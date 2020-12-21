Немного интересного о сантехнике

1. Почему крышки люков круглые? Круглая крышка люка не может провалиться через его круглое отверстие, в то время как квадратная крышка люка может быть повернута по диагонали и провалиться. Круглые крышки люков также легче установить обратно в исходное положение, и их не нужно поворачивать для выравнивания.
2. Никогда не выбрасывайте в канализацию одноразовые подгузники, средства женской гигиены, волосы, кофейную гущу, тюбики от зубной пасты, масло от приготовления пищи, рис, макароны, кости, крупы, цементные и гипсовые растворы. Вероятность жесткого засора очень большая.
3. На английском языке, слово "сантехник" звучит как plumber, и происходит от латинского слова «Plumbum». По-латыни это означает свинец (Pb). А все из-за того, что водопроводчик- это человек, который раньше работал со свинцом. Свинец использовался в качестве основного материала при создании трубопроводов. После того, как было установлено, что свинец — это яд, который накапливается в организме человека, производители сантехники перешли на другие материалы, такие как медь, латунь, сталь, чугун, полипропилен, полиэтилен и т.д.
4. Конструкция большинства водонагревателей такова, что забор нагретой воды идет сверху. Снизу бака скапливается осадок. Если есть возможность, сливайте с низа бака немного воды каждые 3 месяца, чтобы удалить осадок, который препятствует передаче тепла и снижает эффективность вашего устройства.
5. Первый настоящий душ был изобретен греками около 300 г. до н. э. Древнегреческие спортсмены освежались на стадионах, используя водопроводную воду, которая подавалась через душевые разбрызгиватели в форме голов кабанов, львов.
6. Принимая душ около 5 минут, вы тратите примерно 45 литров воды. При использовании ванны, объем увеличивается до 100 литров и больше. В общем если у вас установлен счетчик воды, то принимая душ вместо ванны вы неплохо экономите.
7. Горячая вода может быть одной из опасных вещей в вашей квартире. Например, чтобы получить ожог кожи 2-3 степени, при 49°C будет достаточно 10 минут, при 52°C- 2 минуты, при 60°C- 6 секунд, при 66°C, всего 2 секунды. Кстати, ладонь человека соответствует приблизительно 0,80-1,5 % поверхности кожи, что позволяет использовать её как единицу измерения площади ожогов.
8. Один из самых больших мифов - это направление, в котором закручивается вода в унитазе. Вопреки распространенному мнению, направление циркуляции воды не зависит от того, находится ли туалет в северном или южном полушарии. Направление, в котором закручивается вода, зависит от конструкции обода унитаза. Воду можно заставить смывать в любом направлении в любом полушарии.
9. Небольшая струйка воды в унитазе может увеличить расход воды более чем на 40%. Лучше устранить утечку как можно скорее, чтобы сэкономить деньги на счетах за воду.
10. Кто самый узнаваемый сантехник в мире? Марио, итало-американский водопроводчик, который живет в Грибном королевстве. Он является одним из самых известных персонажей в истории видеоигр.
11. В прошлом французы называли туалет "la chambre sent", или «в комната пахнет». В средневековье европейские горожане завели привычку выливать нечистоты из окон, иногда попадая на идущих мимо людей.
12. Трагедии. В 1183 году случилась трагедия: в замке Фридриха I рухнул пол, и король вместе со своими рыцарями упал в яму с дерьмом. Большинство соратников императора в буквальном смысле погрязли в фекалиях и умерли мучительной смертью. Тайвин Ланнистер был убит своим сыном, когда сидел на унитазе в Игре престолов. Король Георг II умер, упав с унитаза. У Элвиса Пресли случился сердечный приступ во время посещения туалета. Вацлава III, князя и короля Чехии, убили, когда он пошел по нужде. Сценарист Дон Симпсон умер в туалете, читая биографию режиссера Оливера Стоуна. А в современных больницах рядом с унитазом частенько устанавливаются поручни, так как смертность во время подъема с унитаза достаточно частое явление.
13. Альберт Эйнштейн утверждал, что, если реинкарнация существует, то он вернется в свою следующую жизнь водопроводчиком.
14. Не устанавливайте водонагреватель в неотапливаемом помещении. Теплопотери в холодном помещении в любом случае будут больше, следовательно, больше ресурсов будет потребляться на нагрев.
15. Пластиковые трубопроводы превосходят металлические трубопроводы практически во всех отношениях. Пластиковые трубопроводы дешевле металлических. Они гораздо легче монтируются и в отличие от металлических, не подвержены коррозии.
16. Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, Оззи Осборн был помощником сантехника, прежде чем он стал музыкантом.
17. Люди, как правило, всегда проходят мимо первой кабинки в ряду общественных туалетов. Похоже, что это самая чистая кабинка в общественных уборных.
18. По наблюдениям англичан, во время перерыва крупных футбольных матчей наблюдаются всплески потребления воды. Первый-для чайника, второй-для туалета.
19. После установки водонагревателя, уменьшите температуру нагрева на нем. Водонагреватели иногда поставляются с завода с высокими настройками температуры.
3. На английском языке, слово "сантехник" звучит как plumber, и происходит от латинского слова «Plumbum». По-латыни это означает свинец (Pb). А все из-за того, что водопроводчик- это человек, который раньше работал со свинцом. Свинец использовался в качестве основного материала при создании трубопроводов. После того, как было установлено, что свинец — это яд, который накапливается в организме человека, производители сантехники перешли на другие материалы, такие как медь, латунь, сталь, чугун, полипропилен, полиэтилен и т.д.
4. Конструкция большинства водонагревателей такова, что забор нагретой воды идет сверху. Снизу бака скапливается осадок. Если есть возможность, сливайте с низа бака немного воды каждые 3 месяца, чтобы удалить осадок, который препятствует передаче тепла и снижает эффективность вашего устройства.
5. Первый настоящий душ был изобретен греками около 300 г. до н. э. Древнегреческие спортсмены освежались на стадионах, используя водопроводную воду, которая подавалась через душевые разбрызгиватели в форме голов кабанов, львов.
6. Принимая душ около 5 минут, вы тратите примерно 45 литров воды. При использовании ванны, объем увеличивается до 100 литров и больше. В общем если у вас установлен счетчик воды, то принимая душ вместо ванны вы неплохо экономите.
7. Горячая вода может быть одной из опасных вещей в вашей квартире. Например, чтобы получить ожог кожи 2-3 степени, при 49°C будет достаточно 10 минут, при 52°C- 2 минуты, при 60°C- 6 секунд, при 66°C, всего 2 секунды. Кстати, ладонь человека соответствует приблизительно 0,80-1,5 % поверхности кожи, что позволяет использовать её как единицу измерения площади ожогов.
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8. Один из самых больших мифов - это направление, в котором закручивается вода в унитазе. Вопреки распространенному мнению, направление циркуляции воды не зависит от того, находится ли туалет в северном или южном полушарии. Направление, в котором закручивается вода, зависит от конструкции обода унитаза. Воду можно заставить смывать в любом направлении в любом полушарии.
9. Небольшая струйка воды в унитазе может увеличить расход воды более чем на 40%. Лучше устранить утечку как можно скорее, чтобы сэкономить деньги на счетах за воду.
10. Кто самый узнаваемый сантехник в мире? Марио, итало-американский водопроводчик, который живет в Грибном королевстве. Он является одним из самых известных персонажей в истории видеоигр.
11. В прошлом французы называли туалет "la chambre sent", или «в комната пахнет». В средневековье европейские горожане завели привычку выливать нечистоты из окон, иногда попадая на идущих мимо людей.
12. Трагедии. В 1183 году случилась трагедия: в замке Фридриха I рухнул пол, и король вместе со своими рыцарями упал в яму с дерьмом. Большинство соратников императора в буквальном смысле погрязли в фекалиях и умерли мучительной смертью. Тайвин Ланнистер был убит своим сыном, когда сидел на унитазе в Игре престолов. Король Георг II умер, упав с унитаза. У Элвиса Пресли случился сердечный приступ во время посещения туалета. Вацлава III, князя и короля Чехии, убили, когда он пошел по нужде. Сценарист Дон Симпсон умер в туалете, читая биографию режиссера Оливера Стоуна. А в современных больницах рядом с унитазом частенько устанавливаются поручни, так как смертность во время подъема с унитаза достаточно частое явление.
13. Альберт Эйнштейн утверждал, что, если реинкарнация существует, то он вернется в свою следующую жизнь водопроводчиком.
14. Не устанавливайте водонагреватель в неотапливаемом помещении. Теплопотери в холодном помещении в любом случае будут больше, следовательно, больше ресурсов будет потребляться на нагрев.
15. Пластиковые трубопроводы превосходят металлические трубопроводы практически во всех отношениях. Пластиковые трубопроводы дешевле металлических. Они гораздо легче монтируются и в отличие от металлических, не подвержены коррозии.
16. Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, Оззи Осборн был помощником сантехника, прежде чем он стал музыкантом.
17. Люди, как правило, всегда проходят мимо первой кабинки в ряду общественных туалетов. Похоже, что это самая чистая кабинка в общественных уборных.
18. По наблюдениям англичан, во время перерыва крупных футбольных матчей наблюдаются всплески потребления воды. Первый-для чайника, второй-для туалета.
19. После установки водонагревателя, уменьшите температуру нагрева на нем. Водонагреватели иногда поставляются с завода с высокими настройками температуры.
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Метки: интересное сантехника факты
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Первые водопроводы в Британии собирали из медных и чугунных труб, используя свинец для прокладок.
Спокойно голыми руками мою посуду при такой температуре.
"Пошёл к бабке в шестнадцатую. Её там всю залило. Ну, мене-то по горло будет, а бабка та с головой уходит, когда от люстры отцепляется. Так что придумала старая: кыслородную подушку под акваланг приспособила. Ночью на ей спит, а днём по квартире плавает. Не бабка, а торпедоносец настоящий! Не успел я етот разводной ключ достать. Бабка уже с рублём выныривает. Хочу я его естессно узять, а не могу. И каким-то чужим голосом говорю: "Мене противно брать деньги!" Бабка на меня глянула и говорит: "Как же так? Сынок! Всегда ж брал! Кровосовушка ты наш!" Я повторяю: "Бабка, мене противно брать деньги!" Тут она как заорёть: " Во-о-от! Ежели я пенсионерка, так мене можно сумасшедшего слесаря присылать! Сёдня кран не довернёть, а завтра мене шею отвернёт!"
Точно не надо?
Херня. Пластиковые хуже металлических по всем характеристикам, хорошие пластиковые трубопроводы дороже металлических, монтаж современных металлических зачастую легче. Коррозии, в смысле ржавения они не подвержены. Но большинство пластиковых водопроводов служат меньше металлических. Металлопластик - 10 лет, полипропилен -15 (для горячей воды с температурой выше 80 градусов), рехау - 25 (для горячей) .
Вставал ли он там или нет, но диагноз точен, его забирала скорая, в экипаже которой работал мой одноклассник.