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7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние

7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние (7 фото)

Автор:
29 декабря 2020 10:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: деньги   елочная игрушка   игрушка   коллекционеры   факты   фото   цена   
1087
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Коллекционеры со всего мира гоняются за определенными видами игрушек и готовы платить за них приличные суммы.
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Метки: деньги   елочная игрушка   игрушка   коллекционеры   факты   фото   цена   
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2  комментария
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panama 15 минут назад
У меня 30 лет такие игрушки хранятся уже . Никогда не было мысли распродать эти артефакты . Деньги никогда не заменят твои воспоминания и эмоции.
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279
Termik 38 минут назад
Вот такая у меня была. Эх...знал бы....

Вот такая у меня была. Эх...знал бы....
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