4 жизненных принципа японцев, следовать которым в других странах не получается

Чтобы вы понимали, кулинарные традиции, да и все, что связано с японской кухней, официально числится в списке наследия ЮНЕСКО. У японцев есть множество обрядов, связанных с принятием пищи, а также с нормами этикета за столом. Вот один из них: японские палочки для еды должны лежать особым образом на столе, и ни в коем случае они не могут быть обращены концами на человека, сидящего напротив. Это будет засчитано как неуважение и даже угроза.