Занимательные факты о фермах по выращиванию моллюсков: жемчуг, мидии и устрицы

Сегодня это, помимо рыбы, одни из самых востребованных морских продуктов в мире - фермы по выращиванию устриц, мидий и жемчуга, есть буквально в каждом углу, где жизнь этих моллюсков возможна в дикой природе.
Из икры, на протяжении двух лет выращивают моллюсков, а затем начинается этап "затравливания"
В теле моллюска делается надрез, туда капают специальный химсостав, который раздражает моллюск и вызывает выработку перламутра, впрыскивают антибиотик и кладут кусочек мантии другого моллюска.
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Затем, на третьем этапе, жемчужницы растут в специальных садках. Интересно, что часто в прудах, где растет жемчуг заодно разводят и уток - утки плавают, какают, а ракушки едят помет
Интересно, что найти две одинаковые жемчужины в одном моллюске - редкость. Чаще всего они различны по массе, цвету, форме и т.д.
Кстати говоря, на третьем этапе к решётке с ракушками приспосабливают ёмкость с краской, из неё выпускается верёвка, краска по верёвке спускается вниз, моллюск пропускает через себя окрашенную воду, и жемчужина тоже меняет цвет.
На четвертом этапе идет само добывание жемчуга (чаще всего этим занимается фирма, которая покупает ракушки)
А еще моллюски не просто висят и растут самостоятельно - их обязательно с требуемой периодичностью достают и чистят
Кому интересно - видео хоть и на английском, но все понятно
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Практически тот же принцип работы наблюдается на фермах по производству устриц и мидий. Разве что подсадок не делают
Будущие устрицы
Примерно через 5 недель их пересаживают в специальные клетки, где они и растут, вырастая до "детских" примерно за 18 месяцев
После этого их забрасывают в бухту в специальных садках, где они растут еще 1,5-2 года. Их также периодически чистят
Срок жизни устрицы около 30 лет и все это время она растет и "набухает" - прибавляет в весе раковины, добавляя ее не столько в длину, сколько в толщину
Выращивание мидий похоже на устричное производство. Мидии живут от 5-ти до 30-ти лет и в среднем на одном метре площади живут 20 кг моллюсков
Правда мидии сразу прикрепляют к вертикально опускающимся тросам, на коорых они и растут
Мидии крайне плодовиты: за сезон одна взрослая ракушка выметывает более 10 тыс. яиц, которые после успешного оплодотворения становятся личинками.
Авторский пост
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