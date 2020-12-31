Елочные игрушки, которые вы, возможно, выбросили бы, но они стоят кучу денег

Да, к сожалению не многие задумываются о том, что порой хранится у них дома, а часто смотрят на этот, с их точки зрения, хлам и спокойно его выбрасывают. В преддверии Нового года мы вам покажем интересные и очень редкие игрушки, стоящие приличных денег...