Конечно в закрытии москвы виноваты протестующие, а Вован не виноват, он к успеху шел, не фортануло!
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715
Max 2 часа назад
Из-за скачущих идиотов-бездельников проживающие там люди терпят неудобства.
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8k
Мафусаил Max 2 часа назад
Основная масса народа терпят неудобства из-за не скачущего но прочно сидящего 20 лет у кормушки человека , который дачу не может достроить )))
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81
YrDiy Мафусаил Полчаса назад
Да, народ российский терпелив, как заметил один мне не товарищ... Увы самое "ценное" в стратегии "потерпим" это её долговременность.
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147
Италия Воробьёва 2 часа назад
хомяк переодетый в летучую мышь,это сильно,конечно....
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81
YrDiy 2 часа назад
Карательные органы винтили всех подряд. Акцент как я понял больше на молодых мужчинах. То ли установки начальства, то ли сподручнее под дых бить.. Вторая волна протестов уже захватила куда большие слои общества, чем в 2012 году. Думаю, что Обнулянт с подельниками удержит захваченный трон до следующей волны, когда выйдут уже те, кому нечего терять. А когда это будет зависеть от "старания" Обнулянта в экономике, прежде всего. Пока они за 7 лет добились падения уровня жизни населения и предельной закредитованности.
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10k
Иван Васильевич YrDiy 48 минут назад
Но и революция это сложно. Не приведи Господи. Это могут быть опять миллионы жизней.

===

После 1953 года к власти пришли оппортунисты, перевернули сталинскую экономику с ног на голову и заложили основы экономической и политической деградации. Закончилось это развалом государства, кровавыми войнами по всему периметру страны, миллионами жертв и превращения бывшего СССР в полтора десятка колоний.

Что касается революции, то вероятная цена её несвершения - скатывание в фашизм и дальнейшее вымирание!

Открытой войны на дворе нет, а 12 миллионов коренного населения за последние 30 лет мы потеряли! Только за прошлый год минус почти 600 тысяч населения!

Кто-нибудь учитывает эти жертвы капитализма? Или ты думаешь, что достаточно поменять говорящую голову в кресле гауляйтера и всё изменится? России кто-то позволит выбраться с периферии капиталистического мира и встать на одну ступень с развитыми капиталистическими странами? Правда что ли?
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81
YrDiy KOSTELLO 46 минут назад
К сожалению мне тоже не смешно. Треть населения с доходами ниже прожиточного минимума, который липовый, это уже очень много. Если хотите считать, то можете добавить еще почти всех пенсионеров и почти все семьи с 2 и более детьми, к тем у кого зарплата Меньше 15 тыров. А цены продолжают расти на продукты, а вот с доходами как раз наоборот. Реальные зарплаты падают. Работодатели идут на разные ухищрения, ибо разоряться не хочется частнику, да и на бюджете жесть... У нас в Волгограде остались три предприятия крупных, и ан тех сокращения идут.
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81
YrDiy Иван Васильевич Полчаса назад
Империи всегда были смертны. С этим ничего не поделать. Тут два путя, либо эволюция во что то иное, например конфедерация, либо полный распад.

Сталинская империя была попыткой избежать капитализма, которого очень боялись как феодалы и номенлатура, так и крестьянство. Но к сожалению попытка сделать госкапитализм, слепив его с социальным государством и ордынским госустройством провалилась. Сталинское государство не может существовать без страха и массовых репрессий, а держать страну в состоянии постоянной подготовки к войне невозможно.

Что до отсталости, естественно никто ничего даром не дает. Мы отставали от Европы и США столетие тому назад и отстаем сейчас еще больше. С индустриализацией, нам сильно повезло, Великая Депрессия и Версальский позор Германии сильно помогли нам получить технологии. Но сейчас остался только цап-царап...
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5k
mbr YrDiy 21 минуту назад
Где ты видишь протесты?
Провокация, вывод толпы на улицу, с целью скинуть Путина.
Нет тут протестов.
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81
YrDiy mbr 8 минут назад
Одним Обнулянтом тут вопрос не решить. Люди выходят против политики внутренней. И менять нужно очень многое. А что видеть и что не видеть, это ваш выбор.
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