Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек: 30 ярких примеров

Во Вселенной действуют несколько фундаментальных сил - гравитация, электромагнетизм, сильное ядерное взаимодействие, слабое ядерное взаимодействие... и тот факт, что в паре один партнер фотографирует гораздо лучше, чем другой. Вот целая коллекция снимков из серии "Мой парень фотографирует меня кое-как". Девушки делятся своей болью!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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