Милонов, Бэтмен, бабушка с мандаринами: самые необычные персонажи митингов 31.01.2021

Вчера, 31 января во многих городах России состоялись несогласованные митинги в защиту Навального. Среди участников этих акций было замечено (и задержано) немало любопытных товарищей. Бабушка из Калуги, пожалуй, интереснее всех вместе взятых.
31 января прошли митинги в защиту Навального. На акцию вышли самые разные люди, среди них оказались и довольно известные личности, а также просто интересные персонажи.
Оксимирон
Мирон Федоров, известный в мире хип-хопа как Оскисимирон, вышел на незаконную акцию в Санкт-Петербурге. Парня задержали, отвезли в 19-й отдел полиции, после чего отпустили. Даже протокол не завели. Так нетривиально Федоров отметил свой 36-й день рождения.
Также в Северной столице среди участников митинга был замечен известных борец с гомосексуализмом Виталий Милонов. Он попытался было поговорить с присутствующими на акции, но у народа симпатии не вызвал. Свое присутствие на протестной акции политик объяснил так: "Мне интересно посмотреть на старых провокаторов, которые раньше работали на ЛГБТ-фестивалях, а теперь выражают свое несогласие с политикой президента",
Ну хотя бы милонов — это бродячий праздник— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 31, 2021
Главное, людям всегда есть, что ему сказать
Чаще ему надо к людям выходить, а не в стерильных зомби-шоу сидеть на тв pic.twitter.com/zzj2DdHsXY
В Петербурге также был задержан школьник в одежде, похожей на форму полицейского. Подросток встал в колонну силовиков, где был замечен и задержан. Предполагается, что молодой человек "планировал принять участие в провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов"- во всяком случае, в отношении парня был составлен протокол по части 5 статьи 20. 2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Теперь ему придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или отработать на благо родины до 40 часов.
На митинге в Москве тоже встречались колоритные персонажи - к примеру, Бэтмен. Мужчину в костюме супергероя задержали на площади трёх вокзалов. Бэтмен не сопротивлялся и спокойно шел с сопровождением.
В Москве на видео также попало задержание журналиста и члена Совета по правам человека Николая Сванидзе. Через 20 минут журналиста отпустили. На митинге, по словам Сванидзе, он присутствовал в качестве наблюдателя от СПЧ.
В Чебоксарах задержали мужика с гармошкой
Ну и еще один прекрасный персонаж из Калуги
"А интернет отключать не будут?": реакция соцсетей на закрытие станций метро в Москве 31 января
Столичное МВД предупредило жителей и гостей Москвы заранее о том, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы ограничат движение пешеходов, закроют семь станций метро и введут ряд других запретов на время проведения акции в защиту Навального. Интернет-пользователи интересуются: а не перебор ли с мерами предосторожности?
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Смею предположить, что Навальный тут только повод... Как и в Белоруссии.
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После 1953 года к власти пришли оппортунисты, перевернули сталинскую экономику с ног на голову и заложили основы экономической и политической деградации. Закончилось это развалом государства, кровавыми войнами по всему периметру страны, миллионами жертв и превращения бывшего СССР в полтора десятка колоний.
Что касается революции, то вероятная цена её несвершения - скатывание в фашизм и дальнейшее вымирание!
Открытой войны на дворе нет, а 12 миллионов коренного населения за последние 30 лет мы потеряли! Только за прошлый год минус почти 600 тысяч населения!
Кто-нибудь учитывает эти жертвы капитализма? Или ты думаешь, что достаточно поменять говорящую голову в кресле гауляйтера и всё изменится? России кто-то позволит выбраться с периферии капиталистического мира и встать на одну ступень с развитыми капиталистическими странами? Правда что ли?
Сталинская империя была попыткой избежать капитализма, которого очень боялись как феодалы и номенлатура, так и крестьянство. Но к сожалению попытка сделать госкапитализм, слепив его с социальным государством и ордынским госустройством провалилась. Сталинское государство не может существовать без страха и массовых репрессий, а держать страну в состоянии постоянной подготовки к войне невозможно.
Что до отсталости, естественно никто ничего даром не дает. Мы отставали от Европы и США столетие тому назад и отстаем сейчас еще больше. С индустриализацией, нам сильно повезло, Великая Депрессия и Версальский позор Германии сильно помогли нам получить технологии. Но сейчас остался только цап-царап...
Провокация, вывод толпы на улицу, с целью скинуть Путина.
Нет тут протестов.