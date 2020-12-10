Женщина продаёт старую визитку Владимира Путина за полмиллиона рублей

Некая Мария назвала себя помощницей советника Владимира Владимировича во времена, когда тот был заместителем мэра Санкт-Петербурга и председателем комитета по внешним связям мэрии.



Женщина предлагает немного поторговаться и обещает, что визитка оригинальная и в хорошем состоянии.