25 привычек, которые выдают туристов

Как бы ты ни готовился к поездке в чужую страну, как бы старательно ни изучал обычаи, рано или поздно местные все равно узнают в тебе приезжего. Пользователи Quora рассказали, чем не принято заниматься в их стране (включая Россию) и какие привычки моментально выдают туристов. Узнаете в каких-нибудь пунктах себя?
«В основном в ресторанах принято оставлять на чай, но гораздо меньше, чем в США, поскольку у официантов вполне приемлемая зарплата. В США обслуживающий персонал должен быть вежлив с клиентом. В Великобритании — клиенты должны быть вежливы с обслуживающим персоналом».
«Окончание -burgh у топографических названий произносится как –burra, то есть «Edinburra», а не «Edinberg».
«Когда кто-то заходит в кофейню с идеальным загаром, в шортах, футболке и в целом выглядит так, как будто видел солнечный свет, мы все знаем, что он неместный».
«Нас корежит каждый раз, когда мы это слышим».
Денег же не будет!
«Костюм в качестве деловой одежды, даже на собеседовании, значит, что вы либо 1) неместный; 2) пытаетесь что-то продать. В технической сфере работники, включая многих руководителей, носят в офисе все подряд — от бизнес-кэжуала (хаки и рубашка) до сандалий с джинсами и даже шортами».
1. Обычно туристы удивляются, как хорошо местные говорят на английском. Гонконг — город-билингв, когда-то его колонизировали британцы. То, что мы азиаты, не значит, что мы не можем хорошо говорить по-английски.
2. Туристы активно закупаются в торговых центрах — заходят в магазин Chanel и выходят оттуда с пятнадцатью пакетами, набитыми косметикой. В Гонконге действительно дешевле, чем в других местах, так что неудивительно, что туристы затариваются здесь.
3. Туристы фотографируются в убитых ресторанах в людных вонючих переулках. В таких ресторанах все очень дешево, и качество еды не очень, но местные обедают здесь, когда им не хочется шиковать. Туристы делают селфи в набитых ресторанах и фотографируют блюда (обычно это просто тост с медом или лапша быстрого приготовления с яйцом). Мы же просто едим, потому что эта еда не кажется нам чем-то выдающимся.
4. Они пытаются говорить на мандарине. Многие местные знают его, но это не наш основной язык, наш язык — кантонский, и некоторые местные обижаются, когда туристы путают его с другим.
5. Им кажется, что мандарин и кантонский — один и тот же язык. Пожалуйста, не надо так говорить. Мандарин — новый и упрощенный вариант кантонского, кантонский же, возможно, один из самых древних языков в мире. Не надо говорить «да ну, по мне так они одинаковые», потому что для нас они совсем разные.
1. Туристы идут в паб, чтобы в полной мере прочувствовать Ирландию (и не зря). Помимо отличного пива, пабы славятся общением — часто бывает, что кто-то слышит обрывок вашего разговора и присоединяется к дискуссии, а потом вы вместе пропускаете по кружечке (или не одной). Есть такое ирландское слово — craic. Оно произносится как «крэк» (да, как крэк-кокаин) и означает веселье, хорошее времяпрепровождение, новости и еще всякое разное. И часто в пабах можно услышать, как кто-то спрашивает: «Ну как тебе крэк вчера?», то есть: «Ты вчера повеселился?». И ответ обычно звучит как: «Да, крэк вчера был отличный» или вроде того. Так вот, представьте себе лица туристов, когда они слышат разговор двух ирландских парней. Так их всегда можно определить в толпе.
2. И еще о пабах: если кто-то разлил пиво — это турист. Неважно, насколько он пьян и насколько забит паб — местный может спокойно удержать как минимум три пинты, не пролив ни капли. Он может свалиться с лестницы, но пиво при этом не прольет. Исключения из правила: британцы и немцы.
3. Погода. Туристы всегда поражаются, когда внезапно начинается дождь, а они одеты не по погоде, потому что послушались прогноза погоды, да и вообще — только что было солнце! Ирландцы постоянно обсуждают и жалуются на погоду, но почти никогда не удивляются. В феврале все еще хуже, а в марте за один день может смениться четыре времени года.
«В Сингапуре запрещена продажа жевательной резинки, а сингапурцы славятся тем, что боятся нарушать правила».
«Не нужно кормить наших диких животных или обращаться с ними, как с домашними. Уважайте их и их территорию. Как по мне, надо скармливать таких туристов проблемным медведям. Беспроигрышный вариант».
«Navy Pier — самое посещаемое место в Чикаго летом. Но там одни туристы. Если местный хочет прогуляться там, он отправится туда осенью».
«В Иране до того привыкли торговаться, что супермаркеты задрали цены, чтобы сохранить прежнюю прибыль».
«Местные просто надевают легкий дождевик и отправляются по своим делам».
«Я живу в небольшом городке в горах, у озера, куда каждый день люди приходят купаться. Туристов можно определить по тому, как они бродят на мелководье. Местные воспользуются причалом вместо того, чтобы просто войти в воду. Почему? Пиявки. Большинство туристов и не подозревает об их существовании, пока какая-нибудь одна к ним не присосется».
16. Каир, Египет: наряжаться в камуфляж
«Когда я жил в Париже, никто не называл аэропорт «Шарль-де-Голль». Как его называли? Просто по названию города, где его построили: «Руасси».
«Мы прекрасно понимаем, что принятое у нас время приема пищи не совсем обычное, но оно глубоко укоренилось в культуре, и мы ожидаем, что ему будут следовать. В больших компаниях, где есть офисная столовая, или в школах, 13:00 считается нормальным временем для обеда — пусть это немного рановато, но это более-менее в середине рабочего дня. В остальном нормальным временем считается 14:00 или даже 15:00 по выходным».
(По версии иностранца, прожившего здесь 6 лет):
1. Здороваться за руку через порог дома.
2. Свистеть в общественном месте/в любом помещении.
3. Занимать место на левой стороне эскалатора.
4. Не проявлять агрессию, когда это необходимо: «Русские известны своей прямотой и готовностью к конфронтации, они не боятся показать зубы, когда им что-то угрожает. Так что если ты робкий паренек родом из Азии и предпочитаешь молча терпеть, ты — неместный».
5. Не желать приятного аппетита, когда заходишь в помещение, где люди едят: «Если не скажешь, это не выдаст в тебе неместного, но эта фраза определенно покажет, что ты живешь здесь уже несколько лет».
6. Не говорить «будь здоров», когда кто-то чихает.
7. Дарить кому-то четное количество цветов.
«Приезжие останавливаются, чтобы посмотреть уличные представления, особенно на станциях. Эти люди буквально стоят здесь ради туристов. Все остальные проходят мимо, пытаясь впихнуться в метро, чтобы поехать по делам».
21. Канада: спрашивать, как пройти до Макдоналдса
«Мы ради, что Нью-Гемпшир стал для вас вторым домом».
«Обычно, хотя и не всегда, жители Претории не слишком дружелюбны и разговорчивы. Мало того, что нам не хватает для этого терпения, мы также осознаем, как это может быть опасно - остановиться поговорить с незнакомцем. Большинство приезжих же готовы вечность трепаться о том, что они увидели в магазине, или просто могут подойти к тебе, пока ты занят своими делами, и начать разговор о погоде. Если это не комплимент или не что-то на тему спорта, мы, скорее всего, не хотим это слышать».
«Вы не представляете, как туристов надувают. Они покупают всякие картины с иероглифами, покупают фигурки пирамид, мумий, верблюдов и сфинксов, покупают папирус с рандомными символами. Они покупают самую разную фигню, которую сделали специально для них, которая стоит в пятьдесят раз больше, чем должна, и единственное ее назначение — вытянуть из них деньги».
1. Терпеливо ждать своей очереди в маленьких магазинчиках с едой или ресторанах. В этих магазинчиках продаются самые лучшие в мире сэндвичи, но обслуживание — чистый хаос. В час-пик идет сражение, кто сможет первым пробиться к кассе через море людей. Если вы собрались стоять и ждать, пока до вас дойдет очередь, вы уйдете оттуда голодным.
2. Не торговаться в местных магазинах. В большинстве магазинов цены завышены с расчетом на то, что покупатели будут торговаться. Если вы не попытаетесь сбить цену, то точно за все переплатите.
3. Ждать на пешеходных переходах. Хотя в большинстве населенных пунктов есть светофоры и пешеходные переходы, их никто не воспринимает всерьез. Люди спокойно переходят дорогу перед машинами, а машины игнорируют красный цвет — это норма.
4. Ездить по прямой или придерживаться одного ряда на шоссе. Дороги в Ливане известны гигантскими выбоинами и отсутствием четких рядов. Местные приспособились и виляют на дороге, объезжая бесконечные выбоины, и формируют свои собственные ряды на шоссе.
5. Не есть руками. Большинство местных блюд, включая хумус, нужно либо брать в руки, либо макать в них хлеб. Те, кто использует столовые приборы, чтобы намазать что-то на хлеб, сразу выдают в себе неместных.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Интересно, а что, есть такие тупоголовые туристы, которые действительно думают, что могут остаться неузнанными?!