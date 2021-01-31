"А интернет отключать не будут?": реакция соцсетей на закрытие станций метро в Москве 31 января

Столичное МВД предупредило жителей и гостей Москвы заранее о том, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы ограничат движение пешеходов, закроют семь станций метро и введут ряд других запретов на время проведения акции в защиту Навального. Интернет-пользователи интересуются: а не перебор ли с мерами предосторожности?

0 Источник: На сайте УВД Москвы опубликовано официальное сообщение о ряде ограничений, которые будут предприняты в столице в день предполагаемой акции в защиту Навального.

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0 Источник: Такие меры предпринимаются в связи с несанкционированным митингом в поддержку Навального. Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции и точного времени их снятия пока не сообщается.

Песков же сказал, что это не истерика. Используйте правильные термины: истерический невроз — Denis Deis (@ValinRUS) January 29, 2021

Истерика 0 Источник: Столь тщательные меры предосторожности не могли остаться незамеченными и стали предметом для шуток и мемов.

Москва 31-го



похоже на красные трусы с лапками pic.twitter.com/UD1iUidBTj — Вор твитов (@vor_twitov) January 29, 2021

Уже вроде привезли — Sergey (@Sergey04961257) January 29, 2021

Минск пост сдал

Москва пост приняла pic.twitter.com/urQvJIkKCR — Andrei 97% ♥️✊✌️ (@gnitkoandrei) January 29, 2021

31 января с 8 утра Москва будет переименована в Минск — хлöпöк öтрицательнöгö рöста (@KOHCTPYKTOP) January 29, 2021

Поговаривают, из резиденции президента Республики Беларусь в Москву срочно везут автомат Калашникова без магазина. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) January 29, 2021

Судя по схеме перекрытий, власти опасаются, что 31 января протестующие пойдут брать Кремль pic.twitter.com/MTFAwZOfOZ — Dmitry Kolezev (@kolezev) January 30, 2021

Ждём объявление Роскомнадзора. Самое время провести



УЧЕНИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА — Mikhail Zelenskiy (@Zforever) January 29, 2021

0 Источник: Между тем, в других городах России тоже готовятся к предстоящей акции. Где-то приглашают в зоопарк, где-то ( воскресенье!) устраивают внеклассные занятия для студентов и школьников.