Немного интересного о сантехнике

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2. Никогда не выбрасывайте в канализацию одноразовые подгузники, средства женской гигиены, волосы, кофейную гущу, тюбики от зубной пасты, масло от приготовления пищи, рис, макароны, кости, крупы, цементные и гипсовые растворы. Вероятность жесткого засора очень большая.3. На английском языке, слово "сантехник" звучит как plumber, и происходит от латинского слова «Plumbum». По-латыни это означает свинец (Pb). А все из-за того, что водопроводчик- это человек, который раньше работал со свинцом. Свинец использовался в качестве основного материала при создании трубопроводов. После того, как было установлено, что свинец — это яд, который накапливается в организме человека, производители сантехники перешли на другие материалы, такие как медь, латунь, сталь, чугун, полипропилен, полиэтилен и т.д.4. Конструкция большинства водонагревателей такова, что забор нагретой воды идет сверху. Снизу бака скапливается осадок. Если есть возможность, сливайте с низа бака немного воды каждые 3 месяца, чтобы удалить осадок, который препятствует передаче тепла и снижает эффективность вашего устройства.5. Первый настоящий душ был изобретен греками около 300 г. до н. э. Древнегреческие спортсмены освежались на стадионах, используя водопроводную воду, которая подавалась через душевые разбрызгиватели в форме голов кабанов, львов.6. Принимая душ около 5 минут, вы тратите примерно 45 литров воды. При использовании ванны, объем увеличивается до 100 литров и больше. В общем если у вас установлен счетчик воды, то принимая душ вместо ванны вы неплохо экономите.7. Горячая вода может быть одной из опасных вещей в вашей квартире. Например, чтобы получить ожог кожи 2-3 степени, при 49°C будет достаточно 10 минут, при 52°C- 2 минуты, при 60°C- 6 секунд, при 66°C, всего 2 секунды. Кстати, ладонь человека соответствует приблизительно 0,80-1,5 % поверхности кожи, что позволяет использовать её как единицу измерения площади ожогов.8. Один из самых больших мифов - это направление, в котором закручивается вода в унитазе. Вопреки распространенному мнению, направление циркуляции воды не зависит от того, находится ли туалет в северном или южном полушарии. Направление, в котором закручивается вода, зависит от конструкции обода унитаза. Воду можно заставить смывать в любом направлении в любом полушарии.9. Небольшая струйка воды в унитазе может увеличить расход воды более чем на 40%. Лучше устранить утечку как можно скорее, чтобы сэкономить деньги на счетах за воду.10. Кто самый узнаваемый сантехник в мире? Марио, итало-американский водопроводчик, который живет в Грибном королевстве. Он является одним из самых известных персонажей в истории видеоигр.11. В прошлом французы называли туалет "la chambre sent", или «в комната пахнет». В средневековье европейские горожане завели привычку выливать нечистоты из окон, иногда попадая на идущих мимо людей.12. Трагедии. В 1183 году случилась трагедия: в замке Фридриха I рухнул пол, и король вместе со своими рыцарями упал в яму с дерьмом. Большинство соратников императора в буквальном смысле погрязли в фекалиях и умерли мучительной смертью. Тайвин Ланнистер был убит своим сыном, когда сидел на унитазе в Игре престолов. Король Георг II умер, упав с унитаза. У Элвиса Пресли случился сердечный приступ во время посещения туалета. Вацлава III, князя и короля Чехии, убили, когда он пошел по нужде. Сценарист Дон Симпсон умер в туалете, читая биографию режиссера Оливера Стоуна. А в современных больницах рядом с унитазом частенько устанавливаются поручни, так как смертность во время подъема с унитаза достаточно частое явление.13. Альберт Эйнштейн утверждал, что, если реинкарнация существует, то он вернется в свою следующую жизнь водопроводчиком.14. Не устанавливайте водонагреватель в неотапливаемом помещении. Теплопотери в холодном помещении в любом случае будут больше, следовательно, больше ресурсов будет потребляться на нагрев.15. Пластиковые трубопроводы превосходят металлические трубопроводы практически во всех отношениях. Пластиковые трубопроводы дешевле металлических. Они гораздо легче монтируются и в отличие от металлических, не подвержены коррозии.16. Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, Оззи Осборн был помощником сантехника, прежде чем он стал музыкантом.17. Люди, как правило, всегда проходят мимо первой кабинки в ряду общественных туалетов. Похоже, что это самая чистая кабинка в общественных уборных.18. По наблюдениям англичан, во время перерыва крупных футбольных матчей наблюдаются всплески потребления воды. Первый-для чайника, второй-для туалета.19. После установки водонагревателя, уменьшите температуру нагрева на нем. Водонагреватели иногда поставляются с завода с высокими настройками температуры.