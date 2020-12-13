FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 977 постов • 492 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Занимательные факты о фермах по выращиванию моллюсков: жемчуг, мидии и устрицы

Занимательные факты о фермах по выращиванию моллюсков: жемчуг, мидии и устрицы (16 фото + 2 видео)

Автор:
13 декабря 2020 14:58
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   выращивание   жемчуг   интересное   красиво   моллюски   факты   ферма   
1946
16
2

Сегодня это, помимо рыбы, одни из самых востребованных морских продуктов в мире - фермы по выращиванию устриц, мидий и жемчуга, есть буквально в каждом углу, где жизнь этих моллюсков возможна в дикой природе.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Фабрика идей   выращивание   жемчуг   интересное   красиво   моллюски   факты   ферма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Чудеса реставрации: 20 фото из серии "Было-стало" Чудеса реставрации: 20 фото из серии "Было-стало" 35+ способов покрасить яйца: просто, красиво, сложно, феерично 35+ способов покрасить яйца: просто, красиво, сложно, феерично 15 исключительных примеров суперполезности обычного хозяйственного мыла 15 исключительных примеров суперполезности обычного хозяйственного мыла 20 очень дорогих заборов практически из того, что под руку подвернулось 20 очень дорогих заборов практически из того, что под руку подвернулось А у вас крыша какая-то поехавшая: 20 невероятных идей А у вас крыша какая-то поехавшая: 20 невероятных идей
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

557650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Идея чудовищна, воплощение гениально!
2
15
Идея чудовищна, воплощение гениально!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что это за украшение?
0
4
Что это за украшение?
Что приготовить на Новогодний стол
6
25
Что приготовить на Новогодний стол
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#подборка#позитив#кино#познавательно#интересное#природа#еда
#юмор#интересно#картинки#смешно#прикольные#люди#актер#настроение#смешные#искусство
#прикол#история#сша#забавно#актеры#россия#в мире#полиция#на различный вкус#китай

На что жалуетесь?

Вернуться