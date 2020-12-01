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Что в СССР можно было купить на рубль

Что в СССР можно было купить на рубль (7 фото)

Автор:
01 декабря 2020 09:45
Сообщество : СССР
Метки: СССР   деньги   ностальгия   рубль   товар   фото   цена   
4279
7
Один рубль - это было сто стаканов газировки, а «чирик» - аудиокассета или деревянный стул.
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Метки: СССР   деньги   ностальгия   рубль   товар   фото   цена   
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62  комментария
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1k
Коровьев Фагот Час назад
Ну, скажем пенсия 100р была далеко не у всех. Средняя пенсия составляла 60-80р. У меня дед работал замдиректора крупного предприятия, и его пенсия в 80-х была 110р, и это была очень хорошая пенсия.
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1k
Sergiy Rambus 4 минуты назад
"Что в СССР можно было купить на рубль"
Пожалуй чаще всего используемое заглавие на фишках
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347
partners74 5 минут назад
Как сейчас помню, джинсы Montana со старшим братом ходили в универмаг покупать, 110 рябчиков стоили, качественный коттон, и потом они естественным образом истирались, белели, вообще круть была
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10k
Хью́берт 6 минут назад
Кукурузные палочки в коробке стоили 28 копеек.
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9k
Нихуахуа 17 минут назад
На рынке за рупь давали 12 кг помидоров. Арбузы по 5 коп за кг, но это в магазине. А на рынке, как сторгуешься, но как правило ещё дешевле.
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1k
newegg 21 минуту назад
У меня первая зарплата лаборанта на кафедре была 49 копеек в час. Медсестра в больнице получала 90 в месяц.Молодой инженер после института - 120, минус подоходный, профсоюзный, комсомольские и налог на яйца.
Автомобиль ВАЗ-2101 в 1972 стоил 5500 рублей, или средня зарплата по стране за 4 года.
Но кто-то продолжает тащиться от того, что можно было купить за рубль.

Да, сигареты Marlboro в магазине на прилавке не лежали, а из под прилавка за пачку просили пятёру. Так что трёшка за две пачки - это только в опусах родившихся после 1991.
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869
Шурман Полчаса назад
Ехх были времена , помню мать сняла с книжки много денег , поехали на дачу и у нас случайно загорелся газовый баллон , отец баллон вытащил из дома и выкатил на дорогу , а вот сумка пострадала , у матери в тот день истерика случилась . Короче отец пинцетом отделял каждую банкноту и после всего этого они поехали сдали обгоревшие деньги и получили новые , но пару сотен рублей точно сгорели .
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18k
BillyBonzz Полчаса назад
с водкой тоже не все так однозначно, она стоила в разные времена от 3,62 руб "Коленвал" до 1981 года, до 10,20 руб "Пшеничная", конец 80-х.
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1k
zdarovas 38 минут назад
– А что, мяса нет?
– Мяса нет в соседнем отделе. У нас нету рыбы.
– А что, мяса нет? – Мяса нет в соседнем отделе. У нас нету рыбы.
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4k
Александр zdarovas 36 минут назад
Что в СССР можно было купить на рубль
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432
Vlad Simonov zdarovas Полчаса назад
Для кого как! У нас дома стол ломился!
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30k
Олег 39 минут назад
бензин 76- 30 коп, 93- 40 коп. Бак жигулей 16 руб. на 72-м ездили древние грузовики
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5k
mbr Олег 18 минут назад
Не мог бак стоить 16 рублей, это не соотносилось с зарплатами.

Постановлением Государственного комитета СССР от января 1966 года были установлены следующие цены на ГСМ: Бензин А-66 - 60 копеек, А-72 – 70 копеек, А-76 – 75 копеек, АИ-93 – 95 копеек, АИ-98 – 1 рубль 05 копеек. Авиационный бензин Б-70 -1 рубль 20 копеек, а за топливную смесь нужно было заплатить 80 копеек. Бензин экстра-класса стоил ровно 1 рубль.
ЗА 10 литров!

В 70-е годы в СССР отказались от бензина марки от А-66, а в 80-е от А-72 и топливной смеси.

В 1978 году произошло подорожание всех видов горючего почти в три раза. 10 литров 76-го стоил уже 3 рубля, а 93-го – 4 рубля.
Не мог бак стоить 16 рублей, это не соотносилось с зарплатами. Постановлением Государственного комитета СССР от января 1966 года были установлены следующие цены на ГСМ: Бензин А-66 - 60 копеек, А-72 – 70 копеек, А-76 – 75 копеек, АИ-93 – 95 копеек, АИ-98 – 1 рубль 05 копеек. Авиационный бензин Б-70 -1 рубль 20 копеек, а за топливную смесь нужно было заплатить 80 копеек. Бензин экстра-класса стоил ровно 1 рубль. ЗА 10 литров! В 70-е годы в СССР отказались от бензина марки от А-66, а в 80-е от А-72 и топливной смеси. В 1978 году произошло подорожание всех видов горючего почти в три раза. 10 литров 76-го стоил уже 3 рубля, а 93-го – 4 рубля.
Не мог бак стоить 16 рублей, это не соотносилось с зарплатами. Постановлением Государственного комитета СССР от января 1966 года были установлены следующие цены на ГСМ: Бензин А-66 - 60 копеек, А-72 – 70 копеек, А-76 – 75 копеек, АИ-93 – 95 копеек, АИ-98 – 1 рубль 05 копеек. Авиационный бензин Б-70 -1 рубль 20 копеек, а за топливную смесь нужно было заплатить 80 копеек. Бензин экстра-класса стоил ровно 1 рубль. ЗА 10 литров! В 70-е годы в СССР отказались от бензина марки от А-66, а в 80-е от А-72 и топливной смеси. В 1978 году произошло подорожание всех видов горючего почти в три раза. 10 литров 76-го стоил уже 3 рубля, а 93-го – 4 рубля.
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30k
Олег mbr 15 минут назад
10 литров 93-го 4 рубля это не по 40 коп/л ?
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1k
Алексей Олег 5 минут назад
Именно так.
40 копеек за 1 литр.
4 рубля за 10 литров.
Бак жигуля (40 литров) - 16 рублей.
Довольно накладненько. Мало того, что бензин в СССР был очень дорогой (минимум в 2 раза дороже чем сейчас), он еще и дефицитом был. Талоны, нормирование и очереди на АЗС - будни советского автовладельца.
Именно так. 40 копеек за 1 литр. 4 рубля за 10 литров. Бак жигуля (40 литров) - 16 рублей. Довольно накладненько. Мало того, что бензин в СССР был очень дорогой (минимум в 2 раза дороже чем сейчас), он еще и дефицитом был. Талоны, нормирование и очереди на АЗС - будни советского автовладельца.
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14k
dimitr 45 минут назад
Дзюбинга пост...
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4k
кот базилий 47 минут назад
Рупь и одиннадцать копеек - три пива "жигулевское"
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869
Шурман 52 минуты назад
Не 5 пломбиров а 6 , стоил он по 15 копеек .
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18k
BillyBonzz Шурман 41 минуту назад
не-не, пломбир сливочный стоил 20 коп, 15 коп стоило молочное мороженое.
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869
Шурман BillyBonzz 39 минут назад
У нас в Алмате он стоил 15 . Каждый день его не кушал а вот по выходным мать давала рубль .
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4k
Александр BillyBonzz Полчаса назад
Молочное стоило 9 коп., фруктовое 7, стаканчик, пломбир сливочный, с "розочкой" 19 коп. - Москва, в разных городах возможны варианты.
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3k
muha BillyBonzz Полчаса назад
Пломбир -20, сливочное 15, молочное 10.
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9k
Нихуахуа Александр 20 минут назад
Помню вишнёвое за 4 коп.
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16k
Злобный Члегр 56 минут назад
Любите дрочить на Совок? Присоединяйтесь к афтырю, подрочите вместе. Но без меня.
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1k
Сергей Злобный Члегр 38 минут назад
Ну дык и брысь отсюда, клоун.
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8k
Andrey Злобный Члегр 18 минут назад
Ты свой профиль то смотрел? И кто тут после этого Дзюба????
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5k
mbr Злобный Члегр 18 минут назад
надень кастрюлю и прыгай
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122
onna.a Час назад
Импортное бельё,черная икра,духи Клема,пять порций мороженого,колбаса по 2.90...сейчас описаюсь!!...
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998
Алексей Час назад
а спичек сколько набрать можно было по копейке!!!
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1k
Алексей Час назад
---мужской костюм (до 100 рублей)---

===============
Ага. Фабрики "Красный большевик". Такой костюмчик обходился в 80-140 рублей. В принципе в сотку можно было уложиться. Более-менее приличный, производства ГДР, стоил порядка 250 рублей.
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4k
Фомич Алексей 42 минуты назад
В ателье можно было и в 80 рублей уложиться за вполне приличный костюм.
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1k
Алексей Фомич 11 минут назад
Ателье, да. Из-за перекосов в советской плановой экономике и дешевизны труда действительно имело место такое удивительное для промышленных стран явление: пошив вещей вручную зачастую оказывался дешевле фабричного производства. А из-за дефицита готовой одежды советские ателье занимались даже пошивом... семейных трусов.
Я помню, в середине 80-ых когда началась перестройка и начали налаживаться контакты с США, в Москву стали приезжать американские делегации. И в ходе общения с советскими гражданами произошел такой диалог: советская женщина заинтересовалась платьем американки и спросила у неё, купила ли она это платье в магазине или отдавала шить. На что американка удивилась и ответила, что ей не по карману индивидуальный пошив одежды, и что в Америке носят одежду, пошитую на заказ, только состоятельные люди.

Что же до темы разговора, то ателье панацеей не было. Чтобы сшить тот же костюм, в ателье нужно было принести необходимую для пошива ткань, которую еще надо умудриться где-то достать.
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110k
arek14 Фомич 8 минут назад
Вам как, быстро или чтобы рукава были одинаковые?
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574
Homem Час назад
И самое главное в том,что купюры обеспечены были реальным золотом,Про доллары в те времена думали только те кто выезжал за границу,но те кто поумнее из выезжающих,конвертировали в золото и бриллианты.Провоз другая история.
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29k
Mamin Sibiriak Homem 52 минуты назад
Только 10, 25, 50 и 100 рублей.
Только 10, 25, 50 и 100 рублей.
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1k
Khamul Homem 4 минуты назад
А что такое "обеспечены золотом"?
В чем это выражалось?
Купить это золото было нельзя, вывезти - нельзя. В чем обеспеченность-то?
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4k
jo Час назад
А еще на рубль можно было 10 дней ходить в кино на утренний сеанс :)
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1k
Алексей jo 48 минут назад
Я как-то в детстве увлекался утренними сеансами за 10 копеек. До сих пор помню, как крайний раз сходил. Поднялся ни свет ни заря. Зимой дело было. По темноте, по метели пёрся до кинотеатра 4 километра. Всю дорогу ветер, пурга, снегу по колено, а я как Ломоносов шапку руками держу, чтоб не сдуло, и бреду во тьме. Дошел кое-как, купил билет. В зале кроме меня еще какая-то баба с дитём малолетним. Гаснет свет и начинают показывать "Морозку". Да шоб вы сдохли! Мне лет 10 было, какой нафиг "Морозко". Хотел встать и уйти. А потом как представил, что на улице творится. Досидел до конца, согрелся. На улице немного рассвело, и я побрёл домой с чувством облома и несправедливости, которые я не забыл и поныне.
С тех пор я больше на утренние сеансы не ходил.
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426
... Час назад
ну во первых купить то может было и можно (гипотетически) но по факту много чего не было в свободной продаже(для обычных смертных) так что хер чего могли себе купить да и позволить тоже, жили от з\п до з\п средняя была 140 рэ.
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3k
Денис Колосов ... Час назад
у меня отец был летчик, зарплата около 1тыс, но один фиг ничего купить нельзя было, либо многолетняя очередь, либо комок, где даже с этой зарплатой - не подступится..
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9k
ss ... Час назад
Ну да, точно... Все были такими бедными и нищими, что за машинами и кооперативными квартирами очередь на годы растягивалась, несмотря на то, что ежегодно автопром выпускал легковых автомобилей более миллиона штук в год. А на барахолке импортные джинсы стоили по 200-300 руб. У фарцов аж рожи от жира трескались...
Прям обнищали все.
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18k
BillyBonzz ... Полчаса назад
140 рэ это у людей с высшим образованием, работяги с образованием ПТУ или Техникума, зарабатывали на заводах, водилами городского транспорта, по 650 руб и выше.
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59
KEH1 ss Полчаса назад
Было ощущение, что все автомобили уезжали в Армению и Грузию, где даже пацанам на 18 лет дарили машину. На вторичном рынке за новую, но с рук, Волгу они платили до 70, а, по слухам, и до 100 тысяч при цене около 16000. Мы машину ждали годами.
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14k
dimitr ss 6 минут назад
До чего ж вы тупые, совкодзюберы...
Никто не говорит о нищете, купить [мат]ыло нельзя. Товара не было.
Потому и джинсы по 200, и очереди по записи на годы и годы, не только на авто - на всё практически. На мебель, бытовую технику, автомобили, на приличную одежду, на хорошие книги...
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33k
dima423 2 часа назад
И слава богу еще не написали сколько стоил автомомобиль, или импортый магнитофон или видик... вот реально как сейчас квартира они стоили))
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30k
Олег dima423 Полчаса назад
Ваз21013 6213руб. Включая доплату за радиоприемник и галогенные фары
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33k
dima423 Олег 15 минут назад
ты сам то покупал за такую цену? сколько в очереди простоял?) у меня батя в 85 покупал 2106 за 9 тыс, через бабушку ветерана войны без очереди, через 2 года ее стукнули в зад сильно, и он ее прям битую продал за 16 тыс, и мы взяли опять новую за 9, опять через бабушку)) Очередь была в несколько лет, чтобы даже за такие БЕШЕННЫЕ деньги купить авто...и чтобы не ждать люди у перекупов брали в 2 цены и выше)) 9 тыс это почти 50! средних ЗП в ссср, по нынешним деньгам это больше 2 млн, то есть можно взять хорошую новую иномарку, а если в 2 раза больше то есть 4 млн, то и бизнес класса)
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