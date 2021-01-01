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16 случаев, когда растения появились там, где их совсем не ждали

16 случаев, когда растения появились там, где их совсем не ждали (21 фото)

Автор:
01 января 2021 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   в мире   жизнь   подборка   природа   фото   
822
21
Природа частенько показывает, что ей абсолютно плевать на то, что там строит и делает человек.
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Метки: Растение   в мире   жизнь   подборка   природа   фото   
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