19 раз, когда производители тайком обманули покупателей

В экономике существует термин «шринкфляция» — это когда производитель снижает объем, количество или вес товара, но цену оставляет прежней. Причем делает это настолько хитро, что только самые внимательные покупатели заметят разницу. Вам это кажется несправедливым? Вот и другим пользователям сети тоже. Они не стесняются публично писать о таких случаях, и в этой подборке перечислены самые яркие примеры шринкфляции.
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Потребители стали замечать, что со временем многие производители хлопьев для завтрака сократили число хлопьев в пачке, но продолжили продавать их за ту же цену. Многие компании просто стали делать коробки уже, чтобы с первого взгляда разница была не так заметна.
В США стандартная пинта пива — 16 унций (473 мл). Однако в некоторых барах используют «читерские пинты» — стаканы объемом 14 унций (414 мл). Покупатели не замечают обмана, так как эти стаканы практически неотличимы от настоящих.
Некоторые бренды при производстве своих «тканевых футболок» заменяют хлопок на более дешевую и гораздо более тонкую синтетическую ткань. Из-за этого футболки получаются чуть ли не прозрачными.
В 2017 году потребители стали замечать, что пачки сока Tropicana уменьшились в размере почти на 9 процентов. Несмотря на это, цена осталась прежней.
Месяц назад пользователь Reddit заметил, что Hefty стали продавать мусорные пакеты пачками по 80 пакетов вместо 90, но цена осталась точно такой же.
В начале года пользователь Reddit заметил, что шринкфляция затронула и напиток Powerade. Объем напитка уменьшился на 118 мл, но цена осталась прежней.
В 2014 году большие бутылки Coca-Cola изменились в объеме — 1,75 литра вместо двух, — но цена осталась прежней.
Компания Cadbury объявила, что к концу 2021 года сократит количество калорий в батончиках, которые продаются в больших упаковках. Согласно BBC, четыре батончика в одной упаковке теперь будут содержать не больше 200 калорий в каждом. Однако компания не планирует снижать цену.
Несколько лет назад нью-йоркская компания по производству йогуртов Chobani решила уменьшить упаковки йогуртов с 6 до 5,3 унций. Несмотря на это, цена осталась прежней. Покупатели были, мягко говоря, недовольны. Компания объяснила, что сделала это для того, чтобы потребителям было легче сравнивать продукт по пищевой ценности с другими недавно выпущенными продуктами компании, а также с продуктами конкурентов, которые предпочитают упаковки объемом 5,3 унции.
В прошлом году бутылка салатной заправки Heinz стала меньше на 9 процентов, однако цена на товар выросла.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось74
народ безмолвствует
вот к примеру водка 0,43мл.
При социализме, роль производителя таких вещей как продукты и медикаменты несло на себе именно государство, которому не было смысла ухудшать качество продуктов, ведь при социализме, государству нужен человек как ячейка общества, чтоб он был здоровым, сытым и ему будл где жить и чтоб работал он с радостью на благо Родины. И то же директор хлебозавода будет стараться чтоб продукция у него выходила наиболее качественная и вкусная, а не будет гнаться за прибылью (так как по сути это бюджетная организация), а вот если качество продукции будет плохим - директор лишиться своего поста, а может даже и сядет, поэтому человек был мотивирован на хорошую и ответственную работу (не все, но большинство). Кто застал СССР, вспомните батон с хрустящей корочкой из магазина "Хлеб", сейчас заводы вроде те же, оборудование современное, промышленность пищевая шагнула далеко вперёд, а таких батонов уже нет... вместо них, какое-то барахло, которым уток кормить стыдно.
Но это было в той стране, которой больше нет. Сейчас модно вспоминать только плохое, сгущать краски и выставлять всё в тёмных тонах. А по факту, обычный самый простой человек тогда - жилы лучше, у него было бесплатное мед обеспечение на хорошем уровне, отличная система образования, качественное питание (колбаса была из мяса), была крыша над головой, была работа, путёвки выдавали на юга, деньги с добычи нефти, алмазов, угля - не шли в карманы олигархов, а шли на строительство жилья, больниц, библиотек, космическую программу и, науку и медицину, и главное - у людей была уверенность в завтрашнем дне, и не было в таком кол-ве беспредела, казнокрадов, мошенников и прочего отребья которое сейчас в форме на каждом углу. Да не всё было гладко, но то повторюсь - для обычных граждан было куда лучше. Качество продукции лишь отголосок системы где человек должен топить другого человека, чтоб выжить. А все люди равны.
.. о событиях 1962 года, когда были расстреляны рабочие Новочеркасского завода и горожане, поднявшие бунт из-за повышения цен на продукты. Эти события стали известны как "бунт в Новочеркасске" и "новочеркасский расстрел".
https://www.newsru.com/cinema/13nov2020/tovarischi.htmlhttps://www.newsru.com/cinema/13nov2020/tovarischi.html
Странно жопы становятся всё больше и больше а туалетная бумажка всё меньше и меньше
А также ввести стандарты для дифференции качества продуктов, чтобы государственная лаборатория присваивала соответствующую оценку. И снова все маркетинговые уловки отсосут.
Да и вообще нахрен запретить всю рекламу, только людей в заблуждение вводят. Сделать единый государственный портал с информацией о товарах / работах / услугах (и присвоенных им оценках).
Я не хочу выбирать между "Гомиком в деревне", "Простохуяшево", "Говнотеево" и пр. хренью, которая в большинстве случаев не является тем, за что выдаётся. Дайте мне, сука, МОЛОКО... просто М О Л О К О!!! Хорошее, качественное и натуральное в понятной таре!
Кстати, именно за это отдельное спасибо любимому Вкусвиллу!!! Там упаковка - лишь упаковка, а не очередная замануха.
И не нужно сравнивать питание с вещами, где действительно важен внешний вид. Или Вы уже настолько потребитель до мозга костей, что не можете сами определить необходимый продукт без рекламы и упаковки с довольными долбо***ми?
К производителю зубной пасты однажды пришел мужчина и предложил за 100 тысяч долларов рассказать как увеличить продажи на 40%. Конечно руководство не пожелало платить такую большую сумму и предложило найти ответ своим сотрудникам. После долгих и безуспешных попыток своих специалистов увеличить продажи, руководство согласилось на предложение мужчины и выплатило требуемую сумму денег. Простота решения поразила всех.
Чтобы увеличить продажи мужчина предложил им увеличить отверстие на в тюбике зубной пасты на 1 миллиметр, что при изначальном диаметре в 5 мм, дало увеличенный на 40% расход зубной пасты.
А теперь посмотрите какой диаметр отверстия в вашем тюбике)