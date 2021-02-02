"Продам гараж", или Суд над Навальным в мемах и карикатурах

В 11:00 Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде начал рассматривать ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» – до трёх с половиной лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, нагенерировав юмористического контента.

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1. Коротко о претензиях УФСИН к Навальному 0

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2. Алексей что-то писал на листочке в здании суда. Получился очень хороший шаблон для мемесов 0 Источник:

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5. Без Геленджика сегодня никуда... 0 Источник:

6. Интернет-тролли оторвались по полной программе 0 Источник:

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11. Если верить популярным пабликам в соцсетях, Навальный сегодня жестко троллит суд 0 Источник:

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15. Без классических карикатур известного автора тоже не обошлось 0 Источник: