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Наталья Гончарова: "Жизнь после Пушкина"

Наталья Гончарова: "Жизнь после Пушкина" (1 фото)

Автор:
04 января 2021 17:23
Метки: жизнь   красивые люди   отношения   семья   
618
1
Про красивых людей...

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Метки: жизнь   красивые люди   отношения   семья   
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5  комментариев
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10k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Спасибо. Красивый пост.
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7k
diman02 20 минут назад
С удовольствием отложив дела прочитал статью .
Познавательно , Интересно и Удивительно !
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просто программист Полчаса назад
Спасибо, отличный пост
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4k
Tatyana 2 часа назад
Спасибо, автор поста. Интересно, занимательно. Честно, не понимаю, что заставило Ганчарову выйти за Пушкина, странная пара для неё. Видимо, всё же любовь.
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11k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Спасибо.
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