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25 привычек, которые выдают туристов

25 привычек, которые выдают туристов (26 фото)

Автор:
15 декабря 2020 14:52
Сообщество : Путешествия
Метки: вокруг света   интересное   путешествия   туристы   факты   
2557
26

Как бы ты ни готовился к поездке в чужую страну, как бы старательно ни изучал обычаи, рано или поздно местные все равно узнают в тебе приезжего. Пользователи Quora рассказали, чем не принято заниматься в их стране (включая Россию) и какие привычки моментально выдают туристов. Узнаете в каких-нибудь пунктах себя?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   интересное   путешествия   туристы   факты   
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9k
ss 2 часа назад
"Штирлиц шёл по коридору. И непонятно что больше выдавало Штирлица. То ли будёновка с красной звездой на голове, то ли волочащийся за ним парашют" (С)Анекдот.
Интересно, а что, есть такие тупоголовые туристы, которые действительно думают, что могут остаться неузнанными?!
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917
Шурман 2 часа назад
Бред какой то , едешь в Таилисе - остановка Аэропорт Шарль де Голь , да была проблема 19 лет назад , навигации не было , были карты , поехал с девушкой в Париж , хрен с ним е17 и прямо прямо , загуляли 2 часа ночи заезжаем на заправку спрашиваю направление Лиль они какой Лиль я говорю ну тот что у Бельгии они ой бляха так тебе на север нужно , ты знаешь сколько этом км ? я говорю знаю , короче езжай вот так там увидишь то то и прямо прямо . К 7ми утра добрался до дому :)
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917
Шурман 2 часа назад
Про чаевые я хз , уже давно не оставлю . Если чек посмотреть там уже они включены . А для баранов у кого много денег так это просто расстаться с деньгами . Были уже приколы когда приходилось их строить , думали что туристы а на деле местным оказался :)
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Бред собранный в кучу,затем перемешанный,и пронумерованный в случайном порядке!
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
бред! каждый раз захожу в помещение и начинаю свистеть )))
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