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Проезд по ЗСД «больно ударил по карману»

Проезд по ЗСД «больно ударил по карману» (1 фото)

Автор:
31 января 2021 20:23
Метки: зсд   тарифы   цены   
1107
1
Срочность дела вынудила меня воспользоваться трассой Западного скоростного диаметра. Краем уха я слышал, что стоимость проезда подорожала. Но не воспринял эту новость всерьез, каждый год что-то дорожает. Подумал, что придется заплатить на пару рублей больше.

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Метки: зсд   тарифы   цены   
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13k
Денис 2 часа назад
Я согласен, что цена высокая.
Но, в день через ЗСД ездит около 300 тысяч машин.
Таким образом отрицать исключительно положительный эффект ЗСД было бы странно
Если все они поедут через город, то город встанет раком.
По соглашению с городом - да, вы правы, кроме одного, самого важного - что если с ЗСД массово сбегут водилы и город будет сам содержать ЗСД, то первое, что сделает город, это поменяет начальство дороги на более вменяемое.
Ибо воровать можно с прибылей. С убытков воровать сложнее. :)

Ну а тётеньке в кассе я думаю в общем пох на жалобы. Её дело выбить чек и всё.
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−197
Vova1979 13 минут назад
>>Все налоги на работающего человека,у нас составляют 45 процентов,из
>>них работник платит только 13%,остальное работодатель....

на чек посмотри из магазина

видишь пункт НДС? ну вот это косвенный налог который ты не напрямую но заплатил государству

а потом чиновники этого государства тебе скажут
-А не просили вас рожать
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18k
Matrosskin 24 минуты назад
Дядя, купи транспондер, 21 век на дворе и не ипи мозги, ценник там сильно отличается. Вернее - даже не купи, а положи сколько-то на счёт на дальнейшие поездки, транспондер так выдадут.
Я поддержу, что нынешняя схема порочна в том отношении, что город с какого то яух продолжает доплачивать "разницу" - с чего вдруг, всё, достроили и ввели все участки, дальше сами - хотите больше прибыль - привлекайте пользователей условиями, скидками, программами, сервисами, а удобно - можно ничего не делать, деньги всё равно те же.
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11k
Владимир Владимирович 47 минут назад
Всегда можно переехать в деревню, там нет пробок.
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−197
Vova1979 Час назад
>>Сергей Vova1979 9 минут назад У нас очень условный капитализм.
>>Скорее олигархат какой-то

Вы считаете, что просто у нас "не правильный капитализм"?
а где-то есть правильный?

есть... там где есть колонии, тогда у работягам что то перепадает, за счет работяг из колони )))
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5k
Georgyi Час назад
Не хочешь платить, езжай по обычной дороге! Я вот даже презики не покупаю.... Зачем? Но если нужно ... Так что выбирайте - по быстрому, но защищенно или медленно и печально.
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Куплю новый мерседес и буду жлобиться на бензин.
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10k
Alexey Muhin 2 часа назад
Безлимитный проезд по ЗСД стоит уже 6000 рублей
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3k
Свирепый Бамбр Alexey Muhin 52 минуты назад
Проезд по ЗСД «больно ударил по карману»
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−197
Vova1979 2 часа назад
ну и в догонку... вы платите вот этому чуваку :)

Совладельцем компании «МСС», собирающей плату за проезд по ЗСД, оказался кипрский финансист Роис Потамитис
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−197
Vova1979 2 часа назад
>>Мы платим транспортные налоги, которые идут на постройку и ремонт
>>обычных дорог.

ты еще и акциз платишь каждый раз как свой рыдван заправляешь топливом

косвенные налоги забирают 4/5 от зарплаты в РФ
а так да... всего 13% налоги


ну и Путин обещал, же что повышения НДС не будет?
ну как сказал так и сделал (как и с пенсионной реформой)

странные люди... живут при капитализме и жалуются, что их е=б=у=т не снимая штанов


ну система такая, привыкайте
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5k
Сергей Vova1979 Час назад
У нас очень условный капитализм. Скорее олигархат какой-то. И да, так обнуленный никогда не выполняет того, что обещает. Пустозвон.
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65k
Вит Вит Vova1979 37 минут назад
Все налоги на работающего человека,у нас составляют 45 процентов,из них работник платит только 13%,остальное работодатель....На западе,все налоги оплачивает работник....Соцстрах,медстрах,пенсионный...А НДС,засунь себе ГЛУБОКО в свою задницу.....не знаешь,что это за налог,не звизди....
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272
Иголки Джазз Вит Вит 19 минут назад
И да, работодатель на сумму налогов, которую он уплачивает за работника, не может поднять ему зарплату. И еще есть налог на фонд оплаты труда. Т.е. имеют, имеют, и ещё раз имеют.... А выхлопа "0". Это выгодно государству - собираемость налогов.
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65k
Вит Вит Иголки Джазз 12 минут назад
Работодатель платит основную зарплату в конверте,официальная часть-это минималка,народу пофиг,так как сумма "итого" его устраивает.Приходит время получать пенсию....,человек естественно недоволен,НО,он же получал хорошую зарплату,при этом он не платил с черной зарплаты 13% и работодатель не делал за него отчисления.Так же у нас много шабашников,которые пользуются всеми привелегиями,имеют полис ОМС,но при этом не платя вообще никах налогов....
Когда правительство начинает этим категориям закручивать гайки,то они естесственно не довольны,но извините,я как законопослушный гражданин,не хочу платить за них налоги.
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44k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
на чем ездишь, критикан? на шаланде?
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39
Обратная сторона Луны Daniel Rumiantsev 50 минут назад
А стоимость проезда рассчитывается из стоимости авто?
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44k
Daniel Rumiantsev Обратная сторона Луны 40 минут назад
по категориям. обычные легковухи, больше, еще больше и совсем большие, интернет в помощь. легковуха 200, а 400 - это самый дорогой вариант
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65k
Вит Вит Обратная сторона Луны Полчаса назад
Завист от IQ,чем выше,тем платишь меньше...Ты будешь платить по максималке...)
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44k
Daniel Rumiantsev Вит Вит Полчаса назад

считаю, везде так надо сделать
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39
Обратная сторона Луны Вит Вит Полчаса назад
Ну тебя вообще на дорогу не выпустят
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−197
Vova1979 2 часа назад
>>Теперь ЗСД будет зарабатывать больше, а мы, соответственно, будем
>>больше платить

А тебя что? деньги что ли остались?

е-б-т-и это недоработка властей, нужно срочно исправить
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