Женщина продаёт старую визитку Владимира Путина за полмиллиона рублей

На Авито выложили интересный б/у товар, который собственница хочет продать аж за 550 тыс рублей.
Некая Мария назвала себя помощницей советника Владимира Владимировича во времена, когда тот был заместителем мэра Санкт-Петербурга и председателем комитета по внешним связям мэрии.
Женщина предлагает немного поторговаться и обещает, что визитка оригинальная и в хорошем состоянии.
Женщина предлагает немного поторговаться и обещает, что визитка оригинальная и в хорошем состоянии.
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Интересно, что на сайтах объявлений можно найти множество вещей, которые якобы принадлежали президенту
А вы бы купили такое?
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