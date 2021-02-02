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"Продам гараж", или Суд над Навальным в мемах и карикатурах

"Продам гараж", или Суд над Навальным в мемах и карикатурах (17 фото)

Автор:
02 февраля 2021 14:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   мемы   навальный   политика   прикол   смех   суд   
3329
17
В 11:00 Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде начал рассматривать ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» – до трёх с половиной лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, нагенерировав юмористического контента.
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Метки: Юмор   мемы   навальный   политика   прикол   смех   суд   
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14k
Alex ASK Час назад
Шутки от штопанного трюдо за триста
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8k
harlamov Минуту назад
Вот за что его судят.
А судить-то надо расхитителей государственного бюджета, которые путают личную шерсть с государственной.
Истина на все времена. Кто сильнее, тот и прав.
Путин - вор, а судят Навального, за то что он посмел сказать правду.
Вот за что его судят. А судить-то надо расхитителей государственного бюджета, которые путают личную шерсть с государственной. Истина на все времена. Кто сильнее, тот и прав. Путин - вор, а судят Навального, за то что он посмел сказать правду.
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2k
soar 2 минуты назад
Тупо и неинтересно. Стэн, похоже, поисписался.
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8k
K7OO 3 минуты назад
Появились первые фотки из зала суда
Появились первые фотки из зала суда
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40k
Andrey 14 минут назад
"Продам гараж", или Суд над Навальным в мемах и карикатурах
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102
Chaim Kushnir 18 минут назад
Петросян пост ваял, причем, тупой Петросян... Ну а так то для хомячков прокатит)))) У них мозг крайне непритязательный
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−128
Обратная сторона Луны 42 минуты назад
Здравствуйте, Владимир Владимирович! С вами разговаривает сотрудник сбера Алексей. По вашим счетам, ну не совсем вашим, проведены подозрительные транзакции.
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8k
arhshed 42 минуты назад
Комментарий к фото
*версия для хомяков
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125
Григорий Бабкин 51 минуту назад
Интересно, какова продолжительность жизни хомячка? Или какова? Суть в ударении...
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45k
Albert GER Григорий Бабкин Полчаса назад
Я так понял - главному пожизненное светит))
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118k
DeOrio Час назад
"Продам гараж", или Суд над Навальным в мемах и карикатурах
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
ALEX Час назад
Лёха держись, мы с тобой!
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3k
Андрей ALEX 48 минут назад
в СИЗО интернет провели?
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ ALEX 44 минуты назад
не забудь задонатить как исполнительный и стойкий хомячёк
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8k
arhshed ALEX 40 минут назад
Служба безопасности сбербанка на проводе? Не отвлекайся, лохи сами себя не разведут.
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310
Умница-красавица ALEX Полчаса назад
С такими соратниками- враги не нужны))
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3k
Майкл ALEX 5 минут назад
Давай, иди уже к нему
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