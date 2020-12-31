Елочные игрушки, которые вы, возможно, выбросили бы, но они стоят кучу денег

Да, к сожалению не многие задумываются о том, что порой хранится у них дома, а часто смотрят на этот, с их точки зрения, хлам и спокойно его выбрасывают. В преддверии Нового года мы вам покажем интересные и очень редкие игрушки, стоящие приличных денег...
Внимание! Цена игрушки зависит от редкости, состояния, возраста и т.п. факторов. К сожалению не все ваши старые игрушки стоят указанных денег, да и приведенная цена - это стоимость редких экземпляров. Но вдруг в вашем шкафу есть нечто подобное?
Но мы все-такие советуем - ничего не выбрасывать, пока не поймете что это такое и имеет ли какую-то ценность!
Ватные, довоенные игрушки. На первый взгляд неказистые и странные, но стоит такая штука от 10.000 рублей и до бесконечности в зависимости от редкости и сохрана
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Бумажные гирлянды с разной символикой СССР. Их цена чаще всего начинается где-то от 20.000 рублей
Разные дуды Морозы и Снегурочки из папье-маше или ватные тоже могут быть довольно дорогими. Порой их цена начинается от 20.000 рублей
Стеклянные елочные игрушки из разных серий. Например это Сеньор Апельсин из Чиполлино и стоит он от 15.000 рублей
Стеклянные игрушки с символикой тоже весьма дороги - цена на некоторые от 5000 рублей и выше
Авторский пост
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