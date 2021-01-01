FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9441 пост • 1162 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
20 прикольных любимцев, смех над которыми продлевает жизнь

20 прикольных любимцев, смех над которыми продлевает жизнь (15 фото)

Автор:
01 января 2021 17:05
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Продлевает   жизнь   любимцы   настроение   прикольные   смех   
1285
15

Согласно исследованиям учёных, владельцы собак и кошек, как правило, смеются чаще, чем те, у кого нет домашних животных. И это неудивительно! Питомцы обладают магической способностью улучшать настроение, и заставляют нас хохотать от души, а смех как известно продлевает жизнь. В этом посте собраны фотографии забавных животных, которые обязательно поднимут вам настроение.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Забавные   Продлевает   жизнь   любимцы   настроение   прикольные   смех   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза Красавица-хаски, которая украдет ваше сердце и не вернет обратно Красавица-хаски, которая украдет ваше сердце и не вернет обратно Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020 года на работе Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020 года на работе Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки 15 фотографий, доказывающих, что домашние любимцы делают человека счастливее 15 фотографий, доказывающих, что домашние любимцы делают человека счастливее
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

147177



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
126
Скажи спасибо 2020 году
Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях
1
39
Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Новогоднее веселье против пандемии Covid-19
0
6
Новогоднее веселье против пандемии Covid-19
Военные РФ отказались от сопровождения гражданских машин на трассе М-4, в Сирии
0
41
Военные РФ отказались от сопровождения гражданских машин на трассе М-4, в Сирии
Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень
Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#приколы#картинки#история#сша#прикол#настроение#эстетика
#Юмор#в мире#забавно#2021#смешно#кино#Новым годом#девушки#подарки#жизнь
#новый год#факты#интересно#позитив#природа#СССР#прикольные#люди#собаки#собака

На что жалуетесь?

Вернуться