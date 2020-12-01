"Что в СССР можно было купить на рубль"

Один рубль - это было сто стаканов газировки, а «чирик» - аудиокассета или деревянный стул.
Несмотря на то, что это были другие деньги, цены все равно были значительно ниже нынешних. Можете спросить об этом своих родителей или дедушек и бабушек, они подтвердят.
Итак, что можно было купить за 1 РУБЛЬ:
— 100 стаканов воды без сиропа
— 100 газет «Пионерская правда»
— 100 коробков спичек
— 10 кг соли экстра
— 10 кг картошки
— десяток яиц
— 10 стаканов томатного сока
— 1 кг сахара+ сдача
— бутылку подсолнечного масла
— 5 пломбиров в стаканчике
— 4 пачки «Беломора»
— самоучитель игры на фортепиано
— домино
— обед в столовке
— проезд на трамвае (33 поездки — 3 копейки талон), троллейбус — (25 поездок — 4 копейки талон), автобус (20 поездок — 5 копеек талон).
— штраф за безбилетный проезд — один рубль
— 20 литров бензина АИ-72 (90 копеек)
— 100 газет «Пионерская правда»
— 100 коробков спичек
— 10 кг соли экстра
— 10 кг картошки
— десяток яиц
— 10 стаканов томатного сока
— 1 кг сахара+ сдача
— бутылку подсолнечного масла
— 5 пломбиров в стаканчике
— 4 пачки «Беломора»
— самоучитель игры на фортепиано
— домино
— обед в столовке
— проезд на трамвае (33 поездки — 3 копейки талон), троллейбус — (25 поездок — 4 копейки талон), автобус (20 поездок — 5 копеек талон).
— штраф за безбилетный проезд — один рубль
— 20 литров бензина АИ-72 (90 копеек)
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За 3 РУБЛЯ:
— 1 кг докторской колбасы (2 руб. 90 коп.)
— 1 кг сыра «Российский»
— 1 кг апельсинов
— 1,5 кг говядины (1 рубль 80 копеек за кг)
— 1 кг свинины (2 рубля 50 копеек) + сдача
— 2 литра сметаны
— торт «Наполеон» или «Киевский»
— импортная виниловая пластинка «Сандра», «Модерн Токинг», «Тото Кутуньо» и др.
— 2 пачки сигарет Marlboro
— рулон бумажных обоев
— сливочное масло бутербродное
— 1 кг сыра «Российский»
— 1 кг апельсинов
— 1,5 кг говядины (1 рубль 80 копеек за кг)
— 1 кг свинины (2 рубля 50 копеек) + сдача
— 2 литра сметаны
— торт «Наполеон» или «Киевский»
— импортная виниловая пластинка «Сандра», «Модерн Токинг», «Тото Кутуньо» и др.
— 2 пачки сигарет Marlboro
— рулон бумажных обоев
— сливочное масло бутербродное
За 5 РУБЛЕЙ:
— 1кг сырокопченой колбасы
— бутылка водки (4 рубля 90 копеек)
— 2 кг бананов
— 1 кг шоколадных конфет «Мишка на севере», Грильяж и др.
— 1,5 кг сыра «Швейцарский» (3 рубля 50 коп. за кг)
— импортные пакеты с портретами или надписями (у фарцовщиков)
— головоломка «Кубик Рубика»
— женские колготки
— бутылка водки (4 рубля 90 копеек)
— 2 кг бананов
— 1 кг шоколадных конфет «Мишка на севере», Грильяж и др.
— 1,5 кг сыра «Швейцарский» (3 рубля 50 коп. за кг)
— импортные пакеты с портретами или надписями (у фарцовщиков)
— головоломка «Кубик Рубика»
— женские колготки
За 10 РУБЛЕЙ:
— бутылку недорого коньяка
— 2 кг копченого палтуса
— 2 кг шоколадных конфет «Красная шапочка»
— импортную аудиокассету
— набор хрустальных стаканов (6 шт.)
— метр ткани крепдешин
— детское бра
— импортное женское белье
— банное махровое полотенце (Индия)
— стул деревянный
— пароварка
— китайский термос
— двуспальный пододеяльник
— настольная игра «Хоккей»
— спиннинг
— путевка в пионерлагерь на смену (профсоюзная)
— 2 кг копченого палтуса
— 2 кг шоколадных конфет «Красная шапочка»
— импортную аудиокассету
— набор хрустальных стаканов (6 шт.)
— метр ткани крепдешин
— детское бра
— импортное женское белье
— банное махровое полотенце (Индия)
— стул деревянный
— пароварка
— китайский термос
— двуспальный пододеяльник
— настольная игра «Хоккей»
— спиннинг
— путевка в пионерлагерь на смену (профсоюзная)
За 25 РУБЛЕЙ:
— билет на самолет Москва — Минск
— французские духи «Клима»
— гитара шестиструнная («Ленинград»)
— французский коньяк (от 25 рублей)
— 2 кг черной икры
— недорогой фотоаппарат
— микрокалькулятор «Электроника»
— детское зимнее пальтишко
— отечественные туфли
— чайный сервиз на шесть персон
— французские духи «Клима»
— гитара шестиструнная («Ленинград»)
— французский коньяк (от 25 рублей)
— 2 кг черной икры
— недорогой фотоаппарат
— микрокалькулятор «Электроника»
— детское зимнее пальтишко
— отечественные туфли
— чайный сервиз на шесть персон
За 50 РУБЛЕЙ:
— велосипед (подростковый);
— 2 импортные видеокассеты
— 5 метров шерстяной ткани
— позолоченные отечественные часы
— пылесос «Тайфун»
— детская коляска
— 50 гаванских сигар
— термос 2-литровый с насосом ( отечественный)
— 2 люстры с рассеивателями под хрусталь
— лакированные женские туфли
— ужин в хорошем ресторане на двоих
— купейный билет Москва — Адлер (туда-обратно)
— 2 импортные видеокассеты
— 5 метров шерстяной ткани
— позолоченные отечественные часы
— пылесос «Тайфун»
— детская коляска
— 50 гаванских сигар
— термос 2-литровый с насосом ( отечественный)
— 2 люстры с рассеивателями под хрусталь
— лакированные женские туфли
— ужин в хорошем ресторане на двоих
— купейный билет Москва — Адлер (туда-обратно)
За 100 РУБЛЕЙ:
— импортные зимние сапоги
— мужской костюм (до 100 рублей)
— меховая шапка
— джинсы
— плащ
— складной велосипед
— фотоаппарат «Зенит-Е»
— авиабилет на юг туда-обратно
— мужской костюм (до 100 рублей)
— меховая шапка
— джинсы
— плащ
— складной велосипед
— фотоаппарат «Зенит-Е»
— авиабилет на юг туда-обратно
Кстати:
В 80-ые годы стипендия студента была 35-50 рублей, месячная зарплата инженера-выпускника, воспитателя, медсестры 100-110, а обычная пенсия — 100 руб.
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Автомобиль ВАЗ-2101 в 1972 стоил 5500 рублей, или средня зарплата по стране за 4 года.
Но кто-то продолжает тащиться от того, что можно было купить за рубль.
Да, сигареты Marlboro в магазине на прилавке не лежали, а из под прилавка за пачку просили пятёру. Так что трёшка за две пачки - это только в опусах родившихся после 1991.
– Мяса нет в соседнем отделе. У нас нету рыбы.
Постановлением Государственного комитета СССР от января 1966 года были установлены следующие цены на ГСМ: Бензин А-66 - 60 копеек, А-72 – 70 копеек, А-76 – 75 копеек, АИ-93 – 95 копеек, АИ-98 – 1 рубль 05 копеек. Авиационный бензин Б-70 -1 рубль 20 копеек, а за топливную смесь нужно было заплатить 80 копеек. Бензин экстра-класса стоил ровно 1 рубль.
ЗА 10 литров!
В 70-е годы в СССР отказались от бензина марки от А-66, а в 80-е от А-72 и топливной смеси.
В 1978 году произошло подорожание всех видов горючего почти в три раза. 10 литров 76-го стоил уже 3 рубля, а 93-го – 4 рубля.
40 копеек за 1 литр.
4 рубля за 10 литров.
Бак жигуля (40 литров) - 16 рублей.
Довольно накладненько. Мало того, что бензин в СССР был очень дорогой (минимум в 2 раза дороже чем сейчас), он еще и дефицитом был. Талоны, нормирование и очереди на АЗС - будни советского автовладельца.
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Ага. Фабрики "Красный большевик". Такой костюмчик обходился в 80-140 рублей. В принципе в сотку можно было уложиться. Более-менее приличный, производства ГДР, стоил порядка 250 рублей.
Я помню, в середине 80-ых когда началась перестройка и начали налаживаться контакты с США, в Москву стали приезжать американские делегации. И в ходе общения с советскими гражданами произошел такой диалог: советская женщина заинтересовалась платьем американки и спросила у неё, купила ли она это платье в магазине или отдавала шить. На что американка удивилась и ответила, что ей не по карману индивидуальный пошив одежды, и что в Америке носят одежду, пошитую на заказ, только состоятельные люди.
Что же до темы разговора, то ателье панацеей не было. Чтобы сшить тот же костюм, в ателье нужно было принести необходимую для пошива ткань, которую еще надо умудриться где-то достать.
В чем это выражалось?
Купить это золото было нельзя, вывезти - нельзя. В чем обеспеченность-то?
С тех пор я больше на утренние сеансы не ходил.
Прям обнищали все.
Никто не говорит о нищете, купить [мат]ыло нельзя. Товара не было.
Потому и джинсы по 200, и очереди по записи на годы и годы, не только на авто - на всё практически. На мебель, бытовую технику, автомобили, на приличную одежду, на хорошие книги...