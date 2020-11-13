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В будущем году алкоголь для россиян станет еще дороже

В будущем году алкоголь для россиян станет еще дороже (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 21:52
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   минфин   политика   предпочтения   приказ   россия   увеличение   цены   
724
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Минфином России принято решение об увеличении минимальных розничных цен на водку, коньяк и игристые вина с 1 января 2021 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Метки: алкоголь   минфин   политика   предпочтения   приказ   россия   увеличение   цены   
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33  комментария
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2k
NIS 2 часа назад
В будущем году ......................... для россиян станет дороже. ( пишите , что хотите .. не ошибётесь )
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4k
Фомич Минуту назад
Дорогая только первая бутылка...помнится еще,помнится )))
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10
Дан 18 минут назад
Я за свою зарплату могу купить тонну дорогого алкоголя. А дешового у нас нет
И это обычная зарплата корабельного врача.
Литр примерно €38 стоит. От.
Самогоноварение 20 лет тюрьмы
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10
Дан Полчаса назад
Самогон и левый спирт. А потом сотни трупов от боярышника
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4
Миша Полчаса назад
Бормотуха ведь не подорожает, чего разволовался. ) А кто потребляет хороший коньяк, водку, вина не вёдрами... для тех это подорожание мелочь. Я спокоен, пока табак не подорожал. ))
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25k
Вован Полчаса назад
В будущем году алкоголь для россиян станет еще дороже
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3k
RALEXXX 39 минут назад
Ну, 3-5% подорожания ещё можно пережить. Не то что в эсэсэрии сразу на 30-50-100% поднимали. Народ ещё частушки сочинял по этому поводу: "Передайте Ильичу, нам и десять по плечу".
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12k
Hairy. 41 минуту назад
А я вот лично вижу в этом позитивный момент, хотя не отношусь к алкоголю отрицательно, просто кто-то инкогнито в верхах умело подталкивает лениво спящий народ к активным действиям, у крысы не так много друзей как кажется))
А я вот лично вижу в этом позитивный момент, хотя не отношусь к алкоголю отрицательно, просто кто-то инкогнито в верхах умело подталкивает лениво спящий народ к активным действиям, у крысы не так много друзей как кажется))
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1k
Ertin 42 минуты назад
В каком ещё будущем?!.
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6k
Matthew Hopkins 45 минут назад
Любит наше правительство гадости народу делать в аккурат перед каждым новым годом.
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7k
Star Link 48 минут назад
У меня толпа знакомых гонит сами, причем шикарный продукт, а не левак из пятерочки.
Сейчас на рынке самогоноварения есть любая аппаратура и на любой кошелек.
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3k
RALEXXX Star Link 38 минут назад
А что, сейчас это не преследуется? Разрешено официально?
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7k
Star Link RALEXXX 15 минут назад
Не для продажи. Для себя хоть залейся.
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723
max Час назад
Вот вы шутите, а ведь правительство о нас думает, о здоровье нашем, чтобы меньше пили. Завтра будут бороться с ожиданием, чтобы меньше кушали . Далее увеличится рабочая неделя, чтобы меньше спали, ведь жизнь коротка и прекрасна , и жаль её проспать.
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12k
Владислав Грецов Час назад
хе...все станет дороже...в этом нет сомнений....
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22k
Григорий Час назад
Ну что-ж, перейду на паленый виски от ирландцев. Если они не сумеют, то буду гнать сам. А чиновники будут сосать сами и творить инфляцию, от которой я тоже стараюсь излечиться с помощью святого доллара и евро.
Сгорите в аду!
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7k
Караганда Час назад
зависимость от табака и алкоголя-это заболевание-лечения нет на государственной основе,а просто цены поднимают-вдруг пить и курить перестанут-хотя прекрасно знают будут пить и курить-это как с наркотиками,только крышует государство.
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2k
Allmaster 2 часа назад
Вот только жена заметила сегодня в магазине - смотри, алкоголь подешевел, поди все гонят и спрос падает?
Ну так то да, с дачи винограда намяли, и вот на НГ пожалте, своя, чистая как слеза чача. Без грамма примеси. Выпьешь рюмку, аж во рту вкус винограда....
Пошли в зад со своими акцизами)))
А вообще, не первый же раз, проходили. Чем больше гайки зажимают - тем больше народ пьет свое.
А борьба она такая, с запада веет.
Какие виноградники погубили коллекционные? И что? Теперь всякую бормотуху закупаем...
Вот уже раз 20 пожалел, что иммунитет у бывших президентов, кое кого, в меченой плешью, медленно сварить в кипящем масле, столько вреда нанес и теперь сидит в германии мемуары пишет, сссука.
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325
евгений 2 часа назад
Ниче себе, вот это новость. А что-то подешевеет да?
Ниче себе, вот это новость. А что-то подешевеет да?
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20k
Russo Turisto евгений Час назад
Всё подешевеет! Это случится 1 апреля...
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723
max евгений Час назад
Да, упадут цены на 0,2% , на медицинские маски, так как ,многие будут носить маски с первого карантина, и на третьей волне.
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10
Дан евгений 23 минуты назад
Да. Ты и твоя жизнь. Впрочем она и так ничего не стоит
Дерево свободы поливают кровью. Не полил, значит не стоишь человеческого отношения. И отнесутся к тебе как к овцк. А овец доят, стригут и режут
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325
евгений Дан 12 минут назад
Лови лукас, друг)) И да...приём таблеточек не пропускай, а то совсем тяжко будет
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
те, кто пил хеннесси и чивас, будут продолжать их пить, а вот алкашня скоро начнет омывайку сосать
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10
Дан Шурум-бурум 21 минуту назад
Сколько народу тогда боярой отравилось? Среди них были и работяги и учительница и водитель муниципального транспорта...
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36k
doker 2 часа назад
Самое интересное - дату будущего года и ставить не надо.

За последние тридцать лет старшее поколение привыкло, а новое поколение родилось, родили своих детей и не помнит, что цены могут не расти.
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16k
babuby 2 часа назад
Увеличится доход "точек", увеличится доход крышующих эти "точки", а качество .... Да пусть плебеи дохнут, а то многовато что-то до пенсии доживать стало.
Думаю с такими мыслями решение о повышении цен, и будет принято.
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−29
Nazariy Tymkiv 2 часа назад
Дежавю
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