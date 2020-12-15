Одна из самых чёрных планет в нашей Галактике погибнет быстрее, чем ожидалосьЕе уничтожают приливные силы звезды.
WASP-12b — одна из самых интересных экзопланет, о которых мы знаем. Эта ультра-черная планета, вращающаяся вокруг звезды желтого карлика размером чуть больше...