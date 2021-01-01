16 случаев, когда растения появились там, где их совсем не ждали

Природа частенько показывает, что ей абсолютно плевать на то, что там строит и делает человек.
И проявляет она себя через настоящие чудеса: когда сквозь асфальт внезапно пробиваются ростки, показывая, насколько сильно они хотят жить. От таких и избавляться даже как-то жалко.
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