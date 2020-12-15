25 привычек, которые выдают туристов

1. Обычно туристы удивляются, как хорошо местные говорят на английском. Гонконг — город-билингв, когда-то его колонизировали британцы. То, что мы азиаты, не значит, что мы не можем хорошо говорить по-английски.

2. Туристы активно закупаются в торговых центрах — заходят в магазин Chanel и выходят оттуда с пятнадцатью пакетами, набитыми косметикой. В Гонконге действительно дешевле, чем в других местах, так что неудивительно, что туристы затариваются здесь.

3. Туристы фотографируются в убитых ресторанах в людных вонючих переулках. В таких ресторанах все очень дешево, и качество еды не очень, но местные обедают здесь, когда им не хочется шиковать. Туристы делают селфи в набитых ресторанах и фотографируют блюда (обычно это просто тост с медом или лапша быстрого приготовления с яйцом). Мы же просто едим, потому что эта еда не кажется нам чем-то выдающимся.

4. Они пытаются говорить на мандарине. Многие местные знают его, но это не наш основной язык, наш язык — кантонский, и некоторые местные обижаются, когда туристы путают его с другим.

5. Им кажется, что мандарин и кантонский — один и тот же язык. Пожалуйста, не надо так говорить. Мандарин — новый и упрощенный вариант кантонского, кантонский же, возможно, один из самых древних языков в мире. Не надо говорить «да ну, по мне так они одинаковые», потому что для нас они совсем разные.