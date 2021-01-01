20 прикольных любимцев, смех над которыми продлевает жизнь

Согласно исследованиям учёных, владельцы собак и кошек, как правило, смеются чаще, чем те, у кого нет домашних животных. И это неудивительно! Питомцы обладают магической способностью улучшать настроение, и заставляют нас хохотать от души, а смех как известно продлевает жизнь. В этом посте собраны фотографии забавных животных, которые обязательно поднимут вам настроение.