7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние

Коллекционеры со всего мира гоняются за определенными видами игрушек и готовы платить за них приличные суммы.
Чиполлино
В середине прошлого столетия начали выпускать елочные игрушки с героями сказок, которые стали очень популярны. Тогда практически в каждом доме на елке появился полный набор персонажей из «Колобка», «Чиполлино» и других известных детских историй.
Каждую игрушку из набора изготавливали вручную. Изначально они по-отдельности выдувались из стекла, а позже раскрашивались мастерами. Полную коллекцию из 33 персонажей сегодня продают почти за полмиллиона рублей, но даже это не предел, ведь известен случай, когда такой набор купили еще на несколько сотен тысяч дороже.
Каждую игрушку из набора изготавливали вручную. Изначально они по-отдельности выдувались из стекла, а позже раскрашивались мастерами. Полную коллекцию из 33 персонажей сегодня продают почти за полмиллиона рублей, но даже это не предел, ведь известен случай, когда такой набор купили еще на несколько сотен тысяч дороже.
Балерина
Ватные фигурки тоже ручной работы ценятся высоко, особенно те, которые были сделаны еще в СССР. Среди всех видов таких украшений лидирующую позицию занимает фигурка балерины. К сожалению, по-настоящему антикварные балерины сохранились к сегодняшнему дню в не лучшем состоянии из-за особенностей материалов, из которых они были сделаны. Цена за такую игрушку составляет приблизительно 100 тысяч рублей.
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Зайчик, младенец и груша
Такой комплект тоже пользуется спросом среди коллекционеров. Первые две игрушки тогда изготавливали из ваты, а грушу делали из папье-маше. Такой небольшой набор можно часто встретить на разных аукционах, где цена на него стартует от 30 тысяч рублей.
Жар-птица и Иванушка
Елочные фигурки на прищепке всегда пользовались у коллекционеров чрезвычайной популярностью. Такая игрушка считается очень редкой. Ее выдували из стекла в период 50-х — 60-х годов. На торгах ее цена обычно стартует от почти сотни тысяч рублей.
Игрушка со звездой
Эта фигурка является одним из ярчайших представителей украшений на елку в СССР. Она не считается уж очень редкой, потому что была создана по запросу правящей тогда партии в относительно большом количестве. Как бы то ни было, сегодня ее с радостью покупают примерно за 40 тысяч рублей.
Пограничник с собакой
С виду этот экземпляр не представляется чем-то, что имеет особую ценность, но эта игрушка из картона очень востребована в силу своей истории. Дело в том, что на ней изображены реальные персонажи: пограничник Никита Карацупа и его пес Ингус. Будучи выполненной в специальной технике, она отличается устойчивостью к повреждениям. Делали ее только в 1939-м, а один из экземпляров был куплен примерно за 120 тысяч.
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