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Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек: 30 ярких примеров

Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек: 30 ярких примеров (30 фото)

Автор:
02 января 2021 14:29
Сообщество : Юмор
Метки: Дурацкие фото   Юмор   отношения   парень или девушка   пары   руки из попы   фотосравнения   
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Во Вселенной действуют несколько фундаментальных сил - гравитация, электромагнетизм, сильное ядерное взаимодействие, слабое ядерное взаимодействие... и тот факт, что в паре один партнер фотографирует гораздо лучше, чем другой. Вот целая коллекция снимков из серии "Мой парень фотографирует меня кое-как". Девушки делятся своей болью!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дурацкие фото   Юмор   отношения   парень или девушка   пары   руки из попы   фотосравнения   
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5  комментариев
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8k
Taxi007 42 минуты назад
Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек: 30 ярких примеров
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467k
Alexey Berestenko 2 минуты назад
Большей части девушек повезло, что у них парень есть!
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9k
Олегbl4 22 минуты назад
С появлением "цифры" вообще перестал фотографировать знакомых девушек,и в последствии, и жену. Мозги вынесут. Сфотографируй здесь, а теперь здесь, так, а вот так, еще так, скажи как встать, скажи когда, дай посмотреть, мне эта и эта не нравятся, перефотографируй. Нахер всё! Пленка рулит!
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2k
Андрей Ковалев 42 минуты назад
Да чо, нормальные фоты!...
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2
Espanol 46 минут назад
Такие фотографии девушек обычно сразу же удаляются под их бдительным контролем. ))
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