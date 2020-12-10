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Женщина продаёт старую визитку Владимира Путина за полмиллиона рублей

Женщина продаёт старую визитку Владимира Путина за полмиллиона рублей (7 фото)

Автор:
10 декабря 2020 13:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: визитка   владимир путин   деньги   объявление   президент   продажа   цена   
3685
7
На Авито выложили интересный б/у товар, который собственница хочет продать аж за 550 тыс рублей.
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Метки: визитка   владимир путин   деньги   объявление   президент   продажа   цена   
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17  комментариев
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5k
SR 2 часа назад
Зачем? Подтираться не удобно, а на большее она и не годится.
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145
Миша 8 минут назад
Визиток таких я и сам напечатаю при желании, ручки, карандаши и спиннер у меня есть. Голубя купил бы, чтобы он меня так приветствовал.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−60
1k
Александр Алехин 44 минуты назад
И только честное слово Путина не продается. Потому что нихрена не стоит.
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586
Nane First NameLast Час назад
Несколько лет назад, один мальчик продавал автограф Путина. Кто знает, с автографом все в порядке?
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40k
Митрий Час назад
Лишь бы не работать.
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9k
Великий Кормчий Час назад
Если волос Путина стоит один лям, тогда сколько же стоит Путин всборе?

Кажется я придумал новый стартап....
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110k
arek14 Час назад
Женщина продаёт старую визитку Владимира Путина за полмиллиона рублей
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108k
Николай Николаенко 2 часа назад
Женщина продаёт старую визитку Владимира Путина за полмиллиона рублей
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519
Прямой Эффект 2 часа назад
Туалетную бумагу можно и подешевле найти.
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1k
зак 2 часа назад
Продам дерьмо Путина недорого.или обменяю на Айфон 12 pro max.)))))
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1k
евгений зак 2 часа назад
Обменяю дерьмо Путина на дерьмо Медведева. Или Бузовой. Или любое другое
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2k
Urlauber зак 17 минут назад
Этого добра от него , у счастливого люда хватает
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−130
nabaal 2 часа назад
Конечно ! Как патриот скупил бы все и даже голубя !
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