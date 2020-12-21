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Немного интересного о сантехнике

Немного интересного о сантехнике (1 фото)

Автор:
21 декабря 2020 20:00
Метки: интересное   сантехника   факты   
1573
1
1. Почему крышки люков круглые? Круглая крышка люка не может провалиться через его круглое отверстие, в то время как квадратная крышка люка может быть повернута по диагонали и провалиться. Круглые крышки люков также легче установить обратно в исходное положение, и их не нужно поворачивать для выравнивания.

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Метки: интересное   сантехника   факты   
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41k
Цыц тут у меня 8 часов назад
Для меня лично самый узнаваемый сантехник это все же Афоня.
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Сережа Час назад
Ну да, а писая в раковину, мужчина экономит до 2 куб. м воды в год.
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28k
KiploksAKS 5 часов назад
"3. На английском языке, слово "сантехник" звучит как plumber, и происходит от латинского слова «Plumbum». По-латыни это означает свинец (Pb). А все из-за того, что водопроводчик- это человек, который раньше работал со свинцом." - Да, но римские водопроводы тут не при чём. О них забыли на триста лет раньше, чем возник английский язык.
Первые водопроводы в Британии собирали из медных и чугунных труб, используя свинец для прокладок.
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1k
Herr Mannelig 7 часов назад
Если я своей толстой задницей сяду в ванну, то там места останется только литров на 20, а в душе пока буду петь песни (так принято, я по телеку видел) , все 100 литров набегут
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12k
Corvus Corax 7 часов назад
"чтобы получить ожог кожи 2-3 степени, ... при 60 C- 6 секунд, при 66 C, всего 2 секунды"
Спокойно голыми руками мою посуду при такой температуре.
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7k
Andrei Corvus Corax 6 часов назад
Потрясающе!
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1k
Мистер Фикс 7 часов назад
Екатерина II тоже, можно сказать, на горшке померла
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18k
Mexanik79 7 часов назад
Больше 12 лет стажа ну такой куйни не знал.
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38k
doker 7 часов назад
Любил этот монолог...
Факт о сантехниках.
"Пошёл к бабке в шестнадцатую. Её там всю залило. Ну, мене-то по горло будет, а бабка та с головой уходит, когда от люстры отцепляется. Так что придумала старая: кыслородную подушку под акваланг приспособила. Ночью на ей спит, а днём по квартире плавает. Не бабка, а торпедоносец настоящий! Не успел я етот разводной ключ достать. Бабка уже с рублём выныривает. Хочу я его естессно узять, а не могу. И каким-то чужим голосом говорю: "Мене противно брать деньги!" Бабка на меня глянула и говорит: "Как же так? Сынок! Всегда ж брал! Кровосовушка ты наш!" Я повторяю: "Бабка, мене противно брать деньги!" Тут она как заорёть: " Во-о-от! Ежели я пенсионерка, так мене можно сумасшедшего слесаря присылать! Сёдня кран не довернёть, а завтра мене шею отвернёт!"
Любил этот монолог... Факт о сантехниках. "Пошёл к бабке в шестнадцатую. Её там всю залило. Ну, мене-то по горло будет, а бабка та с головой уходит, когда от люстры отцепляется. Так что придумала старая: кыслородную подушку под акваланг приспособила. Ночью на ей спит, а днём по квартире плавает. Не бабка, а торпедоносец настоящий! Не успел я етот разводной ключ достать. Бабка уже с рублём выныривает. Хочу я его естессно узять, а не могу. И каким-то чужим голосом говорю: "Мене противно брать деньги!" Бабка на меня глянула и говорит: "Как же так? Сынок! Всегда ж брал! Кровосовушка ты наш!" Я повторяю: "Бабка, мене противно брать деньги!" Тут она как заорёть: " Во-о-от! Ежели я пенсионерка, так мене можно сумасшедшего слесаря присылать! Сёдня кран не довернёть, а завтра мене шею отвернёт!"
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2k
Voldometr Noname 7 часов назад
"Круглые крышки люков также легче установить обратно в исходное положение, и их не нужно поворачивать для выравнивания"

Точно не надо?
"Круглые крышки люков также легче установить обратно в исходное положение, и их не нужно поворачивать для выравнивания" Точно не надо?
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 7 часов назад
Дура
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12k
Corvus Corax Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 7 часов назад
В квадрате.
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16k
Андрей Иванов 7 часов назад
Пластиковые трубопроводы превосходят металлические трубопроводы практически во всех отношениях. Пластиковые трубопроводы дешевле металлических. Они гораздо легче монтируются и в отличие от металлических, не подвержены коррозии.

Херня. Пластиковые хуже металлических по всем характеристикам, хорошие пластиковые трубопроводы дороже металлических, монтаж современных металлических зачастую легче. Коррозии, в смысле ржавения они не подвержены. Но большинство пластиковых водопроводов служат меньше металлических. Металлопластик - 10 лет, полипропилен -15 (для горячей воды с температурой выше 80 градусов), рехау - 25 (для горячей) .
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5k
АлександрЧестный 8 часов назад
Ну так и у Французских балкончиков было не только декоративное назначение но и другое - Бомбардировка теплыми снарядами на головы прохожих.
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100
Стич 8 часов назад
Кто самый узнаваемый сантехник в мире?
Кто самый узнаваемый сантехник в мире?
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7k
Andrei Стич 6 часов назад
Ну, вообще-то, он кто угодно - брокер, доктор, массажист, фитнес-тренер, космонавт, профессор и студент. А сантехники, они исторически чаще в Германии.
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100
Стич 8 часов назад
https://old.fishki.net/1737722-vodonagrevatel----z-goda-jekspluatacii.html?sign=739481289678188,387596248690111https://old.fishki.net/1737722-vodonagrevatel----z-goda-jekspluatacii.html?sign=739481289678188,387596248690111
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100
Стич 8 часов назад
пост мой . лично фоткал , лично писал.
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11k
Yasen_Perec 8 часов назад
В больницах рядом с унитазом устанавливаются поручни, что бы люди могли нормально пересесть из кресла-каталки на толчок и обратно. Причём тут смертность от подъёма? Может у чела тупо обе ноги сломаны.
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2k
Allmaster Yasen_Perec 7 часов назад
Смешно - несмешно, но я узнал через год, что лечащий меня от инфаркта врач, умер от него же ... в туалете.
Вставал ли он там или нет, но диагноз точен, его забирала скорая, в экипаже которой работал мой одноклассник.
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7k
Andrei Allmaster 6 часов назад
Ну не делают им прививок от инфарктов.
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