Проезд по ЗСД «больно ударил по карману»

Оказывается, «платная пробка» подорожала значительно. 400 рублей - как вам такой поворот судьбы? Я пожаловался тетеньке, которая собирала «подать», на крохоборство и откровенно завышенные цены. Она мне предложила воспользоваться безлимитным проездным. Его стоимость - 5 тысяч рублей в месяц. Ну уж нет. Спасибо, как-нибудь обойдусь. 60 тысяч рублей в год – это слишком.



Будем ездить по городу и создавать заторы, другого выхода не вижу.



Жаль, что ничего не изменится, даже если все автовладельцы станут бойкотировать ЗСД. Дело в том, что по соглашению всю «недополученную прибыль» городская казна и так будет компенсировать ЗСД из наших с вами налогов. В год на это удовольствие уходит по несколько миллиардов рублей.



Мы платим транспортные налоги, которые идут на постройку и ремонт обычных дорог. А город доплачивает ЗСД за уменьшение ремонтной нагрузки на обычные дороги. В чем логика? Ее нет, можете не искать.



Теперь ЗСД будет зарабатывать больше, а мы, соответственно, будем больше платить. Машина становится роскошью. Платить за «дорогущую пробку» я точно не намерен.



Думаю, многие придерживаются такого же мнения.