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4 жизненных принципа японцев, следовать которым в других странах не получается

4 жизненных принципа японцев, следовать которым в других странах не получается (5 фото)

Автор:
31 декабря 2020 10:24
Сообщество : Факты
Метки: Япония   в мире   жизнь   познавательно   принципы   удивительно   факты   фото   
850
5
Японская кухня и техника — это то, за что любят и уважают Страну восходящего солнца.
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Метки: Япония   в мире   жизнь   познавательно   принципы   удивительно   факты   фото   
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Владимир Час назад
а трусики женские нюхать-тоже от стыда?от красоты?культ?
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57k
Опиум для народа 21 секунду назад
-"Возможно, благодаря им эта нация такая успешная."-
-можете сколь угодно минусить,но эта нация стала успешной только с приходом "гайдзинов". Совпадение походу,ага...
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10k
Денис Час назад
про палочки - это традиция, которой почти никто не следует.
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