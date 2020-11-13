В будущем году алкоголь для россиян станет еще дороже

Так, согласно документу, минимальная розничная цена на бутылку водки повысится на 5,7 процента (до 243 рублей за 0,5 литра), за коньяк придётся заплатить на три процента больше (до 446 рублей), стоимость шампанского вырастет также на три процента (до 169 рублей за 0,75 литра). Предполагается, что приказ останется в силе до 31 декабря 2026 года включительно. Последний раз цену на спиртное, по просьбе Союза производителей алкогольной продукции, увеличили с 1 января текущего года.