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19 раз, когда производители тайком обманули покупателей

19 раз, когда производители тайком обманули покупателей (20 фото)

Автор:
13 ноября 2020 14:25
Сообщество : Жизнь
Метки: магазины   покупки   цены   шринкфляция   экономика   
6058
20

В экономике существует термин «шринкфляция» — это когда производитель снижает объем, количество или вес товара, но цену оставляет прежней. Причем делает это настолько хитро, что только самые внимательные покупатели заметят разницу. Вам это кажется несправедливым? Вот и другим пользователям сети тоже. Они не стесняются публично писать о таких случаях, и в этой подборке перечислены самые яркие примеры шринкфляции.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: магазины   покупки   цены   шринкфляция   экономика   
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58  комментариев
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9k
Eltiftel 2 часа назад
а вы что хотели? Раньше литр был 1000 миллилитров, а сейчас 900
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1k
Роман Гамзалиев 3 минуты назад
А по мне все это результат затянувшийся кризисной ситуации в мире , постоянные падения собственной валюты бьет по закупке сырья/топлива/коммунарки и на производителей , а рынок конкуренции диктует хитрожопить ,что бы типа все как раньше , а другие типа дорожают просто так . Другими словами слава капитализму....(
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1k
Albigoec 6 минут назад
У них хоть президент страны не виноват. А у нас: "в упаковке яиц вместо 10 яиц, уже 9, до чего Путин страну довел! А в пиве вместо 0,5 литра, 0,475 мл! Путина долой"
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60
Альберт Ильдарович 8 минут назад
Пусть поучатся у производителей масла и сыра))
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5k
Ivan Полчаса назад
И полторашка уже только 1,25л...

И полторашка уже только 1,25л...
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9k
Типа граф Ivan 9 минут назад
Безобразие ! Это же целый стакан !
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5k
Михаил Абель Полчаса назад
Пиво уже давно в посуде по 0.45 продают, не по 0.5. Интересно, если с поллитра водки так же сделают, народ взбунтуется?
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26k
bgv Михаил Абель 13 минут назад
сделали уже
народ безмолвствует
вот к примеру водка 0,43мл.
сделали уже народ безмолвствует вот к примеру водка 0,43мл.
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5k
Михаил Абель bgv 10 минут назад
Вот, ссссуки.
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26k
bgv Михаил Абель 4 минуты назад
"капитализмус - человек человеку - люпус эст" (сс)
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7k
Dabus 36 минут назад
А в графе Краснове, мегапиццы уже не такие жирные как это было раньше ... все выживают ...
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16k
Lunatic Asylum 38 минут назад
Это сделано специально, чтобы цены не задирать, а поднимать.
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33k
Example 6.2.6 42 минуты назад
Капитализм. Невозможно удерживать качество продукта в приемлемых рамках в условиях конкуренции и погоней за прибыли. Всегда будет желание производителя сэкономить на ингредиентах, нажулить с качеством, даже не ради наживы, а просто потому что конкурент так делает, и чтоб оставаться на плаву и выпускать массовый продукт по конкурентноспособной цене - приходится так делать. Удел качества остаётся за мелкими производствами, которые имеют свою потребительскую группу, которая уже не сильно смотрит на бюдет, а покупает именно эту марку за качество. Но там совсем не те объёмы и цена уже выше. например батон с хлебозавода и из частной пекарни. Очень отличаются по цене и по качеству. А люди, при капитализме, в большинстве своём не богатые и будут из утилитарных целей экономить и покупать более дешёвые продукты. Государство в виде регулирующих органов пытается хоть как-то сдерживать качество продукции на приемлемом уровне, но это при капитализме невозможно, так как производитель всегда найдёт способ и человека которому можно дать взятку, и нужные люди закроют глаза на отклонение от "проектной документации". И людей будут кормить дешёвым фуфлом. Тоже самое с лекарствами.
При социализме, роль производителя таких вещей как продукты и медикаменты несло на себе именно государство, которому не было смысла ухудшать качество продуктов, ведь при социализме, государству нужен человек как ячейка общества, чтоб он был здоровым, сытым и ему будл где жить и чтоб работал он с радостью на благо Родины. И то же директор хлебозавода будет стараться чтоб продукция у него выходила наиболее качественная и вкусная, а не будет гнаться за прибылью (так как по сути это бюджетная организация), а вот если качество продукции будет плохим - директор лишиться своего поста, а может даже и сядет, поэтому человек был мотивирован на хорошую и ответственную работу (не все, но большинство). Кто застал СССР, вспомните батон с хрустящей корочкой из магазина "Хлеб", сейчас заводы вроде те же, оборудование современное, промышленность пищевая шагнула далеко вперёд, а таких батонов уже нет... вместо них, какое-то барахло, которым уток кормить стыдно.
Но это было в той стране, которой больше нет. Сейчас модно вспоминать только плохое, сгущать краски и выставлять всё в тёмных тонах. А по факту, обычный самый простой человек тогда - жилы лучше, у него было бесплатное мед обеспечение на хорошем уровне, отличная система образования, качественное питание (колбаса была из мяса), была крыша над головой, была работа, путёвки выдавали на юга, деньги с добычи нефти, алмазов, угля - не шли в карманы олигархов, а шли на строительство жилья, больниц, библиотек, космическую программу и, науку и медицину, и главное - у людей была уверенность в завтрашнем дне, и не было в таком кол-ве беспредела, казнокрадов, мошенников и прочего отребья которое сейчас в форме на каждом углу. Да не всё было гладко, но то повторюсь - для обычных граждан было куда лучше. Качество продукции лишь отголосок системы где человек должен топить другого человека, чтоб выжить. А все люди равны.
Капитализм. Невозможно удерживать качество продукта в приемлемых рамках в условиях конкуренции и погоней за прибыли. Всегда будет желание производителя сэкономить на ингредиентах, нажулить с качеством, даже не ради наживы, а просто потому что конкурент так делает, и чтоб оставаться на плаву и выпускать массовый продукт по конкурентноспособной цене - приходится так делать. Удел качества остаётся за мелкими производствами, которые имеют свою потребительскую группу, которая уже не сильно смотрит на бюдет, а покупает именно эту марку за качество. Но там совсем не те объёмы и цена уже выше. например батон с хлебозавода и из частной пекарни. Очень отличаются по цене и по качеству. А люди, при капитализме, в большинстве своём не богатые и будут из утилитарных целей экономить и покупать более дешёвые продукты. Государство в виде регулирующих органов пытается хоть как-то сдерживать качество продукции на приемлемом уровне, но это при капитализме невозможно, так как производитель всегда найдёт способ и человека которому можно дать взятку, и нужные люди закроют глаза на отклонение от "проектной документации". И людей будут кормить дешёвым фуфлом. Тоже самое с лекарствами. При социализме, роль производителя таких вещей как продукты и медикаменты несло на себе именно государство, которому не было смысла ухудшать качество продуктов, ведь при социализме, государству нужен человек как ячейка общества, чтоб он был здоровым, сытым и ему будл где жить и чтоб работал он с радостью на благо Родины. И то же директор хлебозавода будет стараться чтоб продукция у него выходила наиболее качественная и вкусная, а не будет гнаться за прибылью (так как по сути это бюджетная организация), а вот если качество продукции будет плохим - директор лишиться своего поста, а может даже и сядет, поэтому человек был мотивирован на хорошую и ответственную работу (не все, но большинство). Кто застал СССР, вспомните батон с хрустящей корочкой из магазина "Хлеб", сейчас заводы вроде те же, оборудование современное, промышленность пищевая шагнула далеко вперёд, а таких батонов уже нет... вместо них, какое-то барахло, которым уток кормить стыдно. Но это было в той стране, которой больше нет. Сейчас модно вспоминать только плохое, сгущать краски и выставлять всё в тёмных тонах. А по факту, обычный самый простой человек тогда - жилы лучше, у него было бесплатное мед обеспечение на хорошем уровне, отличная система образования, качественное питание (колбаса была из мяса), была крыша над головой, была работа, путёвки выдавали на юга, деньги с добычи нефти, алмазов, угля - не шли в карманы олигархов, а шли на строительство жилья, больниц, библиотек, космическую программу и, науку и медицину, и главное - у людей была уверенность в завтрашнем дне, и не было в таком кол-ве беспредела, казнокрадов, мошенников и прочего отребья которое сейчас в форме на каждом углу. Да не всё было гладко, но то повторюсь - для обычных граждан было куда лучше. Качество продукции лишь отголосок системы где человек должен топить другого человека, чтоб выжить. А все люди равны.
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214
Космос Example 6.2.6 22 минуты назад
Какие-то сказки в пользу бедных. Посмотрите что было с товарами при ссср - дефицит вообще всего. Нужно было отстаивать очереди чтобы купить более менее качественную вещь. За машиной устраивали очереди по несколько лет. О чем речь? Кому вы свой шлак пытаетесь залить?) Не надо ляля.
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214
Космос Example 6.2.6 2 минуты назад
В ссср расстреливали (1962 год) за бунт возникший изза повышения цен. Добро пожаловать!

.. о событиях 1962 года, когда были расстреляны рабочие Новочеркасского завода и горожане, поднявшие бунт из-за повышения цен на продукты. Эти события стали известны как "бунт в Новочеркасске" и "новочеркасский расстрел".
https://www.newsru.com/cinema/13nov2020/tovarischi.htmlhttps://www.newsru.com/cinema/13nov2020/tovarischi.html
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61
Антитима 45 минут назад
а как же девяток яиц?
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20k
Сибиряк 46 минут назад
Ещё пиво не доливают! то 0,45 то 0,35 бутылки стали
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6k
Barachek_Obachek 46 минут назад
Недавно видел бутылку молока в магазине с крупным шрифтом на этикетке. Срок годности дата розлива - всё читаемо даже даже слабовидящими. Очень мне понравилась такая забота о покупателе. Вместо коров с сиськами на весь экран вся нужная покупателю информация.
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885
Горец U Час назад
Чипсы и шоколадки, в основном.
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1k
Александр Час назад
Оказывается, длина рулонов туалетной бумаги уже давно сокращается. Когда-то стандартный размер рулона туалетной бумаги составлял 4,5x4,5 дюйма (примерно 11,5 см). Теперь большинство рулонов на полдюйма (1,3 см) короче, чем были раньше.

Странно жопы становятся всё больше и больше а туалетная бумажка всё меньше и меньше
Оказывается, длина рулонов туалетной бумаги уже давно сокращается. Когда-то стандартный размер рулона туалетной бумаги составлял 4,5x4,5 дюйма (примерно 11,5 см). Теперь большинство рулонов на полдюйма (1,3 см) короче, чем были раньше. Странно жопы становятся всё больше и больше а туалетная бумажка всё меньше и меньше
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2k
Хрюн Час назад
Алчные твари ! Шоколад вообще в последнее время испоганился. Что они в него льют ? Вкус как у пластмассы.
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2k
Игорь Час назад
Раньше 1ТБ был равен 1024 Гб, а сейчас 1ТБ = 1000 ГБ или хуже того 1000000 Мб. Столкнулся недавно, когда купил винт на 4 Тб.
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1k
Sneg Игорь 50 минут назад
Программист думает, что в километре 1024 метра
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2k
Outcast Игорь Полчаса назад
Насколько помню такого даже в принципе быть не может так как противоречит разрядности.
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2k
Иришка Поддубная Час назад
Уже давно пора стандартизировать упаковку. Убрать все картинки и цвета. Оставить на лицевой стороне только чёткие данные в соответствующих полях (производитель, БЖУ, состав, данные о таре, срок годности, рекомендации по употреблению и хранению), а сзади либо прозрачную плёнку, либо фото находящегося в упаковке продукта в стандартных условиях (без всяких "вариантов сервировки" и улыбающихся проституток). Тупо белый короб с информацией без какого-либо дизайна и украшательств. Всем всё понятно, никаких маркетинговых уловок, удобно выбирать, перевозить и хранить!

А также ввести стандарты для дифференции качества продуктов, чтобы государственная лаборатория присваивала соответствующую оценку. И снова все маркетинговые уловки отсосут.

Да и вообще нахрен запретить всю рекламу, только людей в заблуждение вводят. Сделать единый государственный портал с информацией о товарах / работах / услугах (и присвоенных им оценках).
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61
Антитима Иришка Поддубная 42 минуты назад
В Ашане стоит Каждый День и Бренд, состав один производитель один, цена в два раза
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2k
Иришка Поддубная Карл Такойто 17 минут назад
Думаю я на работе, а в магазине хочу купить рис и молоко... а не выбирать из кучи разноцветных упаковок с разным весом, непонятным качеством, где на лицевой стороне упаковок мне говорят не о продукте, а о тех "эмоциях, который он несёт"?

Я не хочу выбирать между "Гомиком в деревне", "Простохуяшево", "Говнотеево" и пр. хренью, которая в большинстве случаев не является тем, за что выдаётся. Дайте мне, сука, МОЛОКО... просто М О Л О К О!!! Хорошее, качественное и натуральное в понятной таре!

Кстати, именно за это отдельное спасибо любимому Вкусвиллу!!! Там упаковка - лишь упаковка, а не очередная замануха.

И не нужно сравнивать питание с вещами, где действительно важен внешний вид. Или Вы уже настолько потребитель до мозга костей, что не можете сами определить необходимый продукт без рекламы и упаковки с довольными долбо***ми?

Думаю я на работе, а в магазине хочу купить рис и молоко... а не выбирать из кучи разноцветных упаковок с разным весом, непонятным качеством, где на лицевой стороне упаковок мне говорят не о продукте, а о тех "эмоциях, который он несёт"? Я не хочу выбирать между "Гомиком в деревне", "Простохуяшево", "Говнотеево" и пр. хренью, которая в большинстве случаев не является тем, за что выдаётся. Дайте мне, сука, МОЛОКО... просто М О Л О К О!!! Хорошее, качественное и натуральное в понятной таре! Кстати, именно за это отдельное спасибо любимому Вкусвиллу!!! Там упаковка - лишь упаковка, а не очередная замануха. И не нужно сравнивать питание с вещами, где действительно важен внешний вид. Или Вы уже настолько потребитель до мозга костей, что не можете сами определить необходимый продукт без рекламы и упаковки с довольными долбо***ми?
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2k
Иришка Поддубная Outcast 13 минут назад
Идеально!
Идеально!
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2k
Иришка Поддубная Джонатан Свифт 11 минут назад
Теперь это называется: "экологически-дружественный крафт"
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19k
Константин Outcast 4 минуты назад
да лучше так, чем нихрена не видно ни веса, ни срока годности. Зато крупно и ярко как полезно и 20% бесплатно
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759
Карл Такойто Час назад
Ну это нормальный процесс,издержки растут,цены тоже,поэтому перед производителями встаёт выбор либо поднять цену товара,либо снизить количество товара,но при этом визуально сохранить размер упаковки))Кого такие вещи беспокоят те могут просто изучать вес указанный на упаковке,чтобы их не ,,обманули,, хитрые производители)Это банальные ухищрения но бывают и гениальные как в этой истории
К производителю зубной пасты однажды пришел мужчина и предложил за 100 тысяч долларов рассказать как увеличить продажи на 40%. Конечно руководство не пожелало платить такую большую сумму и предложило найти ответ своим сотрудникам. После долгих и безуспешных попыток своих специалистов увеличить продажи, руководство согласилось на предложение мужчины и выплатило требуемую сумму денег. Простота решения поразила всех.

Чтобы увеличить продажи мужчина предложил им увеличить отверстие на в тюбике зубной пасты на 1 миллиметр, что при изначальном диаметре в 5 мм, дало увеличенный на 40% расход зубной пасты.

А теперь посмотрите какой диаметр отверстия в вашем тюбике)
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5k
Сергей Час назад
Что то у вас пиво теплое, жалуется покупатель. Да не может этого быть! отвечает буфетчица. Я же только что в него ведро холодной воды вылила...
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316
евгений 2 часа назад
вот что что, а принглс я вам никогда не прощу, твари
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74
WadDad 2 часа назад
А у них есть девяток яиц?
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