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Елочные игрушки, которые вы, возможно, выбросили бы, но они стоят кучу денег

Елочные игрушки, которые вы, возможно, выбросили бы, но они стоят кучу денег (26 фото)

Автор:
31 декабря 2020 12:08
Сообщество : Искусство
Метки: антиквраиат   бывает и такое   елочные игрушки   искусство   редкость   удивление   цена   
1697
26

Да, к сожалению не многие задумываются о том, что порой хранится у них дома, а часто смотрят на этот, с их точки зрения, хлам и спокойно его выбрасывают. В преддверии Нового года мы вам покажем интересные и очень редкие игрушки, стоящие приличных денег...

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Метки: антиквраиат   бывает и такое   елочные игрушки   искусство   редкость   удивление   цена   
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124k
Алексей 51 минуту назад
Kirov reporting
Kirov reporting
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18k
Will2006 7 минут назад
На Авито несколько штук продал от 300 до 700р за штуку. Не миллионы, но все же... Есть коллекционеры таких вещей, ничего удивительного
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Злобный Члегр Полчаса назад
Чушь собачья. На Вернисаже все это старье стоит от 300 рублей.
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8k
Алексей Полчаса назад
Елочные игрушки, которые вы, возможно, выбросили бы, но они стоят кучу денег
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
В "Чиполлине" не было никакого сеньора апельсина. Был принц лимон. Учите матчасть.
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18k
Will2006 Злобный Члегр 2 минуты назад
Был Барон Апельсин
Был Барон Апельсин
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6k
Саша Смирнов 44 минуты назад
Красиво.
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66k
Фома Час назад
Даа, сколько же денег я пару лет назад выкинул.
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30k
Volga_34 Час назад
Мля.. я - миллионер. Пошёл в гаражный подпол...
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