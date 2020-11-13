В будущем году алкоголь для россиян станет еще дороже

Минфином России принято решение об увеличении минимальных розничных цен на водку, коньяк и игристые вина с 1 января 2021 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, согласно документу, минимальная розничная цена на бутылку водки повысится на 5,7 процента (до 243 рублей за 0,5 литра), за коньяк придётся заплатить на три процента больше (до 446 рублей), стоимость шампанского вырастет также на три процента (до 169 рублей за 0,75 литра). Предполагается, что приказ останется в силе до 31 декабря 2026 года включительно. Последний раз цену на спиртное, по просьбе Союза производителей алкогольной продукции, увеличили с 1 января текущего года.
Однако, по данным Роскачества, в стране уменьшается потребление крепких алкогольных напитков: вместо водки и коньяка россияне стали чаще покупать вино. Об этом сказано в первом Национальном докладе по рынку вина, представленном организацией. В первом квартале 2020 года продажи вина в России увеличились на 5,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Источник:
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И это обычная зарплата корабельного врача.
Литр примерно €38 стоит. От.
Самогоноварение 20 лет тюрьмы
Сейчас на рынке самогоноварения есть любая аппаратура и на любой кошелек.
Сгорите в аду!
Ну так то да, с дачи винограда намяли, и вот на НГ пожалте, своя, чистая как слеза чача. Без грамма примеси. Выпьешь рюмку, аж во рту вкус винограда....
Пошли в зад со своими акцизами)))
А вообще, не первый же раз, проходили. Чем больше гайки зажимают - тем больше народ пьет свое.
А борьба она такая, с запада веет.
Какие виноградники погубили коллекционные? И что? Теперь всякую бормотуху закупаем...
Вот уже раз 20 пожалел, что иммунитет у бывших президентов, кое кого, в меченой плешью, медленно сварить в кипящем масле, столько вреда нанес и теперь сидит в германии мемуары пишет, сссука.
Дерево свободы поливают кровью. Не полил, значит не стоишь человеческого отношения. И отнесутся к тебе как к овцк. А овец доят, стригут и режут
За последние тридцать лет старшее поколение привыкло, а новое поколение родилось, родили своих детей и не помнит, что цены могут не расти.
Думаю с такими мыслями решение о повышении цен, и будет принято.