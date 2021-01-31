"А интернет отключать не будут?": реакция соцсетей на закрытие станций метро в Москве 31 января

Песков же сказал, что это не истерика. Используйте правильные термины: истерический невроз— Denis Deis (@ValinRUS) January 29, 2021
Истерика
Москва 31-го— Вор твитов (@vor_twitov) January 29, 2021
похоже на красные трусы с лапками pic.twitter.com/UD1iUidBTj
Минск пост сдал— Andrei 97% ♥️✊✌️ (@gnitkoandrei) January 29, 2021
Москва пост приняла pic.twitter.com/urQvJIkKCR
31 января с 8 утра Москва будет переименована в Минск— хлöпöк öтрицательнöгö рöста (@KOHCTPYKTOP) January 29, 2021
Поговаривают, из резиденции президента Республики Беларусь в Москву срочно везут автомат Калашникова без магазина.— ivan davydov (@ivan_f_davydov) January 29, 2021
Судя по схеме перекрытий, власти опасаются, что 31 января протестующие пойдут брать Кремль pic.twitter.com/MTFAwZOfOZ— Dmitry Kolezev (@kolezev) January 30, 2021
Ждём объявление Роскомнадзора. Самое время провести— Mikhail Zelenskiy (@Zforever) January 29, 2021
УЧЕНИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА
Тем временем учебные заведения Перми готовятся к #31января 😒 pic.twitter.com/iU4iEOwKwJ— Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 29, 2021
Дизайнер перенес имперских штурмовиков на улицы протестного Петербурга
Источник:
- Что за беспредел творится в тиктоке
- Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей
- Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном
- "Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального
- Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию
Понравилось26
Все эти весёлые, безработные, искрометные шутки про "глупую, трусливую и недалекую" власть уже были.
И дети на баррикадах, бабушки-божие одуванчики, веселье с концертами и танцами... Всё это было.
Причём совсем недавно, в одной близкой стране.
Сказки не надо рассказывать - как только "протестуны" увидят слабость властей -они сразу сделают второй шаг.
Уже проходили много раз.