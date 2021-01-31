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"А интернет отключать не будут?": реакция соцсетей на закрытие станций метро в Москве 31 января

"А интернет отключать не будут?": реакция соцсетей на закрытие станций метро в Москве 31 января (18 фото)

Автор:
31 января 2021 09:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Москва   мемы   навальный   ограничения   политика   реакция соцсетей   соцсети   
1322
18
Столичное МВД предупредило жителей и гостей Москвы заранее о том, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы ограничат движение пешеходов, закроют семь станций метро и введут ряд других запретов на время проведения акции в защиту Навального. Интернет-пользователи интересуются: а не перебор ли с мерами предосторожности?
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Метки: Москва   мемы   навальный   ограничения   политика   реакция соцсетей   соцсети   
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21  комментарий
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1k
insaider 46 минут назад
"А интернет отключать не будут?": реакция соцсетей на закрытие станций метро в Москве 31 января
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2k
Mellivora 2 минуты назад
Ну,передавайте привет Навальному. Спасибо за бодрые выходные.
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858
Чапай 10 минут назад
Всё это уже было.
Все эти весёлые, безработные, искрометные шутки про "глупую, трусливую и недалекую" власть уже были.
И дети на баррикадах, бабушки-божие одуванчики, веселье с концертами и танцами... Всё это было.
Причём совсем недавно, в одной близкой стране.
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1k
DerDimon 16 минут назад
Протестный Петербург, как звучит... 0.1% это не Петербург.
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8k
harlamov 18 минут назад
Опять в комментария сборище импотентов-неудачников, борющихся за дворец путина? Вам фюрер на голову насрал, а вы обтекаете и радуетесь... Ублюдки фашистские. Вот таких Сталин и загонял в ГУЛАГ. Трусов и предателей.
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1k
Роман Машков 22 минуты назад
не знаю я смотри митинги и вижу что ментов раза в 3-4 больше чем протестующих.
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3k
magic32 Роман Машков 14 минут назад
если на протесты выходят сотни тысяч, то ментов миллионы? Да в России столько людей не живёт
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584
Stalkerreklats Полчаса назад
Не санкционированный митинг.
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12k
ЦСКА 56 минут назад
Давайте бледенята, вперед! Призы ждут вас в конце шествия....
Давайте бледенята, вперед! Призы ждут вас в конце шествия....
Давайте бледенята, вперед! Призы ждут вас в конце шествия....
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889
Павел Астахов 59 минут назад
Скажите спасибо Навальному, его штабу, соратникам, работодателяем, за все неудобства. Власть охраняет баранов от них же самих, чтобы не было провокаций, "онижедети - их за что", и прочая хрень. Надо, как в Норвегии: конная полиция, водометы, газ и реальные тюремные сроки митингующим
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41k
Митрий Час назад
Ту бабу, которая кирзу в пузо выхватила уже приготовили? Или у цирка будет новая программа?
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10k
Артем Час назад
Господи! Ну до чего же они убогие - вся эта либерда! На них без слез не взглянешь, но при этом их БОЯТСЯ! Ска, деграданты с кликовым мышлением! Че то, там пыжатся, дуют щеки, ЧСВ запредельное! Я мечтаю, что бы у нас было как во Франции и США, что бы этим выродкам выбивали глаза и проламывали головы!
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3k
Ваник Артем 48 минут назад
Только в правительстве люди не такие дол...бы как ты , знают , что агрессия вызывает ответную агрессию , в Чите не стали мешать митингу и никаких беспорядков не было.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
42k
10k
albedo Ваник 18 минут назад
Да ну. То есть от безнаказанности никто еще больше не расходится?
Сказки не надо рассказывать - как только "протестуны" увидят слабость властей -они сразу сделают второй шаг.
Уже проходили много раз.
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3k
Ваник albedo 12 минут назад
Безнаказанность от чего ? От того что ничего не совершил?
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10k
albedo Ваник 2 минуты назад
Если пришел на несанкционированный митинг, значит уже совершил правонарушение.
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