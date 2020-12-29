7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние

В середине прошлого столетия начали выпускать елочные игрушки с героями сказок, которые стали очень популярны. Тогда практически в каждом доме на елке появился полный набор персонажей из «Колобка», «Чиполлино» и других известных детских историй.





Каждую игрушку из набора изготавливали вручную. Изначально они по-отдельности выдувались из стекла, а позже раскрашивались мастерами. Полную коллекцию из 33 персонажей сегодня продают почти за полмиллиона рублей, но даже это не предел, ведь известен случай, когда такой набор купили еще на несколько сотен тысяч дороже.