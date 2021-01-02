Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек: 30 ярких примеров

Во Вселенной действуют несколько фундаментальных сил - гравитация, электромагнетизм, сильное ядерное взаимодействие, слабое ядерное взаимодействие... и тот факт, что в паре один партнер фотографирует гораздо лучше, чем другой. Вот целая коллекция снимков из серии "Мой парень фотографирует меня кое-как". Девушки делятся своей болью!

1. 0 Ну что тут скажешь: не повезло. Просто фотография - не их конёк.

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