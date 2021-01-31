Проезд по ЗСД «больно ударил по карману»

Срочность дела вынудила меня воспользоваться трассой Западного скоростного диаметра. Краем уха я слышал, что стоимость проезда подорожала. Но не воспринял эту новость всерьез, каждый год что-то дорожает. Подумал, что придется заплатить на пару рублей больше.
Оказывается, «платная пробка» подорожала значительно. 400 рублей - как вам такой поворот судьбы? Я пожаловался тетеньке, которая собирала «подать», на крохоборство и откровенно завышенные цены. Она мне предложила воспользоваться безлимитным проездным. Его стоимость - 5 тысяч рублей в месяц. Ну уж нет. Спасибо, как-нибудь обойдусь. 60 тысяч рублей в год – это слишком.
Будем ездить по городу и создавать заторы, другого выхода не вижу.
Жаль, что ничего не изменится, даже если все автовладельцы станут бойкотировать ЗСД. Дело в том, что по соглашению всю «недополученную прибыль» городская казна и так будет компенсировать ЗСД из наших с вами налогов. В год на это удовольствие уходит по несколько миллиардов рублей.
Мы платим транспортные налоги, которые идут на постройку и ремонт обычных дорог. А город доплачивает ЗСД за уменьшение ремонтной нагрузки на обычные дороги. В чем логика? Ее нет, можете не искать.
Теперь ЗСД будет зарабатывать больше, а мы, соответственно, будем больше платить. Машина становится роскошью. Платить за «дорогущую пробку» я точно не намерен.
Думаю, многие придерживаются такого же мнения.
Будем ездить по городу и создавать заторы, другого выхода не вижу.
Жаль, что ничего не изменится, даже если все автовладельцы станут бойкотировать ЗСД. Дело в том, что по соглашению всю «недополученную прибыль» городская казна и так будет компенсировать ЗСД из наших с вами налогов. В год на это удовольствие уходит по несколько миллиардов рублей.
Мы платим транспортные налоги, которые идут на постройку и ремонт обычных дорог. А город доплачивает ЗСД за уменьшение ремонтной нагрузки на обычные дороги. В чем логика? Ее нет, можете не искать.
Теперь ЗСД будет зарабатывать больше, а мы, соответственно, будем больше платить. Машина становится роскошью. Платить за «дорогущую пробку» я точно не намерен.
Думаю, многие придерживаются такого же мнения.
Авторский пост
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Но, в день через ЗСД ездит около 300 тысяч машин.
Таким образом отрицать исключительно положительный эффект ЗСД было бы странно
Если все они поедут через город, то город встанет раком.
По соглашению с городом - да, вы правы, кроме одного, самого важного - что если с ЗСД массово сбегут водилы и город будет сам содержать ЗСД, то первое, что сделает город, это поменяет начальство дороги на более вменяемое.
Ибо воровать можно с прибылей. С убытков воровать сложнее. :)
Ну а тётеньке в кассе я думаю в общем пох на жалобы. Её дело выбить чек и всё.
>>них работник платит только 13%,остальное работодатель....
на чек посмотри из магазина
видишь пункт НДС? ну вот это косвенный налог который ты не напрямую но заплатил государству
а потом чиновники этого государства тебе скажут
-А не просили вас рожать
Я поддержу, что нынешняя схема порочна в том отношении, что город с какого то яух продолжает доплачивать "разницу" - с чего вдруг, всё, достроили и ввели все участки, дальше сами - хотите больше прибыль - привлекайте пользователей условиями, скидками, программами, сервисами, а удобно - можно ничего не делать, деньги всё равно те же.
>>Скорее олигархат какой-то
Вы считаете, что просто у нас "не правильный капитализм"?
а где-то есть правильный?
есть... там где есть колонии, тогда у работягам что то перепадает, за счет работяг из колони )))
Совладельцем компании «МСС», собирающей плату за проезд по ЗСД, оказался кипрский финансист Роис Потамитис
>>обычных дорог.
ты еще и акциз платишь каждый раз как свой рыдван заправляешь топливом
косвенные налоги забирают 4/5 от зарплаты в РФ
а так да... всего 13% налоги
ну и Путин обещал, же что повышения НДС не будет?
ну как сказал так и сделал (как и с пенсионной реформой)
странные люди... живут при капитализме и жалуются, что их е=б=у=т не снимая штанов
ну система такая, привыкайте
Когда правительство начинает этим категориям закручивать гайки,то они естесственно не довольны,но извините,я как законопослушный гражданин,не хочу платить за них налоги.
считаю, везде так надо сделать
>>больше платить
А тебя что? деньги что ли остались?
е-б-т-и это недоработка властей, нужно срочно исправить